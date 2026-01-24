RRB NTPC UG CBT 2 Result 2025 जारी, rrbcdg.gov.in से फटाफट डाउनलोड करें मेरिट लिस्ट PDF

Advertisement
RRB NTPC UG CBT 2 Result 2025 OUT: रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) ने नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी (NTPC) कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT-2) अंडर ग्रेजुएट (UG) 2025 का परिणाम अपने आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Jan 24, 2026, 07:08 PM IST
RRB NTPC UG CBT 2 Result 2025 Released: रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी (NTPC) कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT-2) अंडर ग्रेजुएट (UG) 2025 रिजल्ट जारी कर दिया है. ऐसे में जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे और परिणाम जारी होने का इंतजार कर रहे थे, वे अब अपने रीजन वाइज ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर रिजल्ट चेक करने के साथ मेरिट लिस्ट PDF, कट ऑफ स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. हालांकि, स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट्स को पहले अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और पासवर्ड दर्ज करना होगा.

इस दिन हुई थी परीक्षा 
आरआरबी द्वारा नटीपीसी सीबीटी 2 यूजी 2025 परीक्षा निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 20 दिसंबर, 2025 को आयोजित की गई थी. जानकारी के लिए बता दें, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 यूजी 2025 का परिणाम पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है, जिसमें उत्तीर्ण उम्मीदवारों के रोल नंबर शामिल हैं. बोर्ड ने रिजल्ट जारी करने के साथ जोन वाइज मेरिट लिस्ट और कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी जारी कर दिए हैं. वहीं, जो उम्मीदवार इस परीक्षा में सफल हुए हैं, उन्हें अब टाइपिंग स्किल टेस्ट (TST), डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन में शामिल होना होगा, जिसके बाद अंतिम मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा.

इतने पदों पर होगी भर्ती
आरआरबी की ओर से इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से रिक्त 3,445 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी, जिसमें- कमर्शियल-कम-टिकट क्लर्क के 2,022 पद, अकाउंट्स क्लर्क-कम-टाइपिस्ट के 361 पद, जूनियर क्लर्क-कम-टाइपिस्ट के 990 पद और ट्रेन क्लर्क के 72 पद शामिल है. 

इतनी होगी सैलरी
जारी पदों के लिए चयनित उम्मीदवारों की शुरुआती सैलरी 19,900 से 21,700 रुपये प्रति महीने होगी. 

ऐसे चेक करें रिजल्ट-
RRB NTPC CBT 2 UG 2025 रिजल्ट चेक करने के साथ कट ऑफ और स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in या अपने जोन वाइज ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद 'CEN 06/2024 (NTPC-UG) : CBT-2 Result, Cut-Off & Score-Card' सेक्शन में जाएं.

  • वहां अलग-अलग परिणाम, कट-ऑफ और स्कोरकार्ड लिंक उपलब्ध हैं.

  • एक के बाद एक संबंधित लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद कट-ऑफ और मेरिट लिस्ट चेक करने के साथ डाउनलोड करें.

  • वहीं, स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट्स लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें.

  • फिर स्कोरकार्ड आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा.

  • स्कोरकार्ड को चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें. 

  • भविष्य के लिए स्कोर कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लें.

आधिकारिक वेबसाइट लिंक

RRB NTPC CBT 2 UG 2025 स्कोरकार्ड डाउनलोड डायरेक्ट लिंक 

RRB NTPC CBT 2 UG 2025 मेरिट लिस्ट PDF डाउनलोड डायरेक्ट लिंक 

RRB NTPC CBT 2 UG 2025 कट ऑफ डायरेक्ट लिंक 

