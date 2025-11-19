Advertisement
Hindi Newsशिक्षा

RRB NTPC UG Result 2025: जल्द जारी होगा आरआरबी एनटीपीसी यूजी रिजल्ट, फटाफट चेक करने का तरीका जानें

RRB NTPC UG Result 2025: जल्द ही आरआरबी एनटीपीसी यूजी लेवल सीबीटी-1 का रिजल्ट जारी होने वाला है. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार ऑनलाइन तरीके को अपनाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Nov 19, 2025, 05:42 PM IST
RRB NTPC UG Result 2025: रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) एनटीपीसी यूजी भर्ती अभियान के चलते सीबीटी 1 परीक्षा को 7 अगस्त से 9 सितंबर 2025 तक आयोजित किया गया था. इस परीक्षा को कुल 3445 पदों की भर्ती के लिए आयोजित किया गया था जिसका रिजल्ट जल्द ही जारी हो सकता है. आरआरबी एनटीपीसी यूजी लेवल सीबीटी-1 के रिजल्ट को आप सरल स्टेप फॉलो करके चेक कर सकते हैं. आइए फटाफट से आरआरबी एनटीपीसी यूजी रिजल्ट 2025 को चेक करने का तरीका जान लेते हैं.

RRB NTPC UG Result 2025: किस वेबसाइट से चेक करें रिजल्ट?

किसी भी समय अंडरग्रेजुएट नॉन-टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी सीबीटी-1 रिजल्ट को जारी किया जा सकता है. रिजल्ट को चेक करने के लिए परीक्षा में शामिल उम्मीदवार साथ में एडमिट कार्ड को जरूर रखें. रोल नंबर के जरिए रिजल्ट चेक कर सकते हैं. आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

रीजनल वेबसाइट पर दिखेगा रिजल्ट

  1. सबसे पहले आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट- rrbcdg.gov.in पर जाएं.
  2. होमपेज पर ‘RRB NTPC UG Result 2025’ का लिंक शो हो जाएगा.
  3. उस पर क्लिक करने के बाद वेबसाइट पर लॉगिन के लिए रोल नंबर और पासवर्ड एंटर करें.
  4. लॉगिन के बाद स्क्रीन पर पीडीएफ के जरिए रिजल्ट शो हो जाएगा.
  5. CTRL+F टाइप करने के बाद अपना रोल नंबर एंटर करके भी आसानी से रिजल्ट देख सकते हैं.
  6. आगे के लिए अपने पास सुरक्षित रखना चाहते हैं तो पीडीएफ को डाउनलोड कर लें या प्रिंट आउट निकाल लें.

RRB की ओर से रिजल्ट को रीजनल वेबसाइट्स पर जारी किया जाएगा. ये भर्ती परीक्षा 3445 पदों के लिए आयोजित की गई है जिसमें 2022 पद टिकट क्लर्क, 361 पद अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, 990 पद जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और 72 पद ट्रेन क्लर्क के शामिल हैं. अलग-अलग आरआरबी जोन में यूजी लेवल पदों के लिए भर्ती परीक्षा हुई थी. लेटेस्ट अपडेट के लिए आरआरबी की वेबसाइट पर जा सकते हैं.

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

RRB NTPC UG Result 2025

