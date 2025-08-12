RRB Paramedical Result 2025 OUT: रेलवे भर्ती बोर्ड ने जारी किया पैरामेडिकल का रिजल्ट, यहां rrbcdg.gov.in से डाउनलोड करें स्कोरकार्ड
Advertisement
RRB Paramedical Result 2025 OUT: रेलवे भर्ती बोर्ड ने जारी किया पैरामेडिकल का रिजल्ट, यहां rrbcdg.gov.in से डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

RRB Paramedical Result 2025 Declared: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने पैरामेडिकल एग्जाम 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोरकार्ड चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. 

 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Aug 12, 2025, 11:58 AM IST
RRB Paramedical Result 2025 OUT: रेलवे भर्ती बोर्ड ने जारी किया पैरामेडिकल का रिजल्ट, यहां rrbcdg.gov.in से डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

RRB Paramedical Result 2025 Released: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती परीक्षा 2025 का रिजल्ट अपने आधिकारिक सहित क्षेत्रीय वेबसाइटों पर जारी कर दिया है. जो उम्मीदवार आरआरबी पैरामेडिकल एग्जाम में शामिल हुए थे, वे आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in या क्षेत्रीय वेबसाइटों पर जाकर अपना परिणाम चेक और स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. आरआरबी द्वारा पैरामेडिकल रिजल्ट के साथ कट-ऑफ और जो उम्मीदवार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV) के लिए सफल हुए हैं, उनका भी लिस्ट जारी कर दिया गया है. 

इस दिन हुई थी परीक्षा
आरआरबी पैरामेडिकल एग्जाम 1376 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की भर्ती के लिए आयोजित किया गया था. परीक्षा देश के विभिन्न निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में 28 अप्रैल से 30 अप्रैल, 2025 के बीच आयोजित की गई थी.



ऐसे डाउनलोड करें रिजल्ट-
आरआरबी पैरामेडिकल परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार परिणाम देखने और स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप को फॉलो करें.

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in या क्षेत्रिय वेबसाइट पर जाएं. 

  • होमपेज पर जाने के बाद CEN 04/2024 (पैरामेडिकल), CBT रिजल्ट, कट-ऑफ और स्कोरकार्ड लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद आरआरबी पैरामेडिकल रिजल्ट 2025 पीडीएफ मोड में आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा. 

  • पीडीएफ को खोलने के बाद अपना परिणाम रोल नंबर के माध्यम से चेक करें.

  • रिजल्ट चेक करने के बाद स्कोरकार्ड डाउनलोड कर लें. 

  • भविष्य के लिए उसका प्रिंट आउट निकाल लें. 

जानकारी के लिए बता दें, जो उम्मीदवार आरआरबी पैरामेडिकल एग्जाम में सफल हुए हैं. उन्हें अब आरआरबी की ओर से आयोजित होने वाली डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के लिए उपस्थित होना होगा. सफल कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ई कॉल लेटर में बताए गए स्थान पर होगा. वहीं, कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अगले दिन मेडिकल टेस्ट के लिए जाना होगा, जहां सभी उम्मीदवारों को 24 रुपये मेडिकल फीस के रूप में भुगतान करना होगा. सभी चरणों में सफलता हासिल करने वाले उम्मीदवार ही आगे जारी पद पर नियुक्त होंगे. 



