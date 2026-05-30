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Hindi Newsशिक्षाRRB Technician Result 2026 OUT: भारतीय रेलवे में टेक्नीशियन ग्रेड-III भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी, ऐसे चेक और डाउनलोड करें रिजल्ट

RRB Technician Result 2026 OUT: भारतीय रेलवे में टेक्नीशियन ग्रेड-III भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी, ऐसे चेक और डाउनलोड करें रिजल्ट

RRB Technician Grade 3 Result 2026 OUT: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने टेक्नीशियन ग्रेड-III भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है. भारतीय रेलवे में कुल 6238 उम्मीदवारों के चयन के लिए इस परीक्षा का आयोजन किया गया था. आइए जानते हैं कि कैसे और कहां से आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 एग्जाम का रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं?

 

Written By  Simran Singh|Last Updated: May 30, 2026, 12:44 PM IST
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RRB Technician Grade 3 Result 2026 Released
RRB Technician Grade 3 Result 2026 Released

RRB Technician Grade 3 Result 2026 OUT: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की ओर से टेक्नीशियन ग्रेड 3 भर्ती परीक्षा 2026 का परिणाम घोषित कर दिया गया है. ऐसे उम्मीदवार जो इस परीक्षा में शामिल हुए थे वो अब अपना रिजल्ट ऑनलाइन तरीका अपनाकर चेक कर सकते हैं. रेलवे भर्ती बोर्ड ने 6 मार्च, 9 मार्च और 10 मार्च 2026 को आयोजित होने वाली आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है. इसके माध्यम से कुल 6055 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा. आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं और उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं.

इस साल सीईएन 02/2025 के तहत टेक्नीशियन ग्रेड III पदों पर भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी जिसमें 15 लाख से ज्यादा उम्मीदवार शामिल हुए थे. कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) में शामिल हुए उम्मीदवार परिणाम के साथ मेरिट लिस्ट भी चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. आरआरबी ने जोन-वाइज कट-ऑफ अंक और चयनित उम्मीदवारों के स्कोरकार्ड भी जारी किए हैं.

कैसे डाउनलोड करें आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 मेरिट लिस्ट?

  1. सबसे पहले संबंधित आरआरबी क्षेत्र की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

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  2. होमपेज पर टेक्नीशियन ग्रेड III रिजल्ट 2026 शो होगा उस पर क्लिक करें.

  3. इसके बाद स्क्रीन पर मेरिट लिस्ट का पीडीएफ शो होगा, उस पर क्लिक करें.

  4. यहां अपना रोल नंबर देखने के लिए  सर्च फंक्शन (Ctrl+F) का यूज कर सकते हैं.

  5. अगर लिस्ट में आपका रोल नंबर है तो इसका मतलब है कि आप पास हैं.

  6. इस मेरिट लिस्ट में वो रोल नंबर देखे जा सकते हैं जिन्हें पद के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है.

  7. इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और चाहें तो प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं.

स्कोरकार्ड पर चेक करें ये जरूरी डिटेल्स 

  • अपना नाम

  • रजिस्ट्रेशन नंबर

  • आईडी रोल नंबर

  • जन्म तिथि

  • आरआरबी जोन 

  • क्वालीफाई स्टेटस

रिजल्ट में पास वाले उम्मीदवार आगे क्या करें?

मेरिट लिस्ट में जिन उम्मीदवारों का रोल नंबर शामिल है वो अलगे चरणों को अपनाने के लिए योग्य माने जाएंगे. चरण प्रक्रिया के तहत दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षा शामिल हैं. इसमें पास होने वालों का चयन भारतीय रेलवे में हो सकेगा. बता दें कि इस भर्ती अभियान के जरिए भारतीय रेलवे के अलग-अलग तकनीकी विभागों में टेक्नीशियन ग्रेड 3 के 6055 पदों को भर्ती की जाएगी. अधिक जानकारी या अन्य अपडेट के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं.

ये भी पढ़ें- SSC Delhi Police HC Result 2026 OUT: दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबल का परिणाम जारी, ऐसे डाउनलोड करें रिजल्ट और कटऑफ लिस्ट

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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