उद्यमी अंकित केड़िया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक अनुभव शेयर किया. उन्होंने बताया कि वह अपने एक रिश्तेदार के घर गए थे, जहां उनके बेटे को हाल ही में एक मल्टीपल कॉरपोरेशन (MNC) में 15 लाख रुपये सालाना पैकेज पर नौकरी मिली थी. लेकिन इस उपलब्धि का जश्न मनाने के बजाय पिता अपने बेटे को सरकारी नौकरी की तैयारी जारी रखने के लिए कह रहे थे. उनके अनुसार सरकारी नौकरी ही 'असली नौकरी' है. पिता का मानना था कि निजी क्षेत्र में नौकरी की सुरक्षा नहीं होती. उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी और अन्य बड़ी टेक कंपनियों में हुई छंटनी की खबरें देखी थीं. यही वजह थी कि उन्हें लगने लगा कि प्राइवेट सेक्टर में भविष्य सुरक्षित नहीं है. उनके लिए अच्छी सैलरी और तेज करियर ग्रोथ से ज्यादा महत्वपूर्ण नौकरी की स्थिरता थी, जो उन्हें सरकारी क्षेत्र में नजर आती है.