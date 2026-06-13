भारत में नौकरी को लेकर एक दिलचस्प बहस तब शुरू हुई जब एक सोशल मीडिया पोस्ट तेजी से वायरल हो गई. इस पोस्ट में दावा किया गया कि एक पिता अपने बेटे की 15 लाख रुपये सालाना पैकेज वाली नौकरी से खुश नहीं थे. आमतौर पर इतनी बड़ी नौकरी मिलने पर परिवार में जश्न का माहौल होता है, लेकिन यहां मामला बिल्कुल अलग था. इस घटना ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर आज भी कई परिवार सरकारी नौकरी को ही सबसे बेहतर विकल्प क्यों मानते हैं.
उद्यमी अंकित केड़िया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक अनुभव शेयर किया. उन्होंने बताया कि वह अपने एक रिश्तेदार के घर गए थे, जहां उनके बेटे को हाल ही में एक मल्टीपल कॉरपोरेशन (MNC) में 15 लाख रुपये सालाना पैकेज पर नौकरी मिली थी. लेकिन इस उपलब्धि का जश्न मनाने के बजाय पिता अपने बेटे को सरकारी नौकरी की तैयारी जारी रखने के लिए कह रहे थे. उनके अनुसार सरकारी नौकरी ही 'असली नौकरी' है. पिता का मानना था कि निजी क्षेत्र में नौकरी की सुरक्षा नहीं होती. उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी और अन्य बड़ी टेक कंपनियों में हुई छंटनी की खबरें देखी थीं. यही वजह थी कि उन्हें लगने लगा कि प्राइवेट सेक्टर में भविष्य सुरक्षित नहीं है. उनके लिए अच्छी सैलरी और तेज करियर ग्रोथ से ज्यादा महत्वपूर्ण नौकरी की स्थिरता थी, जो उन्हें सरकारी क्षेत्र में नजर आती है.
यह पोस्ट सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. कई यूजर्स ने पिता की चिंता को जायज बताया. उनका कहना था कि सरकारी नौकरी में स्थिरता, पेंशन जैसी सुविधाएं और कम जोखिम होता है. वहीं कुछ लोगों ने तर्क दिया कि निजी क्षेत्र में बेहतर वेतन, तेजी से प्रमोशन और अंतरराष्ट्रीय अवसर मिलते हैं, जो सरकारी नौकरियों में हमेशा संभव नहीं होते.
भारत में लंबे समय तक सरकारी नौकरी को सफलता का प्रतीक माना जाता रहा है. लेकिन पिछले कुछ वर्षों में स्टार्टअप्स, आईटी कंपनियों और बहुराष्ट्रीय संस्थानों के बढ़ते प्रभाव ने युवाओं की सोच बदल दी है. अब कई छात्र और पेशेवर उच्च वेतन, नवाचार और वैश्विक अवसरों को प्राथमिकता दे रहे हैं. इसके बावजूद परिवारों की एक बड़ी संख्या आज भी सरकारी नौकरी को सबसे सुरक्षित विकल्प मानती है.
यह घटना केवल एक परिवार की कहानी नहीं है, बल्कि देशभर के लाखों युवाओं की वास्तविकता को दर्शाती है. एक तरफ स्थिरता और सुरक्षा की चाह है, तो दूसरी तरफ बेहतर आय और करियर ग्रोथ के अवसर. यही वजह है कि सरकारी और निजी नौकरी के बीच तुलना लगातार जारी रहती है और हर परिवार अपनी परिस्थितियों के अनुसार फैसला लेने की कोशिश करता है.
विशेषज्ञों का मानना है कि भारत का रोजगार बाजार तेजी से बदल रहा है. नई तकनीक, स्टार्टअप संस्कृति और वैश्विक अवसर युवाओं के लिए नए रास्ते खोल रहे हैं. हालांकि नौकरी की सुरक्षा को लेकर चिंताएं भी बनी हुई हैं. ऐसे में आने वाले वर्षों में यह बहस और गहरी हो सकती है कि करियर चुनते समय स्थिरता ज्यादा महत्वपूर्ण है या विकास के अवसर.