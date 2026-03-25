RSKMP 5th 8th Results 2026 (Today): मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 5वीं और 8वीं के परिणाम आज सुबह 11.30 बजे करेगा जारी, रिजल्ट की पूरी डिटेल्स यहां

MPBSE Rajya Shiksha Kendra 5th 8th Results 2026: मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा 5वीं और 8वीं की परीक्षाओं के रिजल्ट जल्द ही घोषित होने की उम्मीद है. अधिकारियों के अनुसार मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स का इंतजार खत्म होने वाला है. मध्य प्रदेश में 5 और 8 कक्षाओं के परिणामों की घोषणा राज्य शिक्षा केंद्र (RSKMP) के ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से की जाएगी. एमपी बोर्ड कक्षा 5वीं और 8वीं की वार्षिक परीक्षाएं फरवरी में आयोजित की गई थी. दो कक्षाओं की परीक्षाएं 20 फरवरी 2026 से शुरू हुई थीं. कक्षा 5वीं की परीक्षाएं 26 फरवरी और कक्षा 8वीं की परीक्षाएं 28 फरवरी को संपन्न हुई थीं. परीक्षा में शामिल छात्रों को बेसब्री से रिजल्ट की घोषणा का इंतजार है. जल्द ही रिजल्ट की घोषणा होने वाली है और स्टूडेंट्स अपना स्कोरकार्ड देखने के साथ डाउनलोड भी कर सकते हैं.

RSKMP 5th 8th Results 2026: कब तक जारी होगा रिजल्ट?

राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा एमपी बोर्ड की कक्षा 5वीं और 8वीं की परीक्षाओं के रिजल्ट 25 मार्च, बुधवार 2026 को घोषित किए जा सकते हैं. पिछले साल 2025 में कक्षा 5वीं और 8वीं के रिजल्ट की घोषणा 28 मार्च को दोपहर 1 बजे की गई थी. वहीं, इस साल 25 मार्च को सुबह 11.30 बजे राज्य शिक्षा केंद्र कक्षा 5वीं और 8वीं के परिणामों की घोषणा की जा सकती है. 5 और 8वीं बोर्ड रिजल्ट को तीन ऑफिशियल वेबसाइटों पर देख सकेंगे.

कहां देख सकेंगे एमपी 5वीं, 8वीं का रिजल्ट?

rskmp.in

mpresults.nic.in Add Zee News as a Preferred Source

mpbse.nic.in

MPBSE 5वीं 8वीं 2026 रिजल्ट को देखने के लिए स्टूडेंट्स ऊपर बताई गईं वेबसाइट में से किसी एक पर जा सकते हैं. राज्य शिक्षा केंद्र की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर स्टूडेंट्स को अपना रोल नंबर दर्ज करना होगा.

RSKMP 5th 8th Results 2026: कैसे और कहां से डाउनलोड करें स्कोरकार्ड?

सबसे पहले राज्य शिक्षा केंद्र की ऑफिशियल वेबसाइट (RSKMP 5th 8th Results 2026) पर जाएं. होमपेज पर रिजल्ट संबंधित लिंक शो होगा उस पर क्लिक करें. अपना रोल नंबर और जन्मतिथि को एंटर कर रिजल्ट स्क्रीन पर शो हो जाएगा. स्कोरकार्ड को यहां से देख सकेंगे और डाउनलोड करने का भी ऑप्शन मिलेगा.

5वीं और 8वीं के स्टूडेंट्स अपना रोल नंबर दर्ज कर स्कोरकार्ड देख सकेंगे. डाउनलोड पर क्लिक करके मार्कशीट डाउनलोड हो जाएगी. अन्य किसी अपडेट या टॉपर्स की लिस्ट देखने के लिए मध्य प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं.

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