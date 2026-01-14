Advertisement
सुप्रीम कोर्ट का आदेश, प्राइवेट स्कूलों में 25% RTE कोटा होगा लागू; सभी राज्य करें पालन

Supreme Court RTE Act Order: सुप्रीम कोर्ट ने च्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 (RTE Act) को लेकर सभी राज्यों को निर्देश दिया है. प्राइवेट स्कूलों में ईडब्लूएस की 25 प्रतिशत सीटें कानूनी तौर पर लागू होनी चाहिए.  

Written By  Simran Singh|Last Updated: Jan 14, 2026, 01:40 PM IST
Supreme Court RTE Act Order: बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 यानी RTE Act की धारा 12(1)(c) एक ऐतिहासिक भारतीय कानून है जो आमतौर पर 6 साल से 14 साल के उम्र वाले सभी बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है और मुफ्त शिक्षा सुनिश्चित करता है. इस कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश जारी किए हैं जिसका पालन सभी राज्यों को करना होगा. दरअसल, इस अहम निर्देश में प्राइवेट गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) और वंचित वर्ग के बच्चों को आरटीई कानून के तहत कुल सीटों में से 25% पर मुफ्त शिक्षा देने के लिए कहा गया है.

पड़ोस के स्कूल का कॉन्सेप्ट

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के दाखिले को लेकर बने आरटीई एक्ट के तहत पड़ोस के स्कूल की अवधारणा का मकसद बच्चों में वर्ग, जाति और लिंग के भेदभाव को खत्म करना है. ये कहते हुए जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस ए.एस. चंदुरकर की बेंच ने इस प्रावधान को ईमानदारी से लागू करने का आदेश दिया है जिससे समाज में बड़ा और सकारात्मक बदलाव आ सकता है.

'समानता' का लक्ष्य मजबूत

सुप्रीम कोर्ट के अनुसार आरटीई के 25 प्रतिशत कोटा से समाज की सोच और संरचना में बदलाव हो सकता है. ये सिर्फ बच्चों को शिक्षित करने का माध्यम नहीं बनेगा बल्कि संविधान के प्रस्तावना में समानता के लक्ष्य को भी मजबूत कर सकता है. इसके साथ ही कोर्ट ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) की भूमिका को खास बताया है. आयोग के पास इस संबंध में पहले से ही एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SoP) है.

राज्यों को नियम बनाने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कहा है कि दिशा-निर्देश से कुछ नहीं होगा इस क्षेत्र में अधीनस्थ कानून की जरूरत है. इसलिए नियम और विनियम तैयार करने और जारी करने के लिए भी राज्यों को निर्देश दिया गया है. राष्ट्रीय और राज्य सलाहकार परिषद के परामर्श से RTE Act 38 के तहत जरूरी नियमों का पालन किया जाए. जरूरी नियमों और विनियमों को जारी करने के साथ अधीनस्थ कानून बनाना भी जरूरी है जिससे कमजोर और वंचित वर्गों के बच्चों को आस-पड़ोस के स्कूलों में कैसे दाखिला दिया जाएगा उसके बारे में तरीका और नियम होना चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट ने दिए सुझाव

  1. सभी राज्यों में पारदर्शी ऑनलाइन दाखिल पोर्टल
  2. हिंदी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में जानकारी
  3. अभिभावकों को सही जानकारी और सहायता
  4. सीटों की संख्या पहले से सार्वजनिक
  5. हेल्प डेस्क और हेल्प नंबर की व्यवस्था

जानकारी के लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ये भी साफ कह चुका है कि ये दिशा-निर्देश अपने-आप में कानूनी नियम नहीं हैं. इसे जब तक राज्यों द्वारा स्पष्ट और लागू करने के लिए एक योग्य नियम नहीं बनाया जाता है. इन निर्देशों का उल्लंघन करने वाले राज्यों को जवाब देना होगा.

