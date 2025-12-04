रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कब मनाते हैं अपना जन्मदिन? पढ़ें उनसे जुड़ी 5 दिलचस्प बातें

Advertisement
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपना जन्मदिन कब मनाते हैं. आइए हम आपको इसके साथ पुतिन के बारे में 5 रोचक बातें बताते हैं. 

Dec 04, 2025, 08:39 PM IST
Vladimir Putin Birthday: रूस क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश है, जो अपनी शक्ति,  विशाल आर्मी और न्यूक्लियर हथियार के लिए जाना जाता है.रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दो दिवसीय दौरे पर भारत आज, गुरुवार, 05 दिसंबर, 2025 को पहुंच चुके हैं. राष्ट्रपति पुतिन का ये दौरा कई मायनों में भारत के लिए काफी खास माना जा रहा है. राजधानी दिल्ली में पुतिन के स्वागत और सुरक्षा के लिए खाता इंतजाम किए गए हैं. ऐसे में क्या आप जानते हैं, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपना जन्मदिन कब मनाते हैं. आइए हम आपको बताते हैं. इसी के साथ उनके बारे में 5 दिलचस्प बातें भी बताते हैं.

राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जन्मदिन
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपना जन्मदिन  7 अक्टूबर, 1952 को मनाते हैं. राष्ट्रपति पुतिन का जन्म 7 अक्टूबर, 1952 को सोवियत संघ के रूसी गणराज्य के लेनिनग्राद (वर्तमान सेंट पीटर्सबर्ग, रूस) में हुआ था. पुतिन के पिता का नाम व्लादिमीर स्पिरिदोनोविच पुतिन (1911–1999) और माता का नाम मारिया इवानोव्ना शेलोमोवा (1911–1998) था. 73 साल के पुतिन 25 सालों से ज्यादा समय से रूस को चला रहे हैं. पुतिन पहले रूस के प्रधानमंत्री थे फिर राष्ट्रपति बनें.

पुतिन से जुड़ी 5 दिलचस्प बातें

सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहने वाले लीडर 
पुतिन, जोसेफ स्टालिन के बाद रूस में सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहने वाले लीडर हैं. उनकी गिनती दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में होती है. 

पर्सनल लैब
कहा जाता है कि पुतिन लैब में बिना टेस्ट किए किसी प्रकार के भोजन को नहीं खाते हैं. यह दावा किया जाता है कि वह खाने में पॉइजन का पता लगाने के लिए पर्सनल लैब भी साथ लेकर चलते हैं. 

मोबाइल का नहीं करते इस्तेमाल 
दावा किया जाता है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करते हैं. वह जिस देश में जाते हैं, उनके लिए वहां अलग से टेलीफोन बूथ और सिक्योर कम्युनिकेशन लाइन तैयार किया जाता है.

दर्जनों प्लेन और सैकड़ों कारें
राष्ट्रपति पुतिन के बारे में कहा जाता है कि उनके पास दर्जनों प्लेन और हेलीकॉप्टर है. इसी के साथ उनके पास सैकड़ों लग्जरी कारें हैं.

मल-मूत्र की सुरक्षा
रिपोर्ट्स के मुबाबिक, पुतिन जब विदेश यात्रा करते हैं, तो उनका मल-मूत्र उनकी सुरक्षा टीम द्वारा एक सूटकेस में जमा किया जाता है, जिसे वापस रूस भेज दिया जाता है. कहा जाता है कि पुतिन अपनी सेहत के राज को किसी कीमत पर बाहर नहीं आने देना चाहते, इसलिए उनके मल-मूत्र को भी सुरक्षित रखा जाता है.

