Indian Railways History: साहिब, सिंध और सुल्तान ने चलाई थी भारत की पहली ट्रेन! तब कितनी थी टिकट की कीमत

Indian Railways History: 16 अप्रैल 1853 का दिन भारतीय इतिहास में हमेशा याद रखा जाता है. इसी दिन दोपहर 3 बजकर 30 मिनट पर भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन मुंबई के बोरीबंदर स्टेशन से ठाणे के लिए रवाना हुई थी. करीब 400 यात्रियों को लेकर चली इस ट्रेन ने 34 किलोमीटर का सफर सिर्फ 1 घंटे 15 मिनट में पूरा किया और शाम 4 बजकर 45 मिनट पर ठाणे पहुंची. इस ऐतिहासिक यात्रा के लिए अलग-अलग श्रेणियों का किराया तय किया गया था. फर्स्ट क्लास का किराया 2 रुपये 10 आना, सेकेंड क्लास का 1 रुपया 1 आना और थर्ड क्लास का किराया 5 आना 3 पैसे रखा गया था, जो उस समय बड़ी रकम मानी जाती थी.

किन इंजनों ने खींची थी पहली ट्रेन?

भारत की पहली ट्रेन को चलाने के लिए ब्रिटेन से तीन भाप इंजन मंगवाए गए थे. इन इंजनों के नाम साहिब, सिंध और सुल्तान रखे गए थे. इन तीनों इंजनों ने मिलकर पहली पैसेंजर ट्रेन को खींचा और भारतीय रेलवे के नए युग की शुरुआत की. बताया जाता है कि इस ट्रेन को तैयार करने और भाप इंजन तकनीक को लोकप्रिय बनाने में ब्रिटिश इंजीनियर रिचर्ड ट्रेविथिक के योगदान को भी याद किया जाता है. यह ट्रेन उस दौर में तकनीकी प्रगति का बड़ा प्रतीक थी. पहली ट्रेन का संचालन ब्रिटिश शासन के दौरान हुआ, लेकिन इसका असर आने वाले वर्षों में पूरे भारत पर देखने को मिला.

भारत में ट्रेन चलाने का फैसला कैसे हुआ?

साल 1848 में जब लार्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल बने, तब उन्होंने देश में रेलवे शुरू करने की योजना बनाई. इसके बाद ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे कंपनी को मुंबई और ठाणे के बीच रेल लाइन बिछाने का काम सौंपा गया. वर्ष 1850 में निर्माण कार्य शुरू हुआ और तीन साल बाद पहली ट्रेन दौड़ पड़ी. इस ऐतिहासिक मौके को खास बनाने के लिए ट्रेन को 21 तोपों की सलामी देकर रवाना किया गया था. यह केवल एक नई परिवहन सेवा की शुरुआत नहीं थी, बल्कि भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास की दिशा में भी एक बड़ा कदम माना गया.

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भारतीय रेलवे आज कितना बड़ा बन चुका है?

पहली ट्रेन के बाद भारतीय रेलवे का नेटवर्क लगातार बढ़ता गया. आजादी के बाद रेलवे को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि 1947 के विभाजन में 40 प्रतिशत से अधिक रेल नेटवर्क पाकिस्तान के हिस्से में चला गया था. इसके बावजूद विकास का सिलसिला नहीं रुका. 1 मार्च 1969 को देश की पहली सुपरफास्ट ट्रेन दिल्ली और हावड़ा के बीच शुरू की गई. आज भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में शामिल है. इसकी कुल लंबाई लगभग 1.67 लाख किलोमीटर है और देश में 7,342 से अधिक रेलवे स्टेशन हैं. रोजाना करीब 2.3 करोड़ यात्री ट्रेन से सफर करते हैं और लाखों टन माल की ढुलाई होती है. रेलवे देश के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ने का काम कर रहा है.