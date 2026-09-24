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साहिल वाकोडे केस: विवाद के बीच IIT बॉम्बे ने मांगी माफी, मिड-सेमेस्टर एग्जाम रद्द

Sahil Wakode Case: साहिल वाकोडे केस की जांच के बीच आईआईटी बॉम्बे ने 21 सितंबर को जारी किए एक बयान को लेकर माफी मांगी है. साथ ही उन्होंने मिड-सेमेस्टर परीक्षाओं को रद्द करने का भी ऐलान कर दिया है.

Written BySimran Singh
Published: Sep 24, 2026, 01:48 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 01:48 PM IST
साहिल वाकोडे केस: विवाद के बीच IIT बॉम्बे ने मांगी माफी, मिड-सेमेस्टर एग्जाम रद्द

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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