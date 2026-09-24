साहिल वाकोडे केस: विवाद के बीच IIT बॉम्बे ने मांगी माफी, मिड-सेमेस्टर एग्जाम रद्द

आईआईटी बॉम्बे के छात्र साहिल वाकोडे की मौत के मामले में संस्थान ने अपने पहले बयान को लेकर आधिकारिक तौर पर माफी मांगी है. 21 सितंबर को जारी एक स्पष्टीकरण में आईआईटी बॉम्बे ने कहा कि घटना से पहले की परिस्थितियों के बारे में जांच पूरी होने से पहले कोई विवरण या निष्कर्ष देना उचित नहीं था. संस्थान ने अपनी पिछली पोस्ट को दोबारा शेयर करते हुए उसमें कही गई बातों पर खेद जताया. साथ ही अपनी मिड-सेमेस्टर परीक्षाओं को भी रद्द कर दिया है.
26 सितंबर और 27 सितंबर को होने वाली परीक्षाओं को रद्द कर अब आधिकारिक तौर पर 10 और 11 अक्टूबर के लिए टाल दिया गया है. संस्थान के एक नोटिस के अनुसार, मिड-सेमेस्टर की परीक्षाओं की तारीख रद्द करने का फैसला छात्रों से बातचीत करने के बाद लिया गया है.
संस्थान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए लिखा कि 'साहिल की दुर्भाग्यपूर्ण मौत से जुड़ी परिस्थितियों के बारे में हमारे पिछले संदेश में कही गई बातों के लिए हम माफी मांगते हैं. इस घटना से जुड़ी जानकारी और हालात अभी भी संबंधित अधिकारियों की जांच के दायरे में हैं. चल रही जांच को देखते हुए, उनकी मौत से पहले की घटनाओं के बारे में जानकारी देना या उनके बारे में कोई राय बनाना सही नहीं था, क्योंकि ये बातें अभी तक सही जांच प्रक्रिया के जरिए साबित नहीं हुई थीं.'
Sharing the earlier post of 21st Sept 2026 again :
We apologise for the statements contained in our earlier communication concerning the circumstances surrounding the unfortunate demise of Sahil.
The details and circumstances leading up to the incident remain subject to…
— IIT Bombay (@iitbombay) September 24, 2026
जानकारी के लिए बता दें कि संस्थान ने अपने शुरुआती बयान में परीक्षा के दौरान साहिल द्वारा मोबाइल फोन और कथित तौर पर ChatGPT के इस्तेमाल का जिक्र किया गया था. बाद में संस्थान ने इन घटनाक्रमों के बारे में जांच पूरी होने से पहले इस तरह की बात रखने को अनुचित बताते हुए माफी मांगी.
साहिल की मौत के बाद मामले की जांच मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है. क्राइम ब्रांच ने उसके माता-पिता के बयान दर्ज किए हैं और आगे भी उनसे जानकारी ली जा सकती है. परिवार ने साहिल के साथ कथित जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं. इन आरोपों की भी जांच की जा रही है.
जांच के दौरान पुलिस साहिल के संस्थान के रिकॉर्ड और उपलब्ध डिजिटल साक्ष्यों को भी देख रही है. उसका आईफोन लॉक है और उसे तकनीकी मदद से एक्सेस करने की कोशिश की जा रही है. फोन से चैट, अन्य डिजिटल कम्युनिकेशन और ChatGPT हिस्ट्री जैसी जानकारी मिलने की संभावना की जांच की जा रही है. हालांकि, फोन अनलॉक होने और डेटा की जांच से पहले इन चीजों को तथ्य के तौर पर नहीं माना जा सकता.
क्राइम ब्रांच यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि साहिल ने कभी आईआईटी बॉम्बे के SC/ST सेल या स्टूडेंट काउंसलिंग सेंटर से संपर्क किया था या नहीं. पुलिस इन संस्थागत रिकॉर्ड से यह जानना चाहती है कि क्या साहिल ने पहले कभी कोई शिकायत दर्ज कराई थी या काउंसलिंग ली थी.