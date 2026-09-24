साहिल वाकोडे केस: विवाद के बीच IIT बॉम्बे ने मांगी माफी, मिड-सेमेस्टर एग्जाम रद्द

संस्थान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए लिखा कि 'साहिल की दुर्भाग्यपूर्ण मौत से जुड़ी परिस्थितियों के बारे में हमारे पिछले संदेश में कही गई बातों के लिए हम माफी मांगते हैं. इस घटना से जुड़ी जानकारी और हालात अभी भी संबंधित अधिकारियों की जांच के दायरे में हैं. चल रही जांच को देखते हुए, उनकी मौत से पहले की घटनाओं के बारे में जानकारी देना या उनके बारे में कोई राय बनाना सही नहीं था, क्योंकि ये बातें अभी तक सही जांच प्रक्रिया के जरिए साबित नहीं हुई थीं.'