/साहिल वाकोड़े सुसाइड केस: झुका IIT बॉम्बे प्रशासन, 18 मांगों पर डायरेक्टर की मुहर... छात्रों के गुस्से से हिला पूरा सिस्टम

IIT Bombay student suicide case: मुंबई स्थित IIT बॉम्बे में छात्र साहिल वाकोडे की मौत के बाद कैंपस में छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है. लगातार तीन दिनों के प्रदर्शन के बाद रविवार देर रात संस्थान के निदेशक प्रो. शिरीष केदारे ने प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ बैठक की. उस दौरान छात्रों की ओर से रखे गए 18 सूत्रीय मांग पत्र पर निदेशक ने हस्ताक्षर किए. हालांकि, संस्थान की ओर से ये स्पष्ट किया गया है कि आगे की कार्रवाई निर्धारित प्रक्रिया के तहत की जाएगी.