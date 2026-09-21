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साहिल वाकोड़े सुसाइड केस: झुका IIT बॉम्बे प्रशासन, 18 मांगों पर डायरेक्टर की मुहर... छात्रों के गुस्से से हिला पूरा सिस्टम

IIT Bombay student suicide case: रविवार देर रात 3 घंटे चली वार्ता के बाद IIT बॉम्बे के निदेशक प्रो. शिरीष केदारे ने छात्रों के 18 सूत्रीय मांग पत्र (चार्टर) पर हस्ताक्षर किए और मांगों पर काम करने की सहमति जताई. आइए जानते हैं छात्रों ने क्या-क्या मांग की है?

Reported ByAnkur Tyagi
Published: Sep 21, 2026, 11:10 AM IST|Updated: Sep 21, 2026, 12:34 PM IST
साहिल वाकोड़े सुसाइड केस: झुका IIT बॉम्बे प्रशासन, 18 मांगों पर डायरेक्टर की मुहर... छात्रों के गुस्से से हिला पूरा सिस्टम

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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