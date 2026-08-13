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शिक्षक बनने का मौका, 5 पदों पर भर्ती; जानें योग्यता से सैलरी तक पूरी डिटेल

सैनिक स्कूल कोडगु ने PGT केमिस्ट्री, TGT इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस और जनरल एम्प्लॉई के 5 पदों पर भर्ती निकाली है. जानें योग्यता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया, आवेदन और सैलरी की पूरी जानकारी.

Written ByShivam Tiwari
Published: Aug 13, 2026, 07:12 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 07:12 PM IST
शिक्षक बनने का मौका, 5 पदों पर भर्ती; जानें योग्यता से सैलरी तक पूरी डिटेल

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Shivam Tiwari

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शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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