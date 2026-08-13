शिक्षक बनने का मौका, 5 पदों पर भर्ती; जानें योग्यता से सैलरी तक पूरी डिटेल

सरकारी शिक्षक की नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए सैनिक स्कूल कोडगु ने भर्ती का अवसर दिया है. इस भर्ती अभियान के तहत कुल 5 पद भरे जाएंगे. इनमें PGT केमिस्ट्री, TGT इंग्लिश, TGT हिंदी, TGT सोशल साइंस और जनरल एम्प्लॉई का एक-एक पद शामिल है. योग्य उम्मीदवार 21 अगस्त 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया में उम्मीदवारों को अपना फॉर्म और जरूरी दस्तावेज रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए भेजने होंगे. आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को आधिकारिक भर्ती नोटिफिकेशन में दी गई सभी शर्तों को ध्यान से देखना चाहिए.
जनरल एम्प्लॉई पद के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी है. इस पद के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 50 वर्ष निर्धारित की गई है. उम्मीदवारों को आवेदन करते समय अपनी शैक्षिक योग्यता और आयु से संबंधित दस्तावेज भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जमा करने होंगे. भर्ती की अन्य शर्तों को आधिकारिक नोटिफिकेशन के आधार पर जांचना जरूरी है, ताकि आवेदन में किसी तरह की गलती न हो.
PGT केमिस्ट्री पद के लिए उम्मीदवार के पास संबंधित विषय में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. इसके अलावा B.Ed की डिग्री भी जरूरी है. इस पद के लिए आयु सीमा 21 से 40 वर्ष रखी गई है. उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आवेदन की अंतिम तारीख तक वे निर्धारित शैक्षिक और आयु संबंधी पात्रता पूरी करते हों. दस्तावेजों में किसी तरह की कमी होने पर आवेदन प्रभावित हो सकता है.
TGT इंग्लिश, हिंदी और सोशल साइंस पदों के लिए संबंधित विषय में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ ग्रेजुएशन या चार वर्षीय इंटीग्रेटेड डिग्री जरूरी है. इसके साथ B.Ed की डिग्री और CTET पेपर-2 या संबंधित TET पास होना आवश्यक है. इन पदों के लिए उम्मीदवारों की आयु 21 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए. उम्मीदवार आवेदन से पहले अपने विषय और शैक्षिक योग्यता का भर्ती की निर्धारित पात्रता से मिलान जरूर करें.
भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म और आवश्यक दस्तावेज रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेजना होगा. इसके बाद शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया के अगले चरण में शामिल किया जाएगा. उपलब्ध जानकारी के अनुसार चयन में लिखित परीक्षा, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू शामिल होंगे. प्रत्येक चरण के लिए आवश्यक शर्तों और दस्तावेजों की जानकारी उम्मीदवारों को आधिकारिक भर्ती नोटिफिकेशन से जांचनी चाहिए.
उम्मीदवारों को निर्धारित आवेदन फॉर्म भरकर जरूरी दस्तावेजों के साथ रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए भेजना होगा. आवेदन की अंतिम तारीख 21 अगस्त 2026 है. उम्मीदवारों को सलाह है कि अंतिम तारीख का इंतजार न करें और समय रहते आवेदन भेज दें. फॉर्म भरते समय नाम, शैक्षिक योग्यता, आयु और अन्य विवरण सही-सही दर्ज करना जरूरी है. किसी भी जानकारी में गलती होने पर उम्मीदवार की उम्मीदवारी प्रभावित हो सकती है.
चयनित उम्मीदवारों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन दिया जाएगा. PGT केमिस्ट्री पद पर नियुक्त उम्मीदवार को 47,600 रुपये प्रतिमाह की शुरुआती सैलरी मिलेगी. TGT पद के लिए शुरुआती वेतन 44,900 रुपये प्रतिमाह और जनरल एम्प्लॉई पद के लिए 18,000 रुपये प्रतिमाह निर्धारित है. वेतन के अलावा लागू नियमों के अनुसार अन्य लाभ और भत्ते भी मिल सकते हैं. उम्मीदवारों को अंतिम वेतन संरचना के लिए आधिकारिक भर्ती सूचना देखनी चाहिए.
उम्मीदवार आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन में दी गई शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा, विषय संबंधी पात्रता, जरूरी प्रमाणपत्र, आवेदन प्रक्रिया और अंतिम तारीख को ध्यान से जांचें. खास तौर पर TGT पदों के लिए CTET पेपर-2 या संबंधित TET की पात्रता और PGT के लिए B.Ed सहित निर्धारित योग्यता पूरी होना जरूरी है. भर्ती से जुड़ी किसी भी अंतिम जानकारी के लिए आधिकारिक सूचना को ही विश्वसनीय आधार मानना चाहिए.