Sainik School Recruitment 2026: सरकारी स्कूल में शिक्षकों समेत नॉन टीचिंग भर्तियां शुरू; यहां जानिए योग्यता, सैलरी और आवेदन प्रोसेस

Sainik School Teaching and Non-Teaching Recruitment 2026: क्या आप भी सरकारी स्कूल में शिक्षक की नौकरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं? सरकारी स्कूल में टीचिंग या नॉन टीचिंग नौकरी की तलाश में हैं तो सैनिक स्कूल में नौकरी हासिल कर सकते हैं. सैनिक स्कूल रेवाड़ी ने विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. अलग-अलग योग्यता वाले उम्मीदवार सैनिक स्कूल रेवाड़ी में जॉब पाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं.

कब तक आवेदन कर सकते हैं?

सैनिक स्कूल रेवाड़ी में टीजीटी, एलडीसी और म्यूजिक टीचर की रिक्तियां निकाली हुई है. टीचर्स भर्ती के अलावा 10वीं पास वालों के लिए भी नौकरी निकली हुई है. इस स्कूल में भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन 28 मार्च 2026 को ही जारी कर दिया गया था. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 17 अप्रैल 2026 तक आवेदन कर सकते हैं.

किस पद पर कितनी वैकेंसी?

टीजीटी (सोशल साइंस)- 1 Add Zee News as a Preferred Source

म्यूजिक टीचर- 1

टीजीटी (जन साइंस)- 1

एलडीसी- 2

किन योग्यता की जरूरत?

टीजीटी (जनरल साइंस) पद के लिए बैचलर्स या ऑनर्स डिग्री होनी चाहिए. कम से कम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए. बीएड की डिग्री या 3 साल की इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री होनी चाहिए. एमएड की डिग्री वालों के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों से पास होना जरूरी है. साथ में सीटीईटी पेपर-II भी पास करना जरूरी है.

टीजीटी (सोशल साइंस) पद के लिए संबंधित विषय में ग्रेजुएशन वो भी कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ, बीएड की डिग्री में भी कम से कम 50 प्रतिशत अंक या 3 साल की बीएड-एमएड की डिग्री होनी चाहिए. इसके अलावा CTET परीक्षा पास की हो.

म्यूजिक टीचर पद के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से म्यूजिक में बैचलर डिग्री की हो. 3 साल म्यूजिक सब्जेक्ट की पढ़ाई की हो.

एलीडीसी पद के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी. साथ में 40 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड और कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए. कंप्यूटर के कुछ ऐप्लीकेशन जैसे- एमएस वर्ड, पावर प्वाइंट्स, एम एस एक्सल और इंटरनेट की जानकारी होनी चाहिए.

आवेदन शुल्क से लेकर सैलरी

सैनिक स्कूल रेवाड़ी में टीजीटी (सोशल साइंस), म्यूजिक टीचर, टीजीटी (जन साइंस) और एलडीसी पद भर्ती के लिए न्यूनतम 18 से 21 साल और अधिकतम उम्र 35 साल से 40 साल तक वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. आवेदन शुल्क 500 रुपये डिमांड ड्राफ्ट है. चयनित उम्मीदवार को पद के अनुसार सैलरी दी जाएगी. 19,900 से 1,42,900 रुपये के बीच सैलरी दी जाएगी.

कहां और कैसे करें आवेदन?

हरियाणा के सैनिक स्कूल में आवेदन के लिए ऑफलाइन प्रक्रिया को अपनाना होगा. बस आवेदन पत्र को डाउनलोड करने की प्रक्रिया ऑनलाइन है. ऑफिशियल वेबसाइट ssrw.org पर जाकर फॉर्म का फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं. फॉर्म में सभी जानकारी को भर देने के बाद स्कूल के पते पर भेजना है. फॉर्म के साथ 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट और 56 रुपये सेल्फ अटेस्टेड एनवलप स्टैंप लगाना जरूरी है. सभी डॉक्यूमेंट की कॉपी को स्कूल के पते- ‘गोथरा, अहीर, डिस्ट्रिक्ट, रेवाड़ी, पिन- 123102’ पर भेज दें.

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