Advertisement
trendingNow13078535
Hindi Newsशिक्षाSAMEER Recruitment 2026: युवाओं के लिए गोल्डन चांस! 147 सरकारी पदों पर आवेदन शुरू, 25 से 30 साल वाले फटाफट करें आवेदन

SAMEER Recruitment 2026: युवाओं के लिए गोल्डन चांस! 147 सरकारी पदों पर आवेदन शुरू, 25 से 30 साल वाले फटाफट करें आवेदन

SAMEER Recruitment 2026 Vacancy: सोसाइटी फॉर एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च (SAMEER) ने प्रोजेक्ट इंजीनियर, प्रोजेक्ट असोसिएट सहित विभिन्न 147 पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए उम्मीदवार 25 जनवरी, 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट sameer.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Jan 18, 2026, 04:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

SAMEER Recruitment 2026: युवाओं के लिए गोल्डन चांस! 147 सरकारी पदों पर आवेदन शुरू, 25 से 30 साल वाले फटाफट करें आवेदन

SAMEER Recruitment 2026 Notification: सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक शानदार मौका सामने आया है. सोसाइटी फॉर एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च (SAMEER) ने प्रोजेक्ट इंजीनियर, प्रोजेक्ट असोसिएट सहित विभिन्न 147 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 25 जनवरी, 2026 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट sameer.gov.in पर जाकर तय लास्ट डेट तक आवेदन कर सकते हैं. 

इन 147 पदों पर निकली वैकेंसी 

  • प्रोजेक्ट इंजीनियर - RF&MW : 09 पद

    Add Zee News as a Preferred Source

  • प्रोजेक्ट इंजीनियर - इलेक्ट्रॉनिक्स/EXTC : 30 पद

  • प्रोजेक्ट इंजीनियर - इलेक्ट्रॉनिक्स/EXTC (बेंगलुरु डेपुटेशन) : 01 पद

  • प्रोजेक्ट इंजीनियर - इलेक्ट्रॉनिक्स/EXTC (EM/Env. टेस्ट & मेजरमेंट) : 05 पद

  • प्रोजेक्ट इंजीनियर - CS/IT : 07 पद

  • प्रोजेक्ट इंजीनियर - सेफ्टी : 03 पद

  • प्रोजेक्ट इंजीनियर - इलेक्ट्रिकल : 01 पद

  • प्रोजेक्ट इंजीनियर - इलेक्ट्रिकल-HVAC : 01 पद

  • प्रोजेक्ट इंजीनियर - मैकेनिकल : 13 पद 

  • प्रोजेक्ट इंजीनियर – सिविल इंजीनियरिंग : 01 पद

  • प्रोजेक्ट एसोसिएट - इलेक्ट्रॉनिक्स : 02 पद

  • प्रोजेक्ट एसोसिएट - फिजिक्स : 03 पद

  • प्रोजेक्ट एसोसिएट - एटमॉस्फेरिक साइंस : 01 पद

  • प्रोजेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट(A) - इलेक्ट्रॉनिक्स : 19 पद

  • प्रोजेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट(A) - इलेक्ट्रॉनिक्स (EM/Env. टेस्ट & मेजरमेंट) : 03 पद

  • प्रोजेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट(A) - मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स : 02 पद

  • प्रोजेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट(A) - फिजिक्स : 01 पद

  • प्रोजेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट(A) - इलेक्ट्रॉनिक्स : 01 पद

  • प्रोजेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट(A) - केमिकल : 01 पद

  • प्रोजेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट(A) - मेकेनिकल : 06 पद

  • प्रोजेक्ट टेक्निकल असिस्टेंट(A) - इलेक्ट्रॉनिक्स/इलेक्ट्रॉनिक्स-मेकेनिक: 09 पद

  • प्रोजेक्ट टेक्निकल असिस्टेंट(A) - फिटर : 15 पद

  • प्रोजेक्ट टेक्निकल असिस्टेंट(B) - इलेक्ट्रिशियन : 02 पद

  • प्रोजेक्ट टेक्निकल असिस्टेंट(B) - इलेक्ट्रो : 02 पद

  • प्रोजेक्ट टेक्निकल असिस्टेंट(B) - टर्नर : 03 पद

  • प्रोजेक्ट टेक्निकल असिस्टेंट(B) - मशीनिस्ट : 06 पद

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से संबंधित पद अनुसार B.E/B.Tech/M.E/M.Tech/MSc/Diploma/ITI की डिग्री के साथ अन्य निर्धारित पात्रता होनी चाहिए. 

ये भी पढ़ें: IOCL Recruitment 2026: युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी! 400+ पदों पर निकली वैकेंसी, 18 से 24 साल वाले तुरंत करें आवेदन

आयु सीमा 
अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों का अधिकतम आयु पद अनुसार 25 से 30 साल निर्धारित किया गया है, जिसकी गणना 25.01.2026 के आधार पर की जाएगी. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

  • प्रोजेक्ट इंजीनियर - अधिकतम आयु 28 साल

  • प्रोजेक्ट एसोसिएट - अधिकतम आयु 28 साल 

  • प्रोजेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट(A) - अधिकतम आयु 25 साल

  • प्रोजेक्ट टेक्निकल असिस्टेंट(A) - अधिकतम आयु 25 साल

  • प्रोजेक्ट टेक्निकल असिस्टेंट(B) - अधिकतम आयु 30 साल

इतनी होगी मंथली सैलरी 

  • प्रोजेक्ट इंजीनियर / प्रोजेक्ट एसोसिएट - 34,000 रुपये

  • प्रोजेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट (A) - 23,500 रुपये

  • प्रोजेक्ट टेक्निकल असिस्टेंट (A) - 21,000 रुपये

  • प्रोजेक्ट टेक्निकल असिस्टेंट (B) - 23,500 रुपये

चयन प्रक्रिया 

  • लिखित परीक्षा 

  • स्किल टेस्ट

  • डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

  • पर्सनल इंटरव्यू

ऐसे करें आवेदन-
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट sameer.gov.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें. 

  • फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें. 

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें. 

  • आवेदन शुल्क का भुगतान करें. 

  • इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें. 

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें. 

उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक 

ये भी पढ़ें: NCERT Recruitment 2026: 50 साल में सरकारी नौकरी का मौका! 170+ पदों पर आवेदन शुरू, 2 लाख से ज्यादा होगी मंथली सैलरी

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

SAMEER Recruitment 2026

Trending news

जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षाबलों ने दिया मुंहतोड़ जवाब
Jammu Kashmir
जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षाबलों ने दिया मुंहतोड़ जवाब
एस जयशंकर ने की अमेरिकी सांसद से मुलाकात,क्या ट्रेड डील पर भारत-अमेरिका की बनेगी बात
S Jaishankar
एस जयशंकर ने की अमेरिकी सांसद से मुलाकात,क्या ट्रेड डील पर भारत-अमेरिका की बनेगी बात
उधारी के पैसों से भरा पर्चा, कौन हैं ओवैसी के इकलौते हिंदू पार्षद विजय उबाले?
Who is Vijay Ubale
उधारी के पैसों से भरा पर्चा, कौन हैं ओवैसी के इकलौते हिंदू पार्षद विजय उबाले?
इंडिगो फ्लाइट के टॉयलेट में मिला खौफनाक मैसेज, लखनऊ में करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग
indigo flight bomb threat
इंडिगो फ्लाइट के टॉयलेट में मिला खौफनाक मैसेज, लखनऊ में करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग
'खुद के लिए न बदलें धर्म...', मोहन भागवत ने बताई वो गाड़ी जिसका कभी हादसा नहीं होता
Mohan Bhagwat
'खुद के लिए न बदलें धर्म...', मोहन भागवत ने बताई वो गाड़ी जिसका कभी हादसा नहीं होता
एक्टर विजय की बढ़ी मुश्किलें, CBI ने भगदड़ मामले में फिर भेजा समन; कल फिर होगी पेशी
thalapathy vijay
एक्टर विजय की बढ़ी मुश्किलें, CBI ने भगदड़ मामले में फिर भेजा समन; कल फिर होगी पेशी
AR Rahman Controversy: महबूबा ने जावेद अख्तर से कहा- अपने बीवी के खिलाफ बोल रहे हैं
AR Rahman
AR Rahman Controversy: महबूबा ने जावेद अख्तर से कहा- अपने बीवी के खिलाफ बोल रहे हैं
कांग्रेस के हार के बाद PM का तंज, असम से बोले- कांग्रेस की राजनीति देश को मंजूर नहीं
PM Modi
कांग्रेस के हार के बाद PM का तंज, असम से बोले- कांग्रेस की राजनीति देश को मंजूर नहीं
ओवैसी ने BJP से गठबंधन से फिर किया इनकार, पार्षदों को जारी किया कारण बताओ नोटिस
Asaduddin Owaisi
ओवैसी ने BJP से गठबंधन से फिर किया इनकार, पार्षदों को जारी किया कारण बताओ नोटिस
'शिंदे ने ताज होटल को बना दिया जेल', संजय राउत ने कहा-‘29 लोग बंधक बनाए गए’
Sanjay Raut
'शिंदे ने ताज होटल को बना दिया जेल', संजय राउत ने कहा-‘29 लोग बंधक बनाए गए’