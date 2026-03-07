Advertisement
trendingNow13132100
Hindi Newsशिक्षाइस राजा को दी गई थी ‘कविराज’ की उपाधि, शस्त्र के साथ शास्त्र के भी थे माहिर

इस राजा को दी गई थी ‘कविराज’ की उपाधि, शस्त्र के साथ शास्त्र के भी थे माहिर

भारत के प्राचीन इतिहास में कई ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने अपनी ताकत, बुद्धिमानी और हुनर से खास पहचान बनाई है. गुप्त वंश के महान शासक समुद्रगुप्त भी ऐसे ही राजा थे. उन्हें शक्तिशाली योद्धा के साथ-साथ कला और साहित्य के प्रेमी के रूप में भी जाना जाता था. उनकी इसी खासियत की वजह से उन्हें कविराज यानी कवियों का राजा कहा जाता था.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Mar 07, 2026, 05:51 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इस राजा को दी गई थी ‘कविराज’ की उपाधि, शस्त्र के साथ शास्त्र के भी थे माहिर

गुप्त वंश के राजा समुद्रगुप्त प्राचीन भारत के सबसे प्रसिद्ध शासकों में गिने जाते हैं. वह युद्ध में बहादुर होने के साथ-साथ संगीत, साहित्य और कला के भी बड़े प्रेमी थे. उनकी साहित्यिक प्रतिभा और संगीत के प्रति लगाव के कारण उन्हें इतिहास में कविराज की उपाधि दी गई थी. उनके जीवन और गुणों का जिक्र उस समय के प्रसिद्ध शिलालेखों और सिक्कों में भी मिलता है.

आपको बता दें, उनके बारे में यह जानकारी उनके दरबारी कवि हरिषेण द्वारा लिखी गई प्रयाग प्रशस्ति में मिलती है. इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के गुण, उनकी प्रतिभा और उनकी उपलब्धियों का विस्तार से वर्णन किया गया है.

संगीत और वीणा वादन में माहिर
इतिहासकारों के अनुसार समुद्रगुप्त को संगीत से बहुत प्रेम था. वे वीणा बजाने में भी निपुण थे. इसका प्रमाण उस समय के सोने के सिक्कों पर मिलता है जिनमें समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है. इससे पता चलता है कि वह सिर्फ योद्धा ही नहीं बल्कि कला के भी बड़े जानकार थे.

Add Zee News as a Preferred Source

देव संगीतज्ञों से की गई तुलना
प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की संगीत प्रतिभा की तुलना देवताओं के प्रसिद्ध संगीतज्ञ नारद और तुम्बरु से की गई है. इसी वजह से यह तुलना बताती है कि उस समय लोग उनकी संगीत प्रतिभा को बहुत ऊंचा मानते थे.

प्रतिभा से भरपूर थे
समुद्रगुप्त अपनी तेज बुद्धि और साहित्यिक क्षमता के लिए भी जाने जाते थे. ऐसा कहा जाता है कि वे बहुत कम समय में सुंदर पद्य और काव्य लिख लेते थे. उन्होंने कई काव्य रचनाएं भी कीं हैं. इसी कारण उन्हें कविराज यानी कवियों का राजा कहा जाने लगा.

कवियों और विद्वानों को दिया संरक्षण
राजा बनने के बाद समुद्रगुप्त ने अपने दरबार में कई विद्वानों और कवियों को जगह दी. उनके दरबार के प्रमुख कवि हरिषेण थे. समुद्रगुप्त चाहते थे कि उनके राज्य में कला, साहित्य और ज्ञान का विकास हो इसलिए उन्होंने विद्वानों को पूरा समर्थन दिया था.

शास्त्र और शस्त्र दोनों में निपुण
प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ऐसे राजा थे जो युद्ध के मैदान में भी बहुत ताकतवर थे. साथ ही साथ वे ज्ञान व कला में भी आगे थे. यानी आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि वे शस्त्र (युद्ध कौशल) और शास्त्र (ज्ञान और विद्या) दोनों में माहिर थे. इसी वजह से इतिहास में उन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है. साथ ही उनकी साहित्यिक प्रतिभा के कारण उन्हें कविराज की उपाधि भी मिली थी.

यह भी पढ़ें: MBA पढ़कर अब सिर्फ प्लेसमेंट नहीं! भारत के कॉलेजों में ये बदला तो सिर्फ नौकरी नहीं, स्टार्टअप भी कर पाएंगे छात्र

 

About the Author
author img
ritesh jaiswal

रितेश जायसवाल जी न्यूज में डिजिटल पत्रकार हैं. वह जनवरी 2025 में जी न्यूज से जुड़े. देश दुनिया के साथ-साथ की ब्रेकिंग न्यूज की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. लगभग 3 महीने तक ये जी भारत के...और पढ़ें

TAGS

Samudraguptakaviraj

Trending news

भारत की तरक्की से क्यों डरा अमेरिका? 20 साल पहले चीन के साथ किस गलती का है मलाल
India US relation
भारत की तरक्की से क्यों डरा अमेरिका? 20 साल पहले चीन के साथ किस गलती का है मलाल
'तो उंगली काट देता...', ममता बनर्जी के सांसद बनर्जी के बिगड़े बोल; किसे बनाया निशाना
Kalyan Banerjee
'तो उंगली काट देता...', ममता बनर्जी के सांसद बनर्जी के बिगड़े बोल; किसे बनाया निशाना
ईरान के दूसरे युद्धपोत को बचाने के लिए भारत ने चला दांव, मुंह ताकता रह गया US
Indian Navy
ईरान के दूसरे युद्धपोत को बचाने के लिए भारत ने चला दांव, मुंह ताकता रह गया US
Ajit Pawar Plane Crash: पूछताछ के नाम पर VIP ट्रीटमेंट? CID की जांच पर उठे सवाल
Ajit Pawar
Ajit Pawar Plane Crash: पूछताछ के नाम पर VIP ट्रीटमेंट? CID की जांच पर उठे सवाल
US के भारत को रूसी तेल खरीदने की छूट देने पर भड़के ओवैसी, BJP-RSS को लगाई फटकार
National News
US के भारत को रूसी तेल खरीदने की छूट देने पर भड़के ओवैसी, BJP-RSS को लगाई फटकार
'सिंदूर' में PAK को भी सिखाया था सबक', फ्लाइट लेफ्टिनेंट बेटे को याद कर बिलखे पिता
Indian Air Force
'सिंदूर' में PAK को भी सिखाया था सबक', फ्लाइट लेफ्टिनेंट बेटे को याद कर बिलखे पिता
किन मुद्दों पर राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे राहुल गांधी? केरल दौरे पर किया खुलासा
Rahul Gandhi
किन मुद्दों पर राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे राहुल गांधी? केरल दौरे पर किया खुलासा
सुभाष चंद्रा फाउंडेशन से निकलीं बॉक्सर किरण को गृह मंत्री से मिला CISF सम्मान
CISF
सुभाष चंद्रा फाउंडेशन से निकलीं बॉक्सर किरण को गृह मंत्री से मिला CISF सम्मान
बच्चों के सोशल मीडिया यूज पर पाबंदी, कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश के CM का ऐलान
social media
बच्चों के सोशल मीडिया यूज पर पाबंदी, कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश के CM का ऐलान
'आखिरी गोली और अंतिम...', इतिहास के सुनहरे पन्‍नों में दर्ज होगी ईरान की ललकार
iran
'आखिरी गोली और अंतिम...', इतिहास के सुनहरे पन्‍नों में दर्ज होगी ईरान की ललकार