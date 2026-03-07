इस राजा को दी गई थी ‘कविराज’ की उपाधि, शस्त्र के साथ शास्त्र के भी थे माहिर

गुप्त वंश के राजा समुद्रगुप्त प्राचीन भारत के सबसे प्रसिद्ध शासकों में गिने जाते हैं. वह युद्ध में बहादुर होने के साथ-साथ संगीत, साहित्य और कला के भी बड़े प्रेमी थे. उनकी साहित्यिक प्रतिभा और संगीत के प्रति लगाव के कारण उन्हें इतिहास में कविराज की उपाधि दी गई थी. उनके जीवन और गुणों का जिक्र उस समय के प्रसिद्ध शिलालेखों और सिक्कों में भी मिलता है.

आपको बता दें, उनके बारे में यह जानकारी उनके दरबारी कवि हरिषेण द्वारा लिखी गई प्रयाग प्रशस्ति में मिलती है. इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के गुण, उनकी प्रतिभा और उनकी उपलब्धियों का विस्तार से वर्णन किया गया है.

संगीत और वीणा वादन में माहिर

इतिहासकारों के अनुसार समुद्रगुप्त को संगीत से बहुत प्रेम था. वे वीणा बजाने में भी निपुण थे. इसका प्रमाण उस समय के सोने के सिक्कों पर मिलता है जिनमें समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है. इससे पता चलता है कि वह सिर्फ योद्धा ही नहीं बल्कि कला के भी बड़े जानकार थे.

देव संगीतज्ञों से की गई तुलना

प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की संगीत प्रतिभा की तुलना देवताओं के प्रसिद्ध संगीतज्ञ नारद और तुम्बरु से की गई है. इसी वजह से यह तुलना बताती है कि उस समय लोग उनकी संगीत प्रतिभा को बहुत ऊंचा मानते थे.

प्रतिभा से भरपूर थे

समुद्रगुप्त अपनी तेज बुद्धि और साहित्यिक क्षमता के लिए भी जाने जाते थे. ऐसा कहा जाता है कि वे बहुत कम समय में सुंदर पद्य और काव्य लिख लेते थे. उन्होंने कई काव्य रचनाएं भी कीं हैं. इसी कारण उन्हें कविराज यानी कवियों का राजा कहा जाने लगा.

कवियों और विद्वानों को दिया संरक्षण

राजा बनने के बाद समुद्रगुप्त ने अपने दरबार में कई विद्वानों और कवियों को जगह दी. उनके दरबार के प्रमुख कवि हरिषेण थे. समुद्रगुप्त चाहते थे कि उनके राज्य में कला, साहित्य और ज्ञान का विकास हो इसलिए उन्होंने विद्वानों को पूरा समर्थन दिया था.

शास्त्र और शस्त्र दोनों में निपुण

प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ऐसे राजा थे जो युद्ध के मैदान में भी बहुत ताकतवर थे. साथ ही साथ वे ज्ञान व कला में भी आगे थे. यानी आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि वे शस्त्र (युद्ध कौशल) और शास्त्र (ज्ञान और विद्या) दोनों में माहिर थे. इसी वजह से इतिहास में उन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है. साथ ही उनकी साहित्यिक प्रतिभा के कारण उन्हें कविराज की उपाधि भी मिली थी.

