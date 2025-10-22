Advertisement
Sanae Takaichi: यूनिवर्सिटी फीस भरने तक के नहीं थे पैसे, आज हैं प्रधानमंत्री; जानें कितनी पढ़ी-लिखी हैं जापान की पहली महिला PM

Sanae Takaichi Education Qualification: 64 वर्षीय अल्ट्रा-कंजर्वेटिव नेता साने ताकाइची ने जापान की पहली महिला बनने के साथ ही इतिहास रच दिया है. आइए जानते हैं कि पढ़ाई-लिखाई के मामले में वो कैसी हैं?

Oct 22, 2025
Sanae Takaichi: यूनिवर्सिटी फीस भरने तक के नहीं थे पैसे, आज हैं प्रधानमंत्री; जानें कितनी पढ़ी-लिखी हैं जापान की पहली महिला PM

Sanae Takaichi Education Qualification: जापान को पुरुष-प्रधान राजनीति वाले देश के रूप में जाना जाता है, लेकिन अब ये धारणा पहली महिला प्रधानमंत्री के मिलने के साथ बदल सकती है. जापान को पहली महिला पीएम साने ताकाइची मिली है. जापान की सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (LDP) की नेता ने निचले सदन में 465 सीटों में से 237 वोट के साथ जीत हासिल की जिसके साथ ही वो जापान की पहली महिला पीएम बन सकी. शिक्षा से लेकर करियर के मामले में साने ताकाइची कैसी रही हैं, आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.

पुलिस बल में थी मां

जापान के नारा प्रांत के यामातो कोरीयामा शहर में 7 मार्च 1961 को जन्मीं साने ताकाइची के पिता पिता दाइक्यु ताकाइची हैं जो टोयोटा की ऑटोमोटिव कंपनी में काम करते थे. जबकि, उनकी माता काजुको ताकाइची नारा प्रान्त की पुलिस बल में काम करती थी.

यूनिवर्सिटी में पढ़ने के नहीं थे पैसे

माता और पिता दोनों के वर्किंग होने के बाद भी साने ताकाइची को यूनिवर्सिटी जाने के लिए फीस नहीं दी गई थी. बताया जाता है कि टोक्यो की 2 सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी- कियो और वासेडा में उनका एडमिशन हो गया था, लेकिन उनके पिता ने फीस देने से इनकार कर दिया था. वो एक लड़की थी और यूनिवर्सिटी घर से काफी दूर थी जिस वजह से पिता ने ट्यूशन फीस देने से मना कर दिया था.

कितनी पढ़ी-लिखी हैं साने ताकाइची?

नारा प्रांत के उनेबी सीनियर हाईस्कूल में पढ़ाई करने के बाद कोबे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए वो रोजाना 6 घंटे का सफर तय करती थी. ग्रेजुएशन की डिग्री मिलने के बाद ताकाइची ने मात्सुशीता इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया. मात्सुशीता इंस्टीट्यूट से स्पॉन्सरशिप मिलने के बाद 1987 में वह संयुक्त राज्य अमेरिका चली गई थीं.

मोटरसाइकिल का रहा शौक

ताकाइची को मोटरसाइकिल का बहुत शौक था और उनके पास कावासाकी Z400 थी. इसके अलावा ड्रम और पियानो बजाना भी वो काफी पसंद करती थी. उन्हें हेवी मेटल संगीत ज्यादा पसंद थे. उन्हें आयरन लेडी के तौर पर भी जाना जाता है. हार्डलाइन राजनीति और मुखर राष्ट्रवादी नीतियों के कारण जापान में साने को आयरन लेडी कहा जाता है. राजनीति दुनिया में कदम रखने से पहले साने एक लेखक और एंकर के रूप में भी काम कर चुकी हैं.

ये भी पढ़ें- Rivaba Jadeja: क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी गुजरात में बनीं मंत्री; जानें रिवाबा जडेजा कितनी पढ़ी-लिखी

