/16 साल की उम्र में अंग्रेजों के कैंप में पहुंची ये वीरांगना, नेताजी ने खुद बदला नाम, जानिए सरस्वती राजमणि की पूरी कहानी

'तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा...' नेताजी सुभाष चंद्र बोस का यह आह्वान आज भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे चर्चित नारों में गिना जाता है. 1944 में दक्षिण-पूर्व एशिया में दिए गए उनके भाषणों ने विदेशों में बसे भारतीयों और आजाद हिंद फौज से जुड़े लोगों में आजादी के लिए त्याग और समर्पण की भावना को मजबूत किया. इसी दौर में एक ऐसी किशोरी सामने आई, जिसने महज 16 साल की उम्र में अपने कीमती गहने आजाद हिंद फौज को सौंप दिए. उनका नाम था सरस्वती राजमणि.
राजमणि की कहानी इसलिए भी असाधारण है क्योंकि उनका संघर्ष केवल आर्थिक योगदान तक सीमित नहीं रहा. आगे चलकर उन्होंने आजाद हिंद फौज से जुड़कर खुफिया मिशनों में हिस्सा लिया और ब्रिटिश सैन्य प्रतिष्ठानों से जानकारी जुटाने के लिए जोखिम उठाया. उनके जीवन की कहानी स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी और साहस का एक महत्वपूर्ण अध्याय मानी जाती है.
सरस्वती राजमणि का जन्म 11 जनवरी 1927 को रंगून, तत्कालीन बर्मा (वर्तमान म्यांमार) में हुआ था. उनका परिवार मूल रूप से तमिलनाडु से जुड़ा बताया जाता है और आर्थिक रूप से संपन्न था. विदेश में रहने के बावजूद उनके परिवार में भारत की आजादी को लेकर गहरी भावना थी.
उनके बचपन से जुड़ी एक घटना अक्सर उनके साहस और ब्रिटिश शासन के प्रति विरोध को दिखाने के लिए बताई जाती है. 1937 में महात्मा गांधी रंगून पहुंचे थे और इस दौरान उनकी मुलाकात राजमणि से भी हुई. एक प्रचलित विवरण के अनुसार, उस समय लगभग 10 साल की राजमणि खिलौने वाली बंदूक से निशाना लगाने का अभ्यास कर रही थीं. जब गांधीजी ने उनसे इसकी वजह पूछी, तो उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की थी.
यह प्रसंग उनके व्यक्तित्व के उस शुरुआती तेवर को सामने लाता है, जिसने आगे चलकर उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ दिया.
1944 के आसपास नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रही थी. दक्षिण-पूर्व एशिया में रहने वाले भारतीयों से भी आंदोलन के लिए आर्थिक और अन्य तरह के सहयोग की अपील की जा रही थी.
इसी दौरान 16 वर्षीय राजमणि ने अपने सोने और हीरे के गहने आजाद हिंद फौज को दान कर दिए. बताया जाता है कि नेताजी को जब इस बारे में जानकारी मिली तो वे उनसे मिलने पहुंचे. इतनी कम उम्र की लड़की द्वारा इतने मूल्यवान गहने देने की बात पर उन्होंने उन्हें वापस लेने की सलाह दी.
लेकिन राजमणि अपने फैसले पर कायम रहीं. उनका कहना था कि वह आजाद हिंद फौज के लिए योगदान देना चाहती हैं. आखिरकार उन्होंने एक शर्त के साथ गहने वापस लेने पर सहमति जताई, उन्हें भी आजाद हिंद फौज में शामिल किया जाए.
राजमणि की इच्छा स्वीकार की गई और उन्हें आजाद हिंद फौज से जुड़ने का अवसर मिला. उनके जीवन से जुड़े विवरणों के अनुसार, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें 'सरस्वती' नाम दिया था. इसके पीछे यह विचार बताया जाता है कि धन की देवी लक्ष्मी की तुलना में ज्ञान और विद्या की देवी सरस्वती का महत्व अधिक स्थायी है.
इसके बाद वह सरस्वती राजमणि के नाम से पहचानी जाने लगीं. शुरुआत में उन्होंने चिकित्सा सहायता से जुड़े कामों में योगदान दिया और घायल सैनिकों की देखभाल की. बाद में उनकी क्षमता और साहस को देखते हुए उन्हें रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट से जुड़े खुफिया कार्यों में लगाया गया.
राजमणि और उनकी साथी दुर्गा को ब्रिटिश सैन्य कैंप में खुफिया जानकारी जुटाने का जिम्मा सौंपे जाने का विवरण मिलता है. दोनों ने अपना रूप बदलने के लिए बाल काटे और लड़कों का भेष धारण किया.
इसके बाद उन्होंने ब्रिटिश सैनिकों के बीच छोटे-मोटे काम किए. बर्तन साफ करने, कपड़े धोने और जूते पॉलिश करने जैसे कामों की आड़ में वे सैनिकों की गतिविधियों पर नजर रखती थीं. इस तरह उन्हें ब्रिटिश सैन्य व्यवस्था और गतिविधियों से जुड़ी महत्वपूर्ण सूचनाएं हासिल करने का अवसर मिला.
यह मिशन बेहद जोखिम भरा था. पहचान उजागर होने का मतलब गिरफ्तारी या उससे भी गंभीर खतरा हो सकता था. इसके बावजूद राजमणि ने अपने मिशन को जारी रखा.
खुफिया मिशन के दौरान उनकी साथी दुर्गा के पकड़े जाने का विवरण भी सामने आता है. बताया जाता है कि उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों ने हिरासत में लेकर जेल में डाल दिया था.
राजमणि ने साथी को बचाने के लिए एक साहसिक योजना बनाई. कथाओं के अनुसार, उन्होंने अपना भेष बदलकर अधिकारियों के बीच पहुंचने की कोशिश की और उन्हें नशीला पदार्थ देकर बेहोश करने के बाद दुर्गा को बाहर निकालने में मदद की.
भागने के दौरान ब्रिटिश सैनिकों ने उन पर गोली चलाई. एक गोली उनके पैर में लगी, लेकिन घायल होने के बावजूद वह किसी तरह वहां से निकलकर आजाद हिंद फौज के ठिकाने तक पहुंचीं. इस चोट का असर उनके जीवनभर रहा. उनके जीवन से जुड़े विवरणों में यह भी उल्लेख मिलता है कि उन्होंने इस चोट को अपनी लड़ाई और बलिदान की निशानी के रूप में देखा.
भारत को 1947 में आजादी मिलने के बाद भी सरस्वती राजमणि का जीवन संघर्षों से मुक्त नहीं हुआ. उनका परिवार 1957 में भारत लौटा. इसके बाद उन्हें लंबे समय तक आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा.
राजमणि ने स्वतंत्रता सेनानी के रूप में पेंशन पाने के लिए वर्षों तक प्रयास किया. करीब दो दशक से अधिक समय के संघर्ष के बाद उन्हें 1971 से पेंशन मिलनी शुरू हुई. उनके जीवन का यह हिस्सा यह सवाल भी उठाता है कि देश के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगाने वाले कई स्वतंत्रता सेनानियों को स्वतंत्र भारत में वह सम्मान और आर्थिक सुरक्षा क्यों नहीं मिल सकी, जिसके वे हकदार थे.
बाद के वर्षों में तमिलनाडु सरकार ने उन्हें चेन्नई में आवास और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई. लेकिन देश के प्रति उनका समर्पण आखिरी दौर तक बना रहा. 2004 की सुनामी के बाद राहत कार्यों के लिए उन्होंने अपनी पेंशन का एक हिस्सा दान किया था, ऐसा उनके जीवन से जुड़े प्रकाशित विवरणों में उल्लेख मिलता है. 2008 में उन्होंने आजाद हिंद फौज से जुड़ी अपनी वर्दी और प्रतीक चिह्नों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित संग्रहालय में स्मृति के तौर पर सौंप दिया. इससे उनकी व्यक्तिगत स्मृतियां आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित हो सकीं.
सरस्वती राजमणि का निधन 13 जनवरी 2018 को 90 वर्ष की उम्र में हुआ. उनकी कहानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका को समझने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. वह केवल इसलिए याद किए जाने योग्य नहीं हैं कि उन्होंने कम उम्र में गहने दान किए या खुफिया मिशन में हिस्सा लिया, बल्कि इसलिए भी कि उन्होंने आजादी के संघर्ष में व्यक्तिगत सुविधा और सुरक्षा से ऊपर देश को रखा.
उनकी कहानी यह बताती है कि स्वतंत्रता आंदोलन केवल बड़े नेताओं और प्रसिद्ध आंदोलनों की कहानी नहीं था. इसके पीछे हजारों ऐसे गुमनाम या कम चर्चित लोग भी थे, जिन्होंने अपनी क्षमता और परिस्थितियों के अनुसार योगदान दिया. सरस्वती राजमणि उन्हीं साहसी चेहरों में से एक थीं, जिनकी कहानी आज की पीढ़ी को इतिहास के साथ-साथ साहस, त्याग और देशसेवा का अर्थ भी समझाती है.