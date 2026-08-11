Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /शिक्षा
  • /16 साल की उम्र में अंग्रेजों के कैंप में पहुंची ये वीरांगना, नेताजी ने खुद बदला नाम, जानिए सरस्वती राजमणि की पूरी कहानी

16 साल की उम्र में अंग्रेजों के कैंप में पहुंची ये वीरांगना, नेताजी ने खुद बदला नाम, जानिए सरस्वती राजमणि की पूरी कहानी

Saraswathi Rajamani: आजाद हिंद फौज की युवा महिला जासूस सरस्वती राजमणि की कहानी बेहद मोटिवेशनल है. 16 साल की उम्र में गहने दान करने से लेकर ब्रिटिश कैंप में भेष बदलकर खुफिया जानकारी जुटाने तक, जानिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी इस वीरांगना की पूरी कहानी.

Written ByShivam Tiwari
Published: Aug 11, 2026, 07:52 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 09:23 PM IST
16 साल की उम्र में अंग्रेजों के कैंप में पहुंची ये वीरांगना, नेताजी ने खुद बदला नाम, जानिए सरस्वती राजमणि की पूरी कहानी

About the Author

Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
हरियाली अमावस्या पर किन सामग्रियों का दान करना अति शुभ,मिलेगी शिव जी शनि देव की कृपा
2
3
4
5