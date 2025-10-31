GK Quiz: स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार पटेल की खास भूमिका, 150वीं जयंती पर जानें वल्लभभाई से जुड़े सवाल-जवाब

Sardar Vallabhbhai Patel Jayanti 2025 GK Quiz: भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार वल्लभभाई पटेल का भी खास योगदान रहा है और उन्हें एक आंदोलनकारी के तौर पर जाना जाता रहा है. 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की 150वीं जयंती पूरे देश में मनाई जाती है जिसे राष्ट्रीय एकता दिवस (National Unity Day 2025) के तौर पर भी जाना जाता है. भारत को स्वतंत्रता दिलाने में सरदार वल्लभभाई पटेल का खास योगदान रहा है. आइए 150वीं जयंती पर सरदार पटेल से जुड़े सवाल जवाब जानते हैं.

सवाल 1:- भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कौन थे?

उत्तर:- भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल हैं जिन्होंने 1947 में स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय एकीकरण प्रक्रिया में खास भूमिका निभाई.

सवाल 2:- क्या है सरदार वल्लभ भाई पटेल का असली नाम?

उत्तर:- सरदार पटेल का असली नाम वल्लभभाई झावेरभाई पटेल है.

सवाल 3:- किस आंदोलन में सरदार पटेल ने भाग लिया था?

उत्तर:- सरदार पटेल ने बारदोली सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया था जो सविनय अवज्ञा और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की एक प्रमुख हिस्सा रहा.

सवाल 4:- कब और कहां हुआ था सत्याग्रह आंदोलन?

उत्तर:- सरदार पटेल ने बारदोली सत्याग्रह आंदोलन आयोजित किया था जो फरवरी 1928 में गुजरात में हुआ था.

सवाल 5:- किसने दी थी सरदार की उपाधि?

उत्तर:- महात्मा गांधी ने पटेल को 'सरदार' की उपाधि दी थी जिसका हिंदी अर्थ- प्रमुख होता है.

सवाल 6:- सरदार वल्लभभाई पटेल की मृत्यु कब हुई थी?

उत्तर:- 15 दिसंबर 1950 को सरदार वल्लभभाई पटेल की मृत्यु हुई थी.

सवाल 7:- सरदार वल्लभ भाई पटेल की मौत का कारण क्या था?

उत्तर:- सरदार पटेल की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी और दिल का दौरा आने से उनकी मौत मुंबई के बिड़ला हाउस में हुई थी.

सवाल 8:- गांधीजी की हत्या के बाद क्यों सरदार पटेल ने दिया इस्तीफा?

उत्तर:- महात्मा गांधी की हत्या के बाद पटेल ने इसलिए इस्तीफा दिया क्योंकि ये बाते बनने लगी थी कि वो गांधी जी की रक्षा नहीं कर सके और प्रधानमंत्री बनना चाहते थे.

