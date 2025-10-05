Advertisement
AIIMS Recruitment 2025: नौकरी का सुनहरा मौका; 63 पदों पर निकली भर्ती, होनी चाहिए ये डिग्री

AIIMS Recruitment 2025: सरकारी नौकरी की तलाश वालों के लिए अच्छी खबर है. एम्स दिल्ली की ओर से एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है. 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Oct 05, 2025, 01:29 PM IST
AIIMS Recruitment 2025: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) की ओर से एसोसिएट प्रोफेसर (Associate Professor Job) के अलग-अलग पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए जल्द ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी. ऐसे में जो उम्मीदवार एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर नौकरी करना चाहते हैं, वे ऑनलाइन इस पोस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. 

आवेदन शुरू होने की डेट
बता दें, एम्स, दिल्ली की ओर से एसोसिएट प्रोफेसर के कुल 63 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है. इन पदों के लिए 16 अक्टूबर 2025 से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी. वहीं, अप्लाई करने की लास्ट डेट 14 नवंबर, 2025 तक है.

कौन कर सकता है अप्लाई?
इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास संबंधित विषय में एमडी या एमएस, एमबीबीएस, एमएचए की डिग्री होनी चाहिए. साथ ही जरूरी डॉक्यूमेंट्स. इसके अलावा संबंधित क्षेत्र में अनुभव भी होना जरूरी है. कैंडिडेट की उम्र अधिकतम आयु 50 वर्ष होनी चाहिए. हालांकि, एससी एवं एसटी व दिव्यांग उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 5 वर्ष और ओबीसी उम्मीदवारों को 3 साल की छूट दी जाएगी. 

आवेदन फीस कितनी है?
भर्ती के आवेदन के लिए आपको फीस जमा करने होगी.  सामान्य व ओबीसी उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 3,000 रुपये है. वहीं, ईडब्ल्यूएस,  एससी और एसटी उम्मीदवारों के लिए ये फीस 2,400 रुपये है. 

कितनी मिलेगी सैलरी?
नोटिफिकेशन के अनुसार, इन पदों पर सेलेक्ट हुए उम्मीदवारों को प्रतिमाह 67,700 रुपये से लेकर 2,08,700 रुपये दिए जाएंगे. 

कैसे करें रजिस्ट्रेशन?

  • आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट aiims.edu पर जाना होगा. 

  • होमपेज पर आपको अप्लाई लिंक पर क्लिक करना.

  • यहां अपनी जानकारी को दर्ज करके अकाउंट लॉगिन करें.

  • इसके बाद जरूरी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड करें और फीस के साथ फॉर्म को सबमिट कर दें.  

  • आखिरी में फाइनल पेज का एक प्रिंट आउट जरूर निकाल लें. 

