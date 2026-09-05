/डिग्री बड़ी या इंसानियत? राधाकृष्णन के शिक्षा दर्शन से समझिए पढ़ाई का असली मकसद

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के लिए शिक्षा का अर्थ केवल किताबें पढ़ना, परीक्षाएं पास करना या डिग्री हासिल करना नहीं था. उनके विचार में शिक्षा का असली उद्देश्य व्यक्ति के बौद्धिक विकास के साथ उसके चरित्र, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी को विकसित करना था. आज जब विद्यार्थियों पर अच्छे अंक, प्रतियोगी परीक्षाओं और सफल करियर का दबाव है, तब राधाकृष्णन की सोच एक अहम सवाल सामने रखती हैअग. र शिक्षा इंसान को बेहतर इंसान नहीं बनाती, तो उसकी सफलता कितनी सार्थक है?
उनका शिक्षा-दर्शन इस बात पर जोर देता था कि ज्ञान का इस्तेमाल समाज और मानवता के हित में होना चाहिए. यानी शिक्षा व्यक्ति को सिर्फ यह न बताए कि दुनिया कैसे काम करती है, बल्कि यह भी सिखाए कि उस ज्ञान का इस्तेमाल किस तरह जिम्मेदारी से किया जाए.
डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुत्तनी में हुआ था. साधारण पारिवारिक परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने शिक्षा को अपनी जिंदगी का प्रमुख आधार बनाया. उनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरस्वामी था. बचपन से ही राधाकृष्णन की रुचि पढ़ाई और किताबों में थी.
उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से दर्शनशास्त्र की पढ़ाई की. अध्ययन के दौरान उन्होंने भारतीय दर्शन के साथ पश्चिमी विचारधारा को भी गंभीरता से समझा. उनके लिए दर्शन केवल कठिन सिद्धांतों का विषय नहीं था. वह इसे मनुष्य, सत्य, जीवन और समाज को समझने का माध्यम मानते थे.
यही बौद्धिक रुचि आगे चलकर उन्हें भारत के प्रमुख दार्शनिकों और शिक्षाविदों में शामिल करने वाली थी.
शिक्षा पूरी करने के बाद राधाकृष्णन ने मद्रास प्रेसीडेंसी कॉलेज में दर्शनशास्त्र पढ़ाना शुरू किया. यहीं से उनके शिक्षक जीवन की महत्वपूर्ण शुरुआत हुई. वह जटिल दार्शनिक विचारों को विद्यार्थियों के सामने सरल ढंग से रखने के लिए जाने जाते थे.
उनके लिए कक्षा केवल पाठ्यक्रम पूरा करने की जगह नहीं थी. वह विद्यार्थियों में सवाल पूछने, तर्क करने और स्वतंत्र रूप से सोचने की क्षमता विकसित करने पर जोर देते थे. उनके विचार में शिक्षक का काम केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के भीतर विवेक और अच्छे चरित्र का निर्माण करना भी था.
यही दृष्टिकोण आज के शिक्षा तंत्र के लिए भी महत्वपूर्ण है, जहां तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेजी से जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं.
राधाकृष्णन की विद्वता के कारण उन्हें कई प्रतिष्ठित संस्थानों में अध्यापन का अवसर मिला. उन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय और कलकत्ता विश्वविद्यालय में दर्शनशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में काम किया.
उस समय भारतीय दर्शन को लेकर पश्चिमी दुनिया में कई अधूरी धारणाएं मौजूद थीं. राधाकृष्णन ने अपने लेखन, पुस्तकों और व्याख्यानों के माध्यम से भारतीय दर्शन की तार्किक और दार्शनिक परंपरा को अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत किया.
उन्होंने यह समझाने का प्रयास किया कि भारतीय दर्शन केवल धार्मिक मान्यताओं तक सीमित नहीं है. इसमें तर्क, नैतिकता, आध्यात्मिकता और मानवता से जुड़े गंभीर विचार भी मौजूद हैं.
राधाकृष्णन की पहचान धीरे-धीरे भारत से बाहर भी बनने लगी. उन्होंने दर्शन और धर्म से जुड़े कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे. Indian Philosophy और The Hindu View of Life उनकी चर्चित पुस्तकों में शामिल हैं.
उन्होंने भारतीय परंपरा और आधुनिक विचारों के बीच संबंध को समझाने का प्रयास किया. ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भी उन्हें भारतीय दर्शन और धर्म पर व्याख्यान देने का अवसर मिला.
इस तरह उनकी पहचान केवल एक भारतीय प्रोफेसर की नहीं रही. वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय दर्शन की प्रभावशाली आवाज बन गए.
राधाकृष्णन की भूमिका सिर्फ शिक्षक और लेखक तक सीमित नहीं रही. उन्होंने आंध्र विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में भी काम किया और बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति बने.
कुलपति के रूप में उन्हें शिक्षा संस्थानों के प्रशासन, शोध और अनुशासन से जुड़े मुद्दों को करीब से समझने का अवसर मिला. वह चाहते थे कि विश्वविद्यालय केवल परीक्षा लेने और डिग्री देने वाली संस्थाएं न बनें.
उनकी सोच में विश्वविद्यालयों की जिम्मेदारी ऐसे नागरिक तैयार करना थी, जो ज्ञानवान होने के साथ जिम्मेदार और संवेदनशील भी हों. यही अनुभव उनके आगे के सार्वजनिक जीवन में भी महत्वपूर्ण साबित हुआ.
राधाकृष्णन पारंपरिक अर्थों में राजनीतिक नेता नहीं थे. उनकी पहचान मुख्य रूप से एक शिक्षक, दार्शनिक और विद्वान की थी. लेकिन उनकी विद्वता और राष्ट्रीय दृष्टिकोण के कारण उन्हें स्वतंत्र भारत में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिलीं.
1949 से 1952 तक उन्होंने सोवियत संघ में भारत के राजदूत के रूप में काम किया. यह वह दौर था जब दुनिया शीत युद्ध के तनाव से गुजर रही थी और भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को मजबूत कर रहा था.
राधाकृष्णन ने इस भूमिका में भारत के शांतिपूर्ण और स्वतंत्र दृष्टिकोण को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत किया.
साल 1952 में राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने. उन्होंने करीब दस वर्षों तक इस पद पर कार्य किया. उपराष्ट्रपति के साथ वह राज्यसभा के सभापति की भूमिका भी निभाते थे.
राज्यसभा में अलग-अलग राजनीतिक विचारों वाले सदस्य होते थे. ऐसे में सदन की कार्यवाही को संतुलित तरीके से चलाना महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी. राधाकृष्णन अपने विद्वतापूर्ण और संयमित व्यवहार के लिए पहचाने गए.
इस भूमिका ने उन्हें भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था और संसदीय कार्यप्रणाली को करीब से समझने का अवसर दिया.
राधाकृष्णन के जीवन में शिक्षक, प्रोफेसर, लेखक, कुलपति, राजदूत और उपराष्ट्रपति की भूमिकाएं एक-दूसरे से जुड़ती चली गईं. इन अनुभवों ने उन्हें शिक्षा और अकादमिक दुनिया से निकालकर राष्ट्रीय नेतृत्व के केंद्र तक पहुंचाया.
1962 में वह भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने. उनका राष्ट्रपति बनना इस बात का उदाहरण था कि देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंचने के लिए केवल राजनीतिक पृष्ठभूमि ही जरूरी नहीं है. ज्ञान, नेतृत्व, सार्वजनिक सेवा और राष्ट्रीय दृष्टिकोण भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं.
राष्ट्रपति बनने के बाद भी राधाकृष्णन ने अपनी शिक्षक वाली पहचान को पीछे नहीं छोड़ा. उनके भाषणों और विचारों में शिक्षा, नैतिकता, लोकतंत्र, मानवता और राष्ट्रीय एकता जैसे विषय प्रमुख रहे.
उनका मानना था कि किसी देश की प्रगति सिर्फ आर्थिक विकास से नहीं होती. देश को ऐसे नागरिकों की भी जरूरत होती है, जो शिक्षित होने के साथ जिम्मेदार और चरित्रवान हों.
यही कारण है कि उनके विचार आज भी शिक्षा और शिक्षक की भूमिका पर होने वाली चर्चाओं में प्रासंगिक दिखाई देते हैं.
5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है. यह दिन राधाकृष्णन के जन्मदिन के रूप में भी महत्वपूर्ण है. प्रचलित विवरण के अनुसार, जब वह राष्ट्रपति बने तो उनके विद्यार्थियों और प्रशंसकों ने उनका जन्मदिन मनाने की इच्छा जताई थी. इसके जवाब में उन्होंने अपने जन्मदिन को व्यक्तिगत उत्सव के बजाय शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का सुझाव दिया.
इसी से भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाने की परंपरा जुड़ी मानी जाती है. यह दिन केवल राधाकृष्णन को याद करने का अवसर नहीं है, बल्कि उन सभी शिक्षकों के योगदान को सम्मान देने का दिन है, जो विद्यार्थियों के ज्ञान और व्यक्तित्व निर्माण में भूमिका निभाते हैं.
राधाकृष्णन का शिक्षा-दर्शन आज के दौर में एक अलग वजह से भी महत्वपूर्ण हो जाता है. तकनीक और AI के कारण जानकारी हासिल करना पहले की तुलना में आसान हो रहा है. ऐसे समय में शिक्षा का मूल्य केवल जानकारी याद करने में नहीं रह जाता.
उनकी सोच हमें बताती है कि बौद्धिक क्षमता के साथ संवेदनशीलता, आत्म-अनुशासन और नैतिक जिम्मेदारी भी जरूरी है. विद्यार्थी अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं, प्रतिष्ठित कॉलेज में प्रवेश पा सकते हैं और शानदार करियर बना सकते हैं. लेकिन शिक्षा की वास्तविक सफलता तब दिखाई देती है, जब वह व्यक्ति को दूसरों के विचारों का सम्मान करना, असहमति को बिना नफरत के स्वीकार करना और अपनी क्षमता का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना सिखाए.
राधाकृष्णन के विचारों को एक वाक्य में समझें तो शिक्षा का उद्देश्य केवल दिमाग को प्रशिक्षित करना नहीं, बल्कि व्यक्तित्व को विकसित करना है. ज्ञान व्यक्ति को सक्षम बनाता है, लेकिन चरित्र यह तय करता है कि वह क्षमता किस दिशा में इस्तेमाल होगी.
उनकी जीवन यात्रा भी इसी विचार को सामने रखती है. एक साधारण परिवार से निकलकर वह शिक्षक बने, प्रोफेसर बने, लेखक और अंतरराष्ट्रीय विद्वान बने, विश्वविद्यालयों का नेतृत्व किया, राजदूत रहे, उपराष्ट्रपति बने और अंततः भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने.
उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि शिक्षा केवल नौकरी पाने का साधन नहीं है. सही अर्थों में शिक्षा व्यक्ति को सोचने, समझने, जिम्मेदारी निभाने और समाज के लिए उपयोगी बनने की क्षमता देती है. यही संदेश शिक्षक दिवस के अवसर पर राधाकृष्णन को याद करने का सबसे महत्वपूर्ण कारण भी है.