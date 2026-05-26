Advertisement
trendingNow13229760
Hindi Newsशिक्षाअब हिमालय भी नहीं बचा! 10 साल में 20% बढ़ा जहरीला प्रदूषण, स्टडी ने बढ़ाई चिंता

अब हिमालय भी नहीं बचा! 10 साल में 20% बढ़ा जहरीला प्रदूषण, स्टडी ने बढ़ाई चिंता

नई सैटेलाइट स्टडी में बड़ा खुलासा हुआ है कि पिछले 10 सालों में Indo-Gangetic Plain में पार्टिकुलेट मैटर प्रदूषण 20% से ज्यादा बढ़ गया है. बिहार और पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, जबकि अब हिमालय भी इस जहरीली हवा से अछूता नहीं रहा.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: May 26, 2026, 11:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अब हिमालय भी नहीं बचा! 10 साल में 20% बढ़ा जहरीला प्रदूषण, स्टडी ने बढ़ाई चिंता

एक समय था जब लोग साफ हवा और सुकून की तलाश में पहाड़ों का रुख करते थे, लेकिन अब हालात तेजी से बदल रहे हैं. नई सैटेलाइट स्टडी में खुलासा हुआ है कि पिछले 10 सालों में इंडो-गंगेटिक प्लेन में पार्टिकुलेट मैटर यानी PM प्रदूषण 20% से ज्यादा बढ़ गया है. सबसे ज्यादा असर बिहार और पश्चिम बंगाल में देखा गया है. चिंता की बात यह है कि अब यह प्रदूषण हिमालयी इलाकों तक पहुंचने लगा है. वैज्ञानिकों के मुताबिक हवा में मौजूद जहरीले कण अब पहाड़ों की जलवायु और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं. यही वजह है कि विशेषज्ञ अब इसे आने वाले समय का बड़ा पर्यावरणीय खतरा मान रहे हैं.

25 साल के आंकड़ों पर आधारित इस रिसर्च में पाया गया कि इंडो-गंगेटिक प्लेन यानी गंगा के मैदानी इलाकों में पार्टिकुलेट मैटर (PM) प्रदूषण एक दशक में 20% से ज्यादा बढ़ गया है. यह अध्ययन 2000 से 2024 तक के आंकड़ों पर आधारित है. रिसर्च के मुताबिक बिहार और पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य बनकर उभरे हैं. सबसे चिंता की बात यह है कि अब इस क्षेत्र का प्रदूषण हिमालय तक पहुंच रहा है. वैज्ञानिकों ने साफ कहा है कि हिमालय अब प्रदूषण से सुरक्षित नहीं रहा और वहां भी हवा की गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है.

हिमालय तक कैसे पहुंचा प्रदूषण?

Add Zee News as a Preferred Source

कोलकाता के Bose Institute द्वारा किए गए इस अध्ययन में बताया गया कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली से निकलने वाला प्रदूषण अब पश्चिमी और मध्य हिमालय तक पहुंच रहा है. वहीं बिहार और पश्चिम बंगाल का प्रदूषण पूर्वी हिमालय को प्रभावित कर रहा है. रिसर्च के अनुसार हवा में मौजूद एरोसोल यानी धूल, धुआं और रासायनिक कण अब पहाड़ों तक पहुंचकर वहां की जलवायु और पर्यावरण को प्रभावित कर रहे हैं. वैज्ञानिक सौमेन राउल ने कहा कि जो प्रदूषण पंजाब या बिहार में पैदा होता है, वह वहीं नहीं रुकता बल्कि पहाड़ों तक फैल जाता है. हिमालय जैसे संवेदनशील इलाके अभी तक किसी बड़े क्लीन एयर मिशन के दायरे में शामिल नहीं हैं.

NCAP पर क्या सवाल उठे?

स्टडी में भारत के National Clean Air Programme यानी NCAP का भी विश्लेषण किया गया. इसमें पाया गया कि इस योजना से शहरों में प्रदूषण के स्तर में कुछ सुधार जरूर हुआ है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में बायोमास जलाने की समस्या अब भी गंभीर बनी हुई है. रिसर्च में कहा गया कि खाना पकाने, खेती और गर्मी के लिए लकड़ी या अन्य जैविक पदार्थ जलाने से निकलने वाला धुआं लगातार बढ़ रहा है. वैज्ञानिकों का कहना है कि मौजूदा क्लीन एयर मिशन शहरों तक सीमित है, जबकि गांवों में भी प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है. ऐसे में अब जरूरी है कि सरकार ग्रामीण इलाकों के लिए अलग और मजबूत रणनीति तैयार करे.

किन राज्यों में बढ़ा सबसे ज्यादा खतरा?

रिसर्च में यह भी बताया गया कि 2000 से 2009 के दौरान जो प्रदूषण बिहार, उत्तर प्रदेश, असम और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों तक सीमित था, वह अब 2020 से 2024 के बीच पूरे पश्चिम बंगाल, बिहार और पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों तक फैल चुका है. खासतौर पर असम, मेघालय और त्रिपुरा में भी कार्बन प्रदूषण तेजी से बढ़ा है. वैज्ञानिकों ने इसके पीछे ग्रामीण इलाकों में बायोमास जलाने और शहरों में ठोस कचरा जलाने को मुख्य कारण बताया है. हालांकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य रहा जहां हाल के वर्षों में कार्बन प्रदूषण में कुछ कमी दर्ज की गई है. इसके बावजूद विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर समय रहते बड़े कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले वर्षों में हालात और गंभीर हो सकते हैं.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

TAGS

Particulate Matter Pollution

Trending news

3 साल की किचकिच का होने जा रहा अंत! कर्नाटक में डीके को मिला हाई कमान का 'आशीर्वाद'?
Karnataka politics
3 साल की किचकिच का होने जा रहा अंत! कर्नाटक में डीके को मिला हाई कमान का 'आशीर्वाद'?
बकरीद की खुशियों पर लगी जंग की नजर! महंगाई से बिगड़ा बजट, बाजारों से रौनक हुई गायब
Jammu and Kashmir
बकरीद की खुशियों पर लगी जंग की नजर! महंगाई से बिगड़ा बजट, बाजारों से रौनक हुई गायब
गुजरात के गिर में 3 शावक समेत 5 शेरों की मौत, बेबेसिया महामारी का सता रहा डर
Gujrat
गुजरात के गिर में 3 शावक समेत 5 शेरों की मौत, बेबेसिया महामारी का सता रहा डर
जम्मू-कश्मीर पर फिर दिखा पाकिस्तान-चीन का नापाक मंसूबा, भारत ने दिया करारा जवाब
Jammu and Kashmir
जम्मू-कश्मीर पर फिर दिखा पाकिस्तान-चीन का नापाक मंसूबा, भारत ने दिया करारा जवाब
कर्नाटक में बदलेगा सीएम? दिल्ली में 6 घंटे चली हाईकमान की बैठक; अब आगे क्या होगा?
Karnataka politics
कर्नाटक में बदलेगा सीएम? दिल्ली में 6 घंटे चली हाईकमान की बैठक; अब आगे क्या होगा?
ममता राज में मौज कर रहे घुसपैठियों की आई शामत! कैसा है बॉर्डर का हाल? Ground Report
West Bengal
ममता राज में मौज कर रहे घुसपैठियों की आई शामत! कैसा है बॉर्डर का हाल? Ground Report
महंगाई की मार: आम आदमी की टूटती कमर और सरकार की चुप्पी
Inflation
महंगाई की मार: आम आदमी की टूटती कमर और सरकार की चुप्पी
CM बनने के बाद 'थलापति' के सामने पहली बड़ी राजनीतिक चुनौती, पीएम मोदी को लिखा पत्र
Tamil Nadu
CM बनने के बाद 'थलापति' के सामने पहली बड़ी राजनीतिक चुनौती, पीएम मोदी को लिखा पत्र
मानसून तो अभी दूर है, लेकिन इन राज्यों में भारी बारिश का आया अलर्ट; IMD का नया अपडेट
Monsoon
मानसून तो अभी दूर है, लेकिन इन राज्यों में भारी बारिश का आया अलर्ट; IMD का नया अपडेट
₹5 में सरकार खिलाएगी माछ-भात, महिलाओं को मिलेंगे 3000 रुपये;बंगाल में क्या-क्या बदला
West Bengal
₹5 में सरकार खिलाएगी माछ-भात, महिलाओं को मिलेंगे 3000 रुपये;बंगाल में क्या-क्या बदला