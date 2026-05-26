अब हिमालय भी नहीं बचा! 10 साल में 20% बढ़ा जहरीला प्रदूषण, स्टडी ने बढ़ाई चिंता

एक समय था जब लोग साफ हवा और सुकून की तलाश में पहाड़ों का रुख करते थे, लेकिन अब हालात तेजी से बदल रहे हैं. नई सैटेलाइट स्टडी में खुलासा हुआ है कि पिछले 10 सालों में इंडो-गंगेटिक प्लेन में पार्टिकुलेट मैटर यानी PM प्रदूषण 20% से ज्यादा बढ़ गया है. सबसे ज्यादा असर बिहार और पश्चिम बंगाल में देखा गया है. चिंता की बात यह है कि अब यह प्रदूषण हिमालयी इलाकों तक पहुंचने लगा है. वैज्ञानिकों के मुताबिक हवा में मौजूद जहरीले कण अब पहाड़ों की जलवायु और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं. यही वजह है कि विशेषज्ञ अब इसे आने वाले समय का बड़ा पर्यावरणीय खतरा मान रहे हैं.

25 साल के आंकड़ों पर आधारित इस रिसर्च में पाया गया कि इंडो-गंगेटिक प्लेन यानी गंगा के मैदानी इलाकों में पार्टिकुलेट मैटर (PM) प्रदूषण एक दशक में 20% से ज्यादा बढ़ गया है. यह अध्ययन 2000 से 2024 तक के आंकड़ों पर आधारित है. रिसर्च के मुताबिक बिहार और पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य बनकर उभरे हैं. सबसे चिंता की बात यह है कि अब इस क्षेत्र का प्रदूषण हिमालय तक पहुंच रहा है. वैज्ञानिकों ने साफ कहा है कि हिमालय अब प्रदूषण से सुरक्षित नहीं रहा और वहां भी हवा की गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है.

हिमालय तक कैसे पहुंचा प्रदूषण?

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कोलकाता के Bose Institute द्वारा किए गए इस अध्ययन में बताया गया कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली से निकलने वाला प्रदूषण अब पश्चिमी और मध्य हिमालय तक पहुंच रहा है. वहीं बिहार और पश्चिम बंगाल का प्रदूषण पूर्वी हिमालय को प्रभावित कर रहा है. रिसर्च के अनुसार हवा में मौजूद एरोसोल यानी धूल, धुआं और रासायनिक कण अब पहाड़ों तक पहुंचकर वहां की जलवायु और पर्यावरण को प्रभावित कर रहे हैं. वैज्ञानिक सौमेन राउल ने कहा कि जो प्रदूषण पंजाब या बिहार में पैदा होता है, वह वहीं नहीं रुकता बल्कि पहाड़ों तक फैल जाता है. हिमालय जैसे संवेदनशील इलाके अभी तक किसी बड़े क्लीन एयर मिशन के दायरे में शामिल नहीं हैं.

NCAP पर क्या सवाल उठे?

स्टडी में भारत के National Clean Air Programme यानी NCAP का भी विश्लेषण किया गया. इसमें पाया गया कि इस योजना से शहरों में प्रदूषण के स्तर में कुछ सुधार जरूर हुआ है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में बायोमास जलाने की समस्या अब भी गंभीर बनी हुई है. रिसर्च में कहा गया कि खाना पकाने, खेती और गर्मी के लिए लकड़ी या अन्य जैविक पदार्थ जलाने से निकलने वाला धुआं लगातार बढ़ रहा है. वैज्ञानिकों का कहना है कि मौजूदा क्लीन एयर मिशन शहरों तक सीमित है, जबकि गांवों में भी प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है. ऐसे में अब जरूरी है कि सरकार ग्रामीण इलाकों के लिए अलग और मजबूत रणनीति तैयार करे.

किन राज्यों में बढ़ा सबसे ज्यादा खतरा?

रिसर्च में यह भी बताया गया कि 2000 से 2009 के दौरान जो प्रदूषण बिहार, उत्तर प्रदेश, असम और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों तक सीमित था, वह अब 2020 से 2024 के बीच पूरे पश्चिम बंगाल, बिहार और पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों तक फैल चुका है. खासतौर पर असम, मेघालय और त्रिपुरा में भी कार्बन प्रदूषण तेजी से बढ़ा है. वैज्ञानिकों ने इसके पीछे ग्रामीण इलाकों में बायोमास जलाने और शहरों में ठोस कचरा जलाने को मुख्य कारण बताया है. हालांकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य रहा जहां हाल के वर्षों में कार्बन प्रदूषण में कुछ कमी दर्ज की गई है. इसके बावजूद विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर समय रहते बड़े कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले वर्षों में हालात और गंभीर हो सकते हैं.