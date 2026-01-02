भारत का पहला लड़कियों का स्कूल खोला, नारी शक्ति की बड़ी मिसाल; जानें कौन थी पहली महिला शिक्षिका

Advertisement
Savitribai Phule Jayanti 2026: क्या आप भारत की पहली महिला शिक्षक के बारे में जानते हैं? क्या उस महिला का नाम पता है जिस ने लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला था? बाल विवाह से लेकर छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाने वाली महिला का नाम जानते हैं आप? आइए सावित्रीबाई फुले के बारे में जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Jan 02, 2026, 03:52 PM IST
Savitribai Phule Jayanti 2026: एक दौर था जब छोटी सी उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी जिसे बाल विवाह के रूप में जाना जाता था. महिलाओं का स्तर इस कदर नीचे था कि घर से बाहर निकलना तो दूर की बात है वो घर में रहकर भी आजाद न थी. महिलाओं के लिए आजादी का स्तर इतना कम था कि कागज-कलम क्या होता है इससे दूर-दूर से कोई नाता नहीं था. 1831 में 3 जनवरी को एक ऐसी क्रांतिकारी ने जन्म लिया जो महिलाओं के लिए एक फरिश्ता बन गई. अपने जीवनकाल में उन्होंने जो कुछ किया आज वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है और उनकी वाहवाही आज भी की जाती है. वो न होती तो शायद भारत की बेटियां शिक्षा हासिल न कर पाती.

जी हां, हम भारत की पहली महिला शिक्षिका, नारी मुक्ति आंदोलन की पहली नेता, समाज सुधारक और मराठी कवयित्री सावित्रीबाई फुले की बात कर रहे हैं. 3 जनवरी को हर साल सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई जाती है और उनकी संघर्ष को याद किया जाता है.

सिर्फ 9 साल की उम्र में शादी

महाराष्ट्र के सतारा जिले के नयागांव में एक दलित परिवार में उनका जन्म हुआ था. सिर्फ 9 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी गई थी. 1840 में ज्योतिराव फुले के साथ उनका विवाह हुआ. महिलाओं के हित के लिए और शिक्षा दिलाने की लड़ाई के लिए सावित्रीबाई फुले की खास भूमिका रही. इस क्रांति में उनके साथ ज्योतिराव फुले भी रहे.

समाज के ठेकेदारों से की लड़ाई

नारी शक्ति की बड़ी मिसाल के तौर पर भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले को जाना जाता है. 19वीं सदी में उन्होंने महिलाओं और निम्न जातियों के अधिकारों के लिए लड़ाई की. खासतौर पर शिक्षा के क्षेत्र में उनका खास योगदान रहा. इस क्रांति के दौरान उन्होंने पुणे में पहला लड़कियों का स्कूल खोला. इतना ही नहीं वो बाल विवाह से लेकर छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ने वाली और आवाज उठाने वाली पहली महिला रही. ऐसे में उन्हें समाज का कड़ा विरोध झेलना पड़ा.

पत्थरों को किया सामना

बचपन में उन्होंने देखा कि शिक्षा पर पुरुषों का अधिकार है. उस वक्त महिलाओं को शिक्षा देने के पक्ष में कोई नहीं होता था. हालांकि, इस तरह की सोच का सामना करने के बाद भी उन्होंने खुद को शिक्षित किया. शिक्षा का विरोध करने के दौरान जब वो स्कूल जाया करती तो उन पर पत्थरों से हमला भी हुआ करता था. लोग कूड़ा फेंकते थे लेकिन फिर उन्होंने पढ़ाई को जारी रखा. समाज में सिर्फ शिक्षा हासिल करने और महिलाओं को शिक्षित करने तक का विरोध नहीं कर रहीं थी. उन्होंने बाल विवाह, छुआ-छूत, सती प्रथा समेत विधवा विवाह आदि का भी विरोध किया.

भारत में लड़कियों के लिए पहला स्कूल

शिक्षित होने के बाद उन्होंने दूसरी महिलाओं को शिक्षा प्रदान करने का ठाना और इस बड़े फैसले में उन्हें अपने पति का पूरा साथ मिला. सावित्रीबाई और उनके पति ने मिलकर 1848 में पुणे में एक स्कूल बनाया जो खासतौर पर लड़कियों के लिए था. इसके बाद लड़कियों के लिए 17 स्कूल और खोले गए थे. महिलाओं को शिक्षित करने के संघर्ष के अलावा उनकी लंबी लड़ाई छूत-अछूत जैसी कुप्रथा के खिलाफ भी रही. उन्होंने अछूतों के लिए खुद के घर में एक कुआं भी बनवाया था. इनका पूरा जीवन संघर्ष से भरा हुआ है और नारी शक्ति की बड़ी मिसाल की तरह है.

