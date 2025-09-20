SBI Asha Scholarship: अरे वाह! विदेश पढ़ने के लिए ये सरकारी बैंक दे रहा है 20 लाख रुपये, जल्दी जानें स्कॉलरशिप के लिए क्या जरूरी योग्यता और प्रोसेस

SBI Asha Scholarship: एसबीआई की आशा स्कॉलरशिप 2025-26 के लिए आवेदन शुरू हो चुका है. विदेश जाकर पढ़ाई करने की इच्छा रखने वाले स्टूडेंट्स 20 लाख रुपये की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं.
Trending Photos
State Bank of India Asha Scholarship: क्या आप भी भारत से बाहर यानी विदेश पढ़ने का सपना देखते हैं लेकिन जेब है कि इजाजत नहीं दे रही है? तो आपके सपने को पूरा करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक की आशा स्कॉलरशिप है. जी हां, भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक द्वारा एक योजना चली जा रही है जिसके तहत छात्रों को 20 लाख रुपये तक विदेश पढ़ाई करने के लिए दिए जा रहे हैं. इसके लिए छात्रों को क्या करना होगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की आशा स्कॉलरशिप स्कीम के लिए क्या योग्यता जरूरी है? 20 लाख रुपये का स्कॉलरशिप कैसे मिल सकेगा? आइए इन सभी के बारे में विस्तार से जानते हैं.
क्या है SBI Asha Scholarship?
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी CSR एक्टिविटी के तहत स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप की शुरुआत की है. SBI फाउंडेशन की ओर से आशा स्कॉलरशिप दी जा रही है. इसके तहत 9वीं से 12वीं कक्षा तक स्कूल में पढ़ने वाले छात्र, मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्र, इंजीनियरिंग कर रहे छात्र, IIM स्टूडेंट्स, यूजी या पीजी कोर्स करने वाले छात्रों के अलावा विदेश में पढ़ाई करने जाने वाले छात्रों को स्कॉलरशिप का फायदा दिया जा रहा है. हालांकि, स्कॉलरशिप के तहत छात्रों को अलग-अलग रकम दी जाएगी. सबसे अधिक पैसे विदेश जाने वाले छात्रों को 20 लाख रुपये दिए जाएंगे.
किस छात्र को कितने मिलेंगे पैसे?
विदेश पढ़ने के स्कॉलरशिप के लिए क्या योग्यता जरूरी?
कैसे करें एसबीआई आशा स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई?
क्या है एसबीआई आशा स्कॉलरशिप आवेदन की लास्ट डेट?
भारतीय स्टेट बैंक की आशा स्कॉलरशिप के लिए आवेदन प्रक्रिया 19 सितंबर 2025 से शुरू है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 15 नवंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं.
ये भी पढ़ें- Hungary Scholarship: इस जगह छात्रों के लिए मुफ्त पढ़ाई! अलग से हर महीने मिलेंगे 22000 रुपये; जानिए क्या है प्रोसेस