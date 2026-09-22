/SBI Clerk Admit Card 2026 Out: 26 और 27 सितंबर को प्रीलिम्स परीक्षा, देखें डाउनलोड लिंक और एग्जाम पैटर्न

SBI Clerk Prelims Admit Card 2026 Released: भारतीय स्टेट बैंक की ओर से क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा का एडमिट कार्ड 2026 जारी कर दिया गया है. एग्जाम में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो परीक्षा की तिथि से पहले SBI क्लर्क प्रीलिम्स 2026 का कॉल लेटर डाउनलोड कर लें.
SBI Clerk Prelims Admit Card 2026 Released: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा 2026 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. जूनियर एसोसिएट (कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स) पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 26 और 27 सितंबर 2026 को किया जाएगा. इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार एसबीआई के ऑफिशियल करियर पोर्टल से अपना हॉल टिकट आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं. बैंक ने ये एडमिट कार्ड भर्ती विज्ञापन संख्या CRPD/CR/2026-27/17 के तहत जारी किया है.
सबसे पहले एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट www.sbi.co.in पर जाना होगा.
यहां पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन 'SBI Clerk Prelims Admit Card 2026 Download Link' देखें.
चाहें तो सर्च बार में एसबीआई क्लर्क एडमिट कार्ड सर्च कर सकते हैं.
इसके बाद एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिंक पर क्किल करें.
अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि के जरिए लॉगिन कर लें और आगे बढ़ें.
यहां पर कॉल लेटर शो होगा जिसे डाउनलोड करने के लिए लिंक पर क्लिक करें.
इस तरह से एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकेंगे और यहां से प्रिंटआउट भी निकाल सकते हैं.
भारतीय स्टेट बैंक की क्लर्क भर्ती प्रारंभिक परीक्षा 2026 के लिए एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर भी जा सकते हैं. यहां से भी हॉल टिकट डाउनलोड करने और प्रिंटआउन निकालने का ऑप्शन प्राप्त कर सकते हैं. ध्यान रहे कि 26 और 27 सितंबर 2026 को एसबीआई प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, इसलिए पहले ही एडमिट कार्ड की हार्ड कॉपी अपने पास सुरक्षित रख लें.
उम्मीदवार का पूरा नाम
रोल नंबर
रजिस्ट्रेशन नंबर या आवेदन नंबर
अप्लाइड सब्जेक्ट कोड
परीक्षा की तारीख
शिफ्ट का समय
परीक्षा केंद्र का पूरा नाम और पता
जन्म तिथि और कैटेगरी
पिता और माता का नाम
उम्मीदवार की तस्वीर और हस्ताक्षर
परीक्षा के दिन के नियम और निर्देश
एसबीआई क्लर्क (जूनियर एसोसिएट) की प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 26 और 27 सितंबर 2026 को किया जाएगा. इसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित किया जाता है. इस एग्जाम में कुल 100 ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल पूछे जाते हैं. अंग्रेजी भाषा के 30 प्रश्न 30 अंकों के होंगे जिसे हल करने के लिए 20 मिनट का समय मिलेगा. गणित संबंधित प्रश्न 35 होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा यानी कुल 35 अंक के सवाल होंगे जिसे हल करने के लिए 20 मिनट का समय मिलेगा. रीजनिंग सब्जेक्ट के 35 प्रश्न, 35 अंकों के साथ पूछे जाएंगे जिसके लिए 20 मिनट का समय मिलेगा. ये परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी जिसके लिए 60 मिनट का समय तय है.
एग्जाम के दौरान हर सब्जेक्ट के लिए 20 मिनट का समय दिया जाएगा. ऐसे में 20 मिनट का समय पूरा होते ही स्क्रीन पर दूसरे सब्जेक्ट के सवाल आ जाएगा. इस तरह से सभी सेक्शन 20 मिनट की अवधि पूरी होने के बाद खुद खुल जाएंगे. परीक्षा के दौरान किसी सवाल का गलत उत्तर दिया तो 0.25 अंक कटेंगे. इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग लागू है, लेकिन अगर किसी सवाल का जवाब नहीं देते हैं तो कोई अंक नहीं कटेगा, ना ही मिलेगा. प्रीलिम्स परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवार अगले चरण के लिए योग्य माने जाएंगे.