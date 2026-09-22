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SBI Clerk Admit Card 2026 Out: 26 और 27 सितंबर को प्रीलिम्स परीक्षा, देखें डाउनलोड लिंक और एग्जाम पैटर्न

SBI Clerk Prelims Admit Card 2026 Released: भारतीय स्टेट बैंक की ओर से क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा का एडमिट कार्ड 2026 जारी कर दिया गया है. एग्जाम में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो परीक्षा की तिथि से पहले SBI क्लर्क प्रीलिम्स 2026 का कॉल लेटर डाउनलोड कर लें.

Written BySimran Singh
Published: Sep 22, 2026, 10:44 AM IST|Updated: Sep 22, 2026, 11:17 AM IST
SBI Clerk Admit Card 2026 Out: 26 और 27 सितंबर को प्रीलिम्स परीक्षा, देखें डाउनलोड लिंक और एग्जाम पैटर्न
Image Credit: sbi clerk admit card 2026 OUT

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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