/SBI Clerk Admit Card 2026 Out: 26 और 27 सितंबर को प्रीलिम्स परीक्षा, देखें डाउनलोड लिंक और एग्जाम पैटर्न

एसबीआई क्लर्क (जूनियर एसोसिएट) की प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 26 और 27 सितंबर 2026 को किया जाएगा. इसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित किया जाता है. इस एग्जाम में कुल 100 ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल पूछे जाते हैं. अंग्रेजी भाषा के 30 प्रश्न 30 अंकों के होंगे जिसे हल करने के लिए 20 मिनट का समय मिलेगा. गणित संबंधित प्रश्न 35 होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा यानी कुल 35 अंक के सवाल होंगे जिसे हल करने के लिए 20 मिनट का समय मिलेगा. रीजनिंग सब्जेक्ट के 35 प्रश्न, 35 अंकों के साथ पूछे जाएंगे जिसके लिए 20 मिनट का समय मिलेगा. ये परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी जिसके लिए 60 मिनट का समय तय है.