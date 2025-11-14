Advertisement
SBI Clerk Mains Admit Card 2025 OUT: एसबीआई क्लर्क मेंस एग्जाम एडमिट कार्ड आउट, इस डायरेक्ट लिंक से तुरंत करें डाउनलोड

SBI Clerk Mains Admit Card 2025 Declared: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर क्लर्क मेन्स परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Nov 15, 2025, 12:00 AM IST
SBI Clerk Mains Admit Card 2025 Released: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने क्लर्क मेंस एग्जाम 2025 के लिए एडमिट कार्ड आज यानी 14 नवंबर, 2025 को अपने आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है. ऐसे में जो उम्मीदवार एडमिट कार्ड जारी होने का इंतजार कर रहे थे, वे ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in या ibpsonline.ibps.in पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें उनके रोल नंबर, परीक्षा सेंटर, एग्जाम टाइमिंग और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध होगी. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ दर्ज करना होगा. वहीं, कैंडिडेट्स अपना हॉल टिकट 14 नवंबर से 21 नवंबर, 2025 तक डाउनलोड कर सकते हैं. 

इस दिन होगी परीक्षा 
एसबीआई क्लर्क मेंस एग्जाम 21 नवंबर, 2025 को आयोजित की जाएगी. परीक्षा का आयोजन 200 अंकों के लिए किया जाएगा, जिसमें 190 सवालों के जवाब देने होंगे. वहीं, परीक्षा की समय सीमा 2 घंटे 40 मिनट की होगी. जानकारी के लिए बता दें, एसबीआई ने 20, 21 और 27 सितंबर, 2025 को ऑनलाइन मोड में 100 अंकों के लिए प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन किया था, जिसके परिणाम 5 नवंबर, 2025 को जारी कर दिए गए थे. अब जो कैंडिडेट्स प्रीलिम्स परीक्षा में सफल हुए हैं, वे ही मेंस परीक्षा में शामिल हो सकेंगे. 

ये भी पढ़ें: PGIMER Admit Card 2025 OUT: ग्रुप-B और C भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी, इस डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड करें हॉल टिकट

ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड 
एसबीआई क्लर्क मेंस एग्जाम 2025 एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाएं. 

  • होमपेज पर जाने के बाद करियर सेक्शन में जाएं.

  • इसके बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

  • फिर लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें. 

  • आपके स्क्रीन पर एडमिट कार्ड खुल जाएगा.

  • उसे चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें.

  • फिर एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लें. 

एडमिट कार्ड डाउनलोड डायरेक्ट लिंक 

ये भी पढ़ें: NIT Recruitment 2025: नेशनल इंस्टीट्वीट ऑफ टेक्नोलॉजी में नॉन-टीचिंग पदों पर बंपर भर्ती, 56 साल तक की उम्र वालों के पास सुनहरा मौका

