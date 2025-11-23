Advertisement
SBI Clerk Mains Result 2025: एसबीआई क्लर्क मेंस रिजल्ट कब आएगा? जानें स्कोरकार्ड डाउनलोड करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

SBI Clerk Mains Result 2025 Expected Date: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) द्वारा आयोजित क्लर्क मेंस परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले उम्मीदवारों का रिजल्ट जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट  sbi.co.in पर जारी किया जाएगा.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Nov 23, 2025, 06:04 PM IST
SBI Clerk Mains Result 2025: एसबीआई क्लर्क मेंस रिजल्ट कब आएगा? जानें स्कोरकार्ड डाउनलोड करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

SBI Clerk Mains Result 2025 Releasing Soon: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) क्लर्क मेंस 2025 की परीक्षा में जो उम्मीदवार शामिल हुए थे और रिजल्ट जारी होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए यह खबर महत्वपूर्ण है. एसबीआई द्वारा अब किसी भी वक्त क्लर्क मेंस परीक्षा का परिणाम अपने आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जारी किया जा सकता है. ऐसे में जो कैंडिडेट एग्जाम में शामिल हुए थे, वे रिजल्ट जारी होने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम चेक और स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे. हालांकि, रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन नवंबर, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ दर्ज करना होगा.

इस दिन हुई थी परीक्षा
एसबीआई क्लर्क मेंस परीक्षा का आयोजन 21 नवंबर को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया गया था. जिसमें 200 अंकों के लिए कुल 190 मल्टीपल च्वाइस सवाल (MCQ) पूछे गए थे. परीक्षा की अवधि 2 घंटे 40 मिनट थी. वहीं, प्रीलिम्स परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों ही मेंस परीक्षा में शामिल हुए थे. 

IBPS PO Mains Result 2025: आईबीपीएस पीओ मेंस रिजल्ट जल्द होगा जारी, ऐसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

Add Zee News as a Preferred Source

ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे रिजल्ट 
एसबीआई क्लर्क मेंस परीक्षा का परिणाम चेक और स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करना होगा. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

  • इसके बाद लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें. 

  • फिर रिजल्ट PDF फॉर्म में आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा.

  • रिजल्ट को चेक करने के बाद स्कोरकार्ड डाउनलोड कर लें. 

  • भविष्य के लिए रिजल्ट का प्रिंट आउट निकाल लें. 

आधिकारिक वेबसाइट लिंक

जानकारी के लिए बता दें, एसबीआई द्वारा इस भर्ती अभियान के जरिए क्लर्क के रिक्त 6,589 पदों को भरा जाएगा. वहीं, जो उम्मीदवार एसबीआई के मेंस परीक्षा में सफल होंगे, वे ही अंतिम चयन इंटरव्यू राउंड में शामिल हो सकेंगे. जिसके बाद चयनित उम्मीदवारों का फाइनल लिस्ट जारी किया जाएगा. 

CLAT 2026 Admit Card OUT: क्लैट एडमिट कार्ड जारी, 7 दिसंबर को होगी परीक्षा, ऐसे डाउनलोड करें हॉल टिकट

Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर.

SBI Clerk Mains Result 2025

