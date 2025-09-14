SBI Clerk Prelims Admit Card 2025 Out: एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, ऐसे फटाफट करें डाउनलोड

SBI Clerk Prelims Admit Card Released: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड (SBI Clerk Prelims Admit Card 2025 Out) जारी कर दिया है. ऐसे में जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं वो आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं. नीचे खबर में डायरेक्ट लिंक दी गई है.

SBI क्लर्क प्रीलिम्स एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें?

SBI क्लर्क प्रीलिम्स एडमिट कार्ड डाउलनोड करने के लिए आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर जाना होगा.

होमपेज पर "करियर" सेक्शन में जाएं. इसके बाद "करंट ओपनिंग्स" पर क्लिक करें.

अब RECRUITMENT OF JUNIOR ASSOCIATES (CUSTOMER SUPPORT & SALES)लिंक को चुनें.

यहां कॉल लेटर पर लिंक पर क्लिक करें.

नया पेज खुलने पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड लिखकर सबमिट करना है.

ऐसा करते ही आपका एडमिट कार्ड खुल जाएगा.

आप इसे डाउनलोड कर लें और प्रिंटआउट निकाल लें.

एडमिट कार्ड में इन चीजों को करें चेक?

SBI क्लर्क एडमिट कार्ड 2025 में उम्मीदवार नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, परीक्षा का समय, रिपोर्टिंग का समय, एग्जाम सेंटर आदि चीजें जरूर चेक करें.

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की लिंक-

कब होगी SBI Clerk Prelims परीक्षा?

SBI क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा 20, 21 और 27 सितंबर, 2025 को आयोजित की जाएगी. कुल 6,589 भर्तियों के लिए ये परीक्षा होने जा रही है. ऐसे में परीक्षा में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट जरुर निकाल लें और इसे अपने साथ जरुर परीक्षा केंद्र पर लेकर जाएं. ऐसा इसलिए क्योंकि एडमिट कार्ड के बिना आपको परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा.

कितने नंबर की होगी परीक्षा?

ये परीक्षा कुल 100 नंबरों की होगी. इस परीक्षा में पास हुए कैंडिडेट्स की अगले राउंड के लिए क्वालिफाई होंगे. परीक्षा में इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी से जुड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे.