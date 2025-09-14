SBI Clerk Prelims Admit Card 2025 Out: एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, ऐसे फटाफट करें डाउनलोड
Advertisement
trendingNow12921591
Hindi Newsशिक्षा

SBI Clerk Prelims Admit Card 2025 Out: एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, ऐसे फटाफट करें डाउनलोड

SBI Clerk Prelims Admit Card 2025 Out: इंतजार की घड़ियां खत्म हुई. एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है. खबर में जानें कैसे कर पाएंगे डाउनलोड. 

 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Sep 14, 2025, 12:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

SBI Clerk Prelims Admit Card 2025 Out: एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, ऐसे फटाफट करें डाउनलोड

SBI Clerk Prelims Admit Card Released: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड (SBI Clerk Prelims Admit Card 2025 Out) जारी कर दिया है. ऐसे में जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं वो आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं. नीचे खबर में डायरेक्ट लिंक दी गई है. 

CAT 2025 Registration Date: आईआईएम से MBA करने वालों के लिए खुशखबरी! बढ़ गई रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट, करें चेक

SBI क्लर्क प्रीलिम्स एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें?

Add Zee News as a Preferred Source

  • SBI क्लर्क प्रीलिम्स एडमिट कार्ड डाउलनोड करने के लिए आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर जाना होगा. 

  • होमपेज पर "करियर" सेक्शन में जाएं. इसके बाद "करंट ओपनिंग्स" पर क्लिक करें.

  • अब RECRUITMENT OF JUNIOR ASSOCIATES (CUSTOMER SUPPORT & SALES)लिंक को चुनें.

  • यहां कॉल लेटर पर लिंक पर क्लिक करें. 

  • नया पेज खुलने पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड लिखकर सबमिट करना है. 

  • ऐसा करते ही आपका एडमिट कार्ड खुल जाएगा. 

  • आप इसे डाउनलोड कर लें और प्रिंटआउट निकाल लें. 

एडमिट कार्ड में इन चीजों को करें चेक?
SBI क्लर्क एडमिट कार्ड 2025 में उम्मीदवार नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, परीक्षा का समय, रिपोर्टिंग का समय, एग्जाम सेंटर आदि चीजें जरूर चेक करें. 

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की लिंक- 

कब होगी SBI Clerk Prelims परीक्षा?
SBI क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा 20, 21 और 27 सितंबर, 2025 को आयोजित की जाएगी. कुल 6,589 भर्तियों के लिए ये परीक्षा होने जा रही है. ऐसे में परीक्षा में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट जरुर निकाल लें और इसे अपने साथ जरुर परीक्षा केंद्र पर लेकर जाएं. ऐसा इसलिए क्योंकि एडमिट कार्ड के बिना आपको परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा.  

कितने नंबर की होगी परीक्षा?
ये परीक्षा कुल 100 नंबरों की होगी. इस परीक्षा में पास हुए कैंडिडेट्स की अगले राउंड के लिए क्वालिफाई होंगे. परीक्षा में इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी से जुड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे. 

About the Author
author img
Muskan Chaurasia

वाराणसी की रहने वाली मुस्कान ज़ी न्यूज में एजुकेशन डेस्क का हिस्सा हैं. देशभर से जुड़ी शैक्षणिक नीतियों, परीक्षाओं, एडमिशन, करियर गाइडेंस और छात्रों से संबंधित खबरें लिखती हैं. जर्नलिज्म और मास कम्...और पढ़ें

TAGS

sbi clerk admit card

Trending news

'अपने बच्चों के भविष्य के लिए...', असम में पीएम मोदी की हुंकार, जनता से की ये अपील
PM Modi
'अपने बच्चों के भविष्य के लिए...', असम में पीएम मोदी की हुंकार, जनता से की ये अपील
इंडिया-पाकिस्तान मैच पर सियासी बवाल: शिवसेना ने दी धमकी, दिखाया मैच तो तोड़ देंगे...
IND vs PAK Asia Cup 2025
इंडिया-पाकिस्तान मैच पर सियासी बवाल: शिवसेना ने दी धमकी, दिखाया मैच तो तोड़ देंगे...
राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने संभाला महाराष्ट्र का अतिरिक्त कार्यभार, तेजस से पहुंचे मु
Maharashtra
राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने संभाला महाराष्ट्र का अतिरिक्त कार्यभार, तेजस से पहुंचे मु
गुजरात के भरूच में लगी भीषण आग, धुएं से काला हुआ आसमान; देखें वीडियो
Fire Breaks Out In Bharuch
गुजरात के भरूच में लगी भीषण आग, धुएं से काला हुआ आसमान; देखें वीडियो
इस बार पहले जैसी नहीं होगी ठंड, हल्के में लेने की कोशिश पड़ जायगी भारी
weather update
इस बार पहले जैसी नहीं होगी ठंड, हल्के में लेने की कोशिश पड़ जायगी भारी
आज ऑफिस नहीं आ पाऊंगा...छुट्टी के लिए किया मैसेज, घर पहुंचा बॉस, देखकर अटक गई सांसें
Leave Message to boss
आज ऑफिस नहीं आ पाऊंगा...छुट्टी के लिए किया मैसेज, घर पहुंचा बॉस, देखकर अटक गई सांसें
मैं दिमाग से हर महीने कमाता हूं 200 करोड़... गडकरी ने क्यों कही ये बात?
Ethanol Controversy
मैं दिमाग से हर महीने कमाता हूं 200 करोड़... गडकरी ने क्यों कही ये बात?
बंटवारे का जिम्मेदार मुसलमान नहीं, सावरकर...,' गोडसे को लेकर NCERT पर भी भड़के ओवैसी
Asaduddin Owaisi
बंटवारे का जिम्मेदार मुसलमान नहीं, सावरकर...,' गोडसे को लेकर NCERT पर भी भड़के ओवैसी
सुसाइड पर सुसाइड...कांग्रेस में क्या हो रहा? प्रियंका के वायनाड पहुंचते ही हुआ कांड
Kerala Congress
सुसाइड पर सुसाइड...कांग्रेस में क्या हो रहा? प्रियंका के वायनाड पहुंचते ही हुआ कांड
तेज हुई तेजस की उड़ान, अक्टूबर में क्या होने वाला है जो खून के आंसू रोने लगा PAK
Tejas
तेज हुई तेजस की उड़ान, अक्टूबर में क्या होने वाला है जो खून के आंसू रोने लगा PAK
;