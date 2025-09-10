एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा एडमिट कार्ड 2025 कब जारी होगा? जानें कैसे कर पाएंगे डाउनलोड
Advertisement
trendingNow12916630
Hindi Newsशिक्षा

एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा एडमिट कार्ड 2025 कब जारी होगा? जानें कैसे कर पाएंगे डाउनलोड

SBI Clerk Prelims Admit Card: एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा के लिए जल्द दी एडमिट कार्ड जारी किया जा सकता है. उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in समय-समय पर चेक करते रहे. 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Sep 10, 2025, 05:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा एडमिट कार्ड 2025 कब जारी होगा? जानें कैसे कर पाएंगे डाउनलोड

SBI Clerk Prelims Admit Card 2025: एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा के एडमिट कार्ड का इसवक्त तमाम उम्मीदवारों को इंतजार है. जल्द ही SBI अपनी आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर इसे जारी करेगा. ये परीक्षा 20, 21 और 27 सितंबर, 2025 को आयोजित होने वाली है. कुल 6,589 भर्तियों के लिए परीक्षा होने जा रही है. 

बता दें, SBI क्लर्क 2025 की चयन प्रक्रिया में पहले प्रीलिम्स फिर मेन्स परीक्षा में आपको शामिल होना होगा, जिसके लिए सबसे जरूरी एडमिट कार्ड है. कयास लगाए जा रहे हैं कि आज यानी 10 सिंतबर को एडमिट कार्ड जारी किया जा सकता है. ऐसे में जल्द ही SBI JA एडमिट कार्ड 2025 आधिकारिक वेबसाइट पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगा. प्रारंभिक परीक्षा में तीन सेक्शन होंगे, Quantitative Aptitude, Reasoning Ability और English Language कुल 100 नंबर के. 

Sarkari Naukari: इंडियल ऑयल में निकली भर्ती; उम्र 26-40 साल, होनी चाहिए ये डिग्री, जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई?

Add Zee News as a Preferred Source

 

एडमिट कार्ड में क्या रहेगा?
SBI क्लर्क एडमिट कार्ड 2025 में उम्मीदवार की डिटेल्स, जैसे कि नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, शिफ्ट का समय, रिपोर्टिंग का समय, परीक्षा केंद्र, फोटो आदि की जानकारी होगी.

SBI क्लर्क प्रीलिम्स एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें?

  • SBI क्लर्क प्रीलिम्स एडमिट कार्ड जारी होने पर सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर जाना होगा. 

  • होमपेज पर "करियर" सेक्शन पर जाना और "करंट ओपनिंग्स" पर क्लिक करें.

  • अब SBI क्लर्क 2025 भर्ती लिंक चुनें.

  • SBI क्लर्क एडमिट कार्ड डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करें.

  • अब डिटेल्स लिखकर सबमिट कर दें. 

  • ऐसा करते ही SBI एडमिट कार्ड 2025 खुल जाएगा. आप इसे डाउनलोड कर लें और प्रिंट निकाल लें. 

अपडेट..

About the Author
author img
Muskan Chaurasia

वाराणसी की रहने वाली मुस्कान ज़ी न्यूज में एजुकेशन डेस्क का हिस्सा हैं. देशभर से जुड़ी शैक्षणिक नीतियों, परीक्षाओं, एडमिशन, करियर गाइडेंस और छात्रों से संबंधित खबरें लिखती हैं. जर्नलिज्म और मास कम्...और पढ़ें

TAGS

SBI Clerk Prelims Admit CardSBI

Trending news

मुझे बख्श दो...चिल्लाता रहा युवक पीटता रहा नशेड़ी, यहां हुई दिल- दहलाने वाली वारदात
tamilnadu news
मुझे बख्श दो...चिल्लाता रहा युवक पीटता रहा नशेड़ी, यहां हुई दिल- दहलाने वाली वारदात
बाघ नहीं पकड़ पाया वन विभाग तो भड़क गए ग्रामीण, 10 कर्मचारी पिंजरे में कर दिए बंद
Tiger News in Hindi
बाघ नहीं पकड़ पाया वन विभाग तो भड़क गए ग्रामीण, 10 कर्मचारी पिंजरे में कर दिए बंद
श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल...क्यों बनते हैं ऐसे हालात? महबूबा मुफ्ती ने बताई वजह
Mehbooba Mufti
श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल...क्यों बनते हैं ऐसे हालात? महबूबा मुफ्ती ने बताई वजह
हमें अपने संविधान पर फख्र! जलते नेपाल का हवाला देकर SC ने कहा- पड़ोसियों को देखो...
Supreme Court
हमें अपने संविधान पर फख्र! जलते नेपाल का हवाला देकर SC ने कहा- पड़ोसियों को देखो...
'भारत में भी हालात ठीक...', नेपाल में विरोध प्रदर्शनों पर संजय राउत का विवादित बयान
Nepal
'भारत में भी हालात ठीक...', नेपाल में विरोध प्रदर्शनों पर संजय राउत का विवादित बयान
हिंसक प्रदर्शन के बाद इंडिया-नेपाल बॉर्डर में हाई अलर्ट, तैनात हुई सिक्योरिटी
Nepal Protest
हिंसक प्रदर्शन के बाद इंडिया-नेपाल बॉर्डर में हाई अलर्ट, तैनात हुई सिक्योरिटी
जनवरी में ही सेना ने जवानों को दे दी थी एक चीज, ऑपरेशन सिंदूर के समय मई में काम आई
Indian Army news
जनवरी में ही सेना ने जवानों को दे दी थी एक चीज, ऑपरेशन सिंदूर के समय मई में काम आई
हमे लगा ओझा जहर निकाल देगा...जहरीले सांप के काटने पर नहीं मिला इलाज, दो बहनों की मौत
Snakebite deaths
हमे लगा ओझा जहर निकाल देगा...जहरीले सांप के काटने पर नहीं मिला इलाज, दो बहनों की मौत
JDU को 25 सीट भी नहीं आएगी, नीतीश कुमार अब नहीं बनेंगे CM: प्रशांत किशोर
Bihar politics
JDU को 25 सीट भी नहीं आएगी, नीतीश कुमार अब नहीं बनेंगे CM: प्रशांत किशोर
पंजाब की 'आप' सरकार हर किसान को 20,000 रुपए प्रति एकड़ देगी मुआवजा
Punjab Flood
पंजाब की 'आप' सरकार हर किसान को 20,000 रुपए प्रति एकड़ देगी मुआवजा
;