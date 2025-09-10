एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा एडमिट कार्ड 2025 कब जारी होगा? जानें कैसे कर पाएंगे डाउनलोड

SBI Clerk Prelims Admit Card 2025: एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा के एडमिट कार्ड का इसवक्त तमाम उम्मीदवारों को इंतजार है. जल्द ही SBI अपनी आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर इसे जारी करेगा. ये परीक्षा 20, 21 और 27 सितंबर, 2025 को आयोजित होने वाली है. कुल 6,589 भर्तियों के लिए परीक्षा होने जा रही है.

बता दें, SBI क्लर्क 2025 की चयन प्रक्रिया में पहले प्रीलिम्स फिर मेन्स परीक्षा में आपको शामिल होना होगा, जिसके लिए सबसे जरूरी एडमिट कार्ड है. कयास लगाए जा रहे हैं कि आज यानी 10 सिंतबर को एडमिट कार्ड जारी किया जा सकता है. ऐसे में जल्द ही SBI JA एडमिट कार्ड 2025 आधिकारिक वेबसाइट पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगा. प्रारंभिक परीक्षा में तीन सेक्शन होंगे, Quantitative Aptitude, Reasoning Ability और English Language कुल 100 नंबर के.

एडमिट कार्ड में क्या रहेगा?

SBI क्लर्क एडमिट कार्ड 2025 में उम्मीदवार की डिटेल्स, जैसे कि नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, शिफ्ट का समय, रिपोर्टिंग का समय, परीक्षा केंद्र, फोटो आदि की जानकारी होगी.

SBI क्लर्क प्रीलिम्स एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें?

SBI क्लर्क प्रीलिम्स एडमिट कार्ड जारी होने पर सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर जाना होगा.

होमपेज पर "करियर" सेक्शन पर जाना और "करंट ओपनिंग्स" पर क्लिक करें.

अब SBI क्लर्क 2025 भर्ती लिंक चुनें.

SBI क्लर्क एडमिट कार्ड डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब डिटेल्स लिखकर सबमिट कर दें.

ऐसा करते ही SBI एडमिट कार्ड 2025 खुल जाएगा. आप इसे डाउनलोड कर लें और प्रिंट निकाल लें.

अपडेट..