SBI Clerk Prelims Exam 2025 Date: इंतजार खत्म! एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा की आ गई डेट, जानें कब से शुरू हो रहे एग्जाम

SBI Clerk Prelims Exam 2025 Date Realeased: अगर आप बैंक में नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. दरअसल, एसबीआई ने क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया है. ये भर्ती परीक्षा 20 सितंबर 2025 से शुरू होगी. कैंडिडेट्स परीक्षा से जुड़ी सारी डिटेल्स ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर चेक कर सकते हैं.

कब जारी होगा एडमिट कार्ड?

बता दें, एसबीआई क्लर्क भर्ती के लिए प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन 20, 21 और 27 सितंबर 2025 को किया जाएगा. वहीं, परीक्षा के डेट अब जल्द ही एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा. कैंडिडेट एडमिट कार्ड जारी होने के बाद sbi.co.in पर जाकर लॉगिन क्रेडेंशियल्स की मदद से डाउनलोड कर सकते हैं.

प्रीलिम्स के बाद क्या होगा?

एसबीआई की इस भर्ती में कुल 6,589 रिक्तियों के लिए कैंडिडेट का सेलेक्शन किया जाएगा, जिसमें 5,108 नियमित पद और 1,409 बैकलॉग पद हैं. जो भी कैंडिडेट इस प्रीलिम्स परीक्षा को पास कर लेते हैं उन्हें मेन्स परीक्षा में शामिल होना होगा.

कैसे होगा सेलेक्शन?

एसबीआई क्लर्क भर्ती के सेलेक्शन के लिए आपको तीन चरणों से गुजरना होगा. पहला प्रीलिम्स परीक्षा, फिर मेन्स परीक्षा और आखिर में इंटरव्यू राउंड. प्रीलिम्स परीक्षा 100 नंबरों की होगी. इसमें पास होने पर ही आप मेंस परीक्षा में शामिल हो पाएंगे.

कैसे कर पाएंगे एडमिट कार्ड?

एडमिट कार्ड जारी होने पर आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर जाना होगा.

होम पेज पर करियर वाले टैब पर जाएं.

इसके बाद करेंट ओपनिंग वाले सेक्शन पर क्लिक करें.

अब जूनियर एसोसिएट्स की भर्ती लिंक पर क्लिक करें.

यहां आपको एडमिट जारी होने पर एक्टिव लिंक मिल जाएगी.

इस लिंक पर क्लिक करके आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे.

ऑफिशियल वेबसाइट लिंक -