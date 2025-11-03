SBI Clerk Prelims Result 2025: कब आएगा एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स रिजल्ट? इस डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

SBI Clerk Prelims Result 2025 Release Date: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) जूनियर एसोसिएट (JA) (क्लर्क) भर्ती प्रीलिम्स परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले जो उम्मीदवार रिजल्ट जारी होने का इंतजार कर रहे हैं, उनका इंतजार अब खत्म होने वाला है. एसबीआई द्वारा जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा के परिणाम घोषित किए जाएंगे. रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर के माध्यम से स्कोरकार्ड चेक और डाउनलोड कर सकेंगे.

इस दिन हुई थी परीक्षा

एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा 2025 का आयोजन निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 20, 21 और 27 सितंबर, 2025 को किया गया था. परीक्षा ऑनलाइन मोड में आयोजित की गई थी, जिसमें कुल 100 अंकों के लिए 100 मल्टीपल च्वाइस सवाल (MCQ) पूछे गए थे. जानकारी के लिए बता दें, इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 5180 रेगुलर और 1409 बैकलॉग पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्तियां की जाएंगी. वहीं, भर्ती से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए कैंडिडेट्स टाइम-टू-टाइम आधिकारिक वेबसाइट विजिट करते रहें.

कब आयोजित होगी मेंस परीक्षा?

एसबीआई क्लर्क मेंस परीक्षा 2025 का आयोजन 15 और 16 नवंबर 2025 को होने की संभावना है. यह परीक्षा उन उम्मीदवारों के लिए आयोजित की जाएगी, जो सितंबर 2025 में हुई प्रीलिम्स परीक्षा में सफल होंगे.

SBI मेंस परीक्षा पैटर्न

एसबीआई क्लर्क मेंस परीक्षा 2025 कुल 200 अंकों के लिए निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी, जिसमें 190 सवाल पूछे जाएंगे. परीक्षा की अवधि 2 घंटे 40 मिनट (160 मिनट) होगी और प्रत्येक गलत उत्तर देने पर 0.25 अंक की नेगेटिव मार्किंग की जाएगी. मेंस परीक्षा में सवाल चार खंड से पूछे जाएंगे. जिसमें- जनरल/ फाइनेंसिंग अवेयरनेस से 50 सवाल, जनरल इंग्लिश से 40 सवाल, रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड से 50 सवाल और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 50 सवाल शामिल होंगे.

ऐसे चेक कर सकेंगे रिजल्ट

एसबीआई क्लर्क मेंस परीक्षा 2025 का रिजल्ट चेक और स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें.

फिर रिजल्ट आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा.

रिजल्ट चेक करने के बाद स्कोरकार्ड डाउनलोड कर लें.

भविष्य के लिए रिजल्ट का प्रिंट आउट निकाल लें.

