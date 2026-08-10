Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /शिक्षा
  • /SBI में क्लर्क की 1538 पदों पर निकली भर्ती, ग्रेजुएट युवाओं के लिए सुनहरा मौका, जानें पूरी डिटेल

SBI में क्लर्क की 1538 पदों पर निकली भर्ती, ग्रेजुएट युवाओं के लिए सुनहरा मौका, जानें पूरी डिटेल

एसबीआई ने जुनियर एसोसिएट के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. इस अभियान के तरह 1,538 क्लर्क पदों को भरा जाएगा. आइए जानते हैं इसके लिए क्या योग्यता है और कब तक फार्म भर सकते हैं.

Written ByShivam Tiwari
Published: Aug 10, 2026, 10:21 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 10:21 AM IST
SBI में क्लर्क की 1538 पदों पर निकली भर्ती, ग्रेजुएट युवाओं के लिए सुनहरा मौका, जानें पूरी डिटेल

About the Author

Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
AI का सुरमा लगाने वाले ही अब अंधेरे में! 66% इंजीनियर्स पर मंडराया छंटनी का साया
2
3
4
5