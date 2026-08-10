/SBI में क्लर्क की 1538 पदों पर निकली भर्ती, ग्रेजुएट युवाओं के लिए सुनहरा मौका, जानें पूरी डिटेल

भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई ने जुनियर एसोसिएट (कस्टमर सपोर्ट & सेल्स) के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती अभियान के तहत कुल 1,538 क्लर्क पदों को भरा जाएगा. भर्ती मुख्य रूप से SC, ST और OBC वर्ग की बैकलॉग रिक्तियों को भरने के लिए है. योग्य उम्मीदवार 7 अगस्त से 27 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
एसबीआई की इस भर्ती में कुल 1,538 रिक्तियां हैं. इनमें ST के लिए 1,219, SC के लिए 207 और OBC के लिए 112 पद निर्धारित किए गए हैं. यानी भर्ती में ST वर्ग के लिए सबसे ज्यादा पद हैं. उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले अपने राज्य और श्रेणी के अनुसार उपलब्ध वैकेंसी जरूर देखनी चाहिए.
श्रेणी रिक्तियां
ST 1,219
SC 207
OBC 112
कुल 1,538
भर्ती में अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए रिक्तियां निर्धारित की गई हैं. उपलब्ध विवरण के अनुसार गुजरात में 289, महाराष्ट्र में 165, मध्य प्रदेश में 134, झारखंड में 133, कर्नाटक में 120 और ओडिशा में 111 पद हैं. राजस्थान में 106, आंध्र प्रदेश में 88, तमिलनाडु में 65, पश्चिम बंगाल में 55, जम्मू-कश्मीर में 42 और असम में 39 पद बताए गए हैं.
SBI Clerk भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. यानी किसी एक विशेष स्ट्रीम से स्नातक होना अनिवार्य नहीं है. ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में पढ़ रहे उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर डिग्री पूरी करने का प्रमाण देना होगा.
इस भर्ती के लिए उम्मीदवार की उम्र 20 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए. आयु की गणना 1 अप्रैल 2026 के आधार पर की जाएगी. इस हिसाब से उम्मीदवार का जन्म 2 अप्रैल 1998 से 1 अप्रैल 2006 के बीच होना चाहिए. SC, ST और OBC सहित आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी.
एसबीआई क्लर्क भर्ती के लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यम से करना होगा. उम्मीदवार सबसे पहले SBI Careers की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. इसके बाद Current Openings सेक्शन में संबंधित Junior Associate भर्ती लिंक खोलकर रजिस्ट्रेशन करना होगा.
रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करके आवेदन फॉर्म में व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी भरनी होगी. इसके बाद जरूरी दस्तावेज अपलोड करने और निर्धारित आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करने के बाद फॉर्म सबमिट करना होगा. भविष्य के लिए आवेदन पत्र का प्रिंटआउट या डिजिटल कॉपी सुरक्षित रखना बेहतर रहेगा.
एसबीआई क्लर्क भर्ती में उम्मीदवारों का चयन प्रीलिम्स, मेन्स और स्थानीय भाषा की परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा. सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा आयोजित होगी. उपलब्ध जानकारी के अनुसार प्रीलिम्स सितंबर 2026 में 100 अंकों की परीक्षा होगी और इसकी अवधि एक घंटे रहेगी.
प्रीलिम्स में सफल उम्मीदवारों को मेन्स परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा. मेन्स परीक्षा अक्टूबर या नवंबर 2026 में आयोजित होने की संभावना दी गई है. मेन्स में सफल अभ्यर्थियों को संबंधित स्थानीय भाषा की परीक्षा में शामिल होना होगा.
एसबीआई क्लर्क पदों के लिए स्थानीय भाषा का ज्ञान महत्वपूर्ण है. उम्मीदवार जिस राज्य के लिए आवेदन कर रहा है, वहां निर्धारित स्थानीय भाषा की परीक्षा से जुड़ी शर्तें भर्ती नियमों के अनुसार लागू होंगी. इसलिए आवेदन करने से पहले उम्मीदवार को संबंधित राज्य की भाषा और अपनी पात्रता की जानकारी जरूर जांच लेनी चाहिए.
एसबीआई क्लर्क रिक्वायरमेंट 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 7 अगस्त 2026 से शुरू होकर 27 अगस्त 2026 तक चलेगी. उम्मीदवारों को अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना आवेदन करने की सलाह दी जाती है, ताकि दस्तावेज, फोटो, हस्ताक्षर या भुगतान से जुड़ी किसी तकनीकी समस्या की स्थिति में पर्याप्त समय मिल सके.