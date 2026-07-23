/SBI Scholarships for Students: छात्रों को 15 लाख रुपये तक की स्कॉलरशिप दे रहा है भारतीय स्टेट बैंक, कौन कर सकता है आवेदन और किसे होगा फायदा?

SBI Platinum Jubilee Asha Scholarship 2026: क्या आप विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं? या फिर स्कूल में पढ़ने के लिए कुछ राशि की सहायता चाहते हैं या कोई कोर्स करना चाहते हैं और उसके लिए स्कॉलरशिप की तलाश में हैं? अगर हां, तो आपके लिए एक गुड न्यूज है. देश के सबसे बड़े और भरोसेमंद सरकारी बैंक, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से छात्रों के लिए नई स्कीम के तहत SBI प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप 2026 की घोषणा की है. इसके तहत चुनिंदा छात्रों को 15 लाख रुपये तक की स्कॉलरशिप दी जाएगी.
SBI फाउंडेशन ने भारत के सबसे बड़े कॉर्पोरेट स्कॉलरशिप प्रोग्राम में से एक SBI प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2026 का ऐलान किया है और आवेदन की मांगे हैं. ऐसे में उन छात्रों को आर्थिक सहायता दी जाएगी जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के होनहार छात्र हैं. एसबीआई के इस प्रोग्राम के तहत इस साल करीब 100 करोड़ रुपये की स्कॉलरशिप दी जाएगी. इसका लक्ष्य पूरे देश के 25,707 स्कॉलर्स को मदद पहुंचाना है.
स्कूल स्टूडेंट्स (कक्षा 9वीं से 12वीं तक)
अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट्स
पोस्टग्रेजुएट स्टूडेंट्स
IIT स्टूडेंट्स
IIM स्टूडेंट्स
MBBS स्टूडेंट्स
विदेश में मास्टर्स कर रहे छात्र
|कैटेगरी
|स्कॉलरशिप राशि
|कक्षा 9वीं से 12वीं
|15,000 रुपये
|ग्रेजुएशन (UG- Top 300 NIRF)
|75,000 रुपये तक
|पोस्ट ग्रेजुएशन (PG)
|2,50,000 रुपये तक
|IIT / IIM / मेडिकल (MBBS)
|2,00,000 से 5,00,000 रुपये तक
|विदेश में पढ़ाई (SC/ST)
|15 लाख से 20 लाख रुपये तक
पिछली परीक्षा में कम से कम 75% अंक या 7.0 CGPA
पारिवारिक वार्षिक आय 3 लाख से 6 लाख रुपये से अधिक न हो
सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल sbiashascholarship.co.in पर जाएं.
होमपेज पर संबंधित स्कॉलरशिप कैटेगरी से जुड़ी योग्यता की शर्तें देखें.
इसके बाद आवेदन फॉर्म भरें और सभी डिटेल्स दर्ज कर दें.
जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद फॉर्म सबमिट करें.
स्कॉलरशिप से संबंधित अपडे रजिस्टर्ड ईमेल ID या मोबाइल नंबर पर देख पाएंगे. इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट sbiashascholarship.co.in पर जा सकते हैं. ध्यान रहे कि स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट 4 सितंबर 2026 है. इसके बाद आवेदन करने का मौका नहीं मिल सकेगा.