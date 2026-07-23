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SBI Scholarships for Students: छात्रों को 15 लाख रुपये तक की स्कॉलरशिप दे रहा है भारतीय स्टेट बैंक, कौन कर सकता है आवेदन और किसे होगा फायदा?

SBI Platinum Jubilee Asha Scholarship 2026: भारतीय स्टेट बैंक की ओर से स्कूल से लेकर कॉलेज की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए शानदार स्कॉलरशिप की घोषणा की गई है. योग्य छात्र आवेदन कर सकते हैं और स्कॉलरशिप का लाभ उठा सकते हैं. आइए SBI प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप 2026 के बारे में विस्तार से जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jul 23, 2026, 02:57 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 02:57 PM IST
SBI Scholarships for Students: छात्रों को 15 लाख रुपये तक की स्कॉलरशिप दे रहा है भारतीय स्टेट बैंक, कौन कर सकता है आवेदन और किसे होगा फायदा?
Image Credit: SBI Platinum Jubilee Asha Scholarship 2026

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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