/SBI Scholarships for Students: छात्रों को 15 लाख रुपये तक की स्कॉलरशिप दे रहा है भारतीय स्टेट बैंक, कौन कर सकता है आवेदन और किसे होगा फायदा?

SBI Platinum Jubilee Asha Scholarship 2026: क्या आप विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं? या फिर स्कूल में पढ़ने के लिए कुछ राशि की सहायता चाहते हैं या कोई कोर्स करना चाहते हैं और उसके लिए स्कॉलरशिप की तलाश में हैं? अगर हां, तो आपके लिए एक गुड न्यूज है. देश के सबसे बड़े और भरोसेमंद सरकारी बैंक, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से छात्रों के लिए नई स्कीम के तहत SBI प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप 2026 की घोषणा की है. इसके तहत चुनिंदा छात्रों को 15 लाख रुपये तक की स्कॉलरशिप दी जाएगी.