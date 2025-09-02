SBI PO Mains Exam Date: इस डेट को होगी SBI पीओ मेंस परीक्षा! आ गई तारीख, जल्द एडमिट कार्ड कर सकेंगे डाउनलोड

SBI PO Mains Exam Date 2025: एसबीआई ने पीओ प्रीलिम्स परीक्षा के नतीजे (SBI PO Prelims Exam Result Out) जारी करने के कुछ देर बाद ही मेंस परीक्षा (SBI PO Mains Exam Tentatively Date) की संभावित तारीख घोषित कर दी है.

इस तारीख को होगी परीक्षा

मंगलवार को जारी नोटिकेशन के अनुसार, प्रोबेशनरी ऑफिसर मुख्य परीक्षा (ऑनलाइन) की संभावित तारीख 13 सितंबर तय की गई है. ये परीक्षा सुबह की शिफ्ट में आयोजित की जाएगी. नोटिफिकेशन में आगे कहा गया है कि सभी संबंधितों से अनुरोध है कि वे इस पर ध्यान दें, परीक्षा के तारीख के अनुसार सारी तैयारी करें.

जल्द जारी होगा एडमिट कार्ड

नोटिफिकेशन में बताया गया कि जल्द ही परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे. ऐसे में किसी भी जानकारी के लिए वेबसाइट को समय-समय पर चेक करते रहें.

कौन होगा परीक्षा में शामिल?

बता दें, इस परीक्षा में वो ही उम्मीदवार शामिल हो सकेंगे, जिन्होंने एसबीआई पीओ प्रारंभिक परीक्षा को पास कर लिया हो. बता दें, प्रीलिम्स रिजल्ट 1 सितंबर को जारी किया गया था. एसबीआई प्रोबेशनरी ऑफिसर (SBI PO) की प्रीलिम्स परीक्षा 2, 4 और 5 अगस्त, 2025 को देश भर में आयोजित की जाएगी. ऐसे में अब मेंस परीक्षा 13 सितंबर 2025 को आयोजित की जाएगी.

एग्जाम पैटर्न क्या है?

एसबीआई पीओ मुख्य परीक्षा में ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों तरह से सवाल पूछे जाएंगे. ऑब्जेक्टिव टेस्ट कुल 200 अंकों का होगा. ये तीन घंटे की परीक्षा होगी. इसमें रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड, डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, जनरल, इकॉनमी और बैंकिंग अवेयरनेस और अंग्रेजी से संबंधित सवाल होंगे. इसके बाद डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, जो 50 नंबरों का है. इसके लिए आपको आधे घंटे का समय दिया जाएगा.