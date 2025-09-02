SBI PO Prelims Result 2025: एसबीआई पीओ प्रीलिम्स परीक्षा के नतीजे sbi.co.in पर जारी, जानें अब आगे क्या?

SBI PO Prelims Result 2025 Declared: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पीओ प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है. कैंडिडेट्स आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर नतीजे चेक कर सकते हैं.
SBI PO Prelims 2025 OUT: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पीओ प्रीलिम्स परीक्षा (SBI PO Prelims Result Out) का रिजल्ट घोषित कर दिया है. ऐसे में जो भी कैंडिडेट्स इस परीक्षा में शामिल हुए थे वो ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर नतीजे चेक कर सकते हैं. नीचे खबर में डायरेक्ट लिंक दी गई.
कब हुई थी ये परीक्षा?
एसबीआई पीओ प्रीलिम्स परीक्षा 2, 4 और 5 अगस्त 2025 को आयोजित की गई थी. इस भर्ती परीक्षा में उम्मीदवारों को तीन लेवल को पास करना होता, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू शामिल है, जिसमें सोमवार को प्रीलिम्स परीक्षा के नतीजे घोषित किए गए हैं. प्रीलिम्स परीक्षा एक घंटे की होती है इसमें 100 प्रश्न होते हैं. हर एक प्रश्न 1 अंक का होता है. ये परीक्षा तीन विषयों में होती है. अंग्रेजी, रीजनिंग और एबिलिटी.
