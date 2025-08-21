SBI PO Prelims Result 2025: कब जारी होगा एसबीआई पीओ प्रीलिम्स परीक्षा का परिणाम? यहां sbi.co.in चेक करें लेटेस्ट अपडेट

SBI PO Prelims Result 2025 To Release Soon: भारत के लाखों युवाओं का सपना बैंक में नौकरी करने का होता है. ऐसे में अगर आप भी बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं और इसी कारण आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) प्रीलिम्स परीक्षा 2025 में शामिल हुए थे और अब रिजल्ट जारी होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो आपका इंतजार अब खत्म होने वाले है, क्योंकि किसी भी वक्त आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर रिजल्ट जारी किया जा सकता है. ऑफिशियल वेबसाइट पर रिजल्ट अपलोड होने के बाद उम्मीदवार अपना अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ दर्ज कर परिणाम चेक और स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे.

इस दिन हुई थी परीक्षा

एसबीआई पीओ प्रीलिम्स परीक्षा 2025 का आयोजन देश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 4 और 5 अगस्त को कंप्यूटर बेस्ट मोड (CBT) में आयोजित किया गया था, जिसमें 6 लाख से ज्यादा उम्मीदवार शामिल हुए थे. परीक्षा 100 अंकों के लिए आयोजित की गई थी. जिसमें प्रत्येक गलत उत्तर देने पर 1/4 अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी. बता दें, एसबीआई पीओ भर्ती परीक्षा तीन चरणों में आयोजित की जाएगी. जिसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू शामिल होगा. वहीं, प्रीलिम्स में सफलता हासिल करने वाले उम्मीदवार ही आगे मेंस और इंटरव्यू में शामिल हो सकेंगे.

एसबीआई पीओ परीक्षा का परिणाम जारी होने के बाद मेंस परीक्षा का शेड्यूल जारी किया जाएगा. हालांकि, अभी तर रिजल्ट जारी होने को लेकर आधिकारिक वेबसाइट पर कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है. वहीं, इससे जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट टाइम टू टाइम विजिट करते रहें.

ऐसे चेक कर सकेंगे रिजल्ट

एसबीआई पीओ प्रीलिम्स परीक्षा 2025 का परिणाम चेक करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप को फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबासइट sbi.co.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद SBI PO Prelims Result 2025 लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां अपना लॉगिन क्रेडेंशियल डालें.

फिर आपका रिजल्ट PDF मोड में स्क्रीन पर खुल जाएगा.

उसे चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें.

भविष्य के लिए रिजल्ट का प्रिंट आउट निकाल लें.

इतने पदों पर होगी भर्ती

एसबीआई पीओ प्रीलिम्स परीक्षा देशभर के SBI ब्रांच में 541 रिक्त पदों पर योग्य उम्मीदवारों की भर्ती के लिए आयोजित की जा रही है.

जनरल वर्ग - 203 पद

OBC - 135 पद

EWS - 50 पद

SC - 80 पद

ST - 73 पद

