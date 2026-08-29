SBI PO Prelims Result 2026 Out: प्रीलिम्स में पास हुए या नहीं, तुरंत ऐसे चेक करें रिजल्ट

भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI ने प्रोबेशनरी ऑफिसर भर्ती परीक्षा 2026 के प्रीलिम्स रिजल्ट जारी कर दिए हैं. प्रारंभिक परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अब बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं. प्रीलिम्स परीक्षा अगस्त 2026 में कई शिफ्ट में आयोजित की गई थी. रिजल्ट जारी होने के साथ ही उम्मीदवारों के लिए भर्ती प्रक्रिया का अगला चरण भी महत्वपूर्ण हो गया है.
SBI PO भर्ती अभियान के जरिए कुल 1500 पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं. इनमें 1446 नियमित पद और 54 बैकलॉग पद शामिल हैं. भर्ती में पदों की संख्या की तुलना में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की संख्या काफी अधिक रही है. ऐसे में उम्मीदवारों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली है. रिजल्ट देखने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले SBI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. इसके बाद होमपेज पर Careers सेक्शन में जाएं और Current Openings का विकल्प चुनें. यहां SBI PO भर्ती से संबंधित लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद रिजल्ट या स्कोरकार्ड लिंक खोलकर मांगी गई लॉगिन डिटेल्स दर्ज करें. सबमिट करने के बाद स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा.
रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देने के बाद उम्मीदवार इसे डाउनलोड कर लें. भविष्य में भर्ती प्रक्रिया के अगले चरणों के दौरान इसकी जरूरत पड़ सकती है. इसलिए उम्मीदवारों को रिजल्ट की एक कॉपी सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है.
SBI PO भर्ती में प्रीलिम्स के बाद सफल उम्मीदवारों को मेन्स परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा. प्रीलिम्स परीक्षा कुल 100 अंकों की होती है और उम्मीदवारों को निर्धारित चयन मानदंड के अनुसार अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है. मेन्स परीक्षा के लिए पात्र उम्मीदवारों को अलग से एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा.
PO भर्ती प्रक्रिया केवल प्रीलिम्स और मेन्स तक सीमित नहीं है. मेन्स परीक्षा के बाद पात्र उम्मीदवारों को साइकोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप एक्सरसाइज और पर्सनल इंटरव्यू जैसे चरणों से गुजरना होगा. अंतिम चयन के लिए इन सभी चरणों का प्रदर्शन महत्वपूर्ण रहेगा.
अंतिम मेरिट लिस्ट तैयार करते समय मेन्स परीक्षा का प्रदर्शन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. उपलब्ध भर्ती प्रक्रिया के अनुसार मेन्स परीक्षा के अंकों का 75 प्रतिशत वेटेज रहेगा, जबकि ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू को मिलाकर बाकी 25 प्रतिशत वेटेज निर्धारित है. इसलिए प्रीलिम्स पास करने वाले उम्मीदवारों के लिए अब मेन्स की तैयारी पर पूरा फोकस करना जरूरी है.
प्रीलिम्स रिजल्ट जारी होने के बाद सफल उम्मीदवारों को मेन्स परीक्षा की तैयारी तेज कर देनी चाहिए. उम्मीदवारों को SBI की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होने वाले एडमिट कार्ड, परीक्षा तिथि और अन्य जरूरी निर्देशों पर नजर रखनी चाहिए. भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन को प्राथमिकता देना सबसे सुरक्षित तरीका है.