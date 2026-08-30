/SBI Officer Recruitment 2026: SBI में ऑफिसर बनने का मौका, आज से शुरू हुआ आवेदन, जानें कौन कर सकता है अप्लाई?

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने ट्रेड फाइनेंस ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. यह भर्ती Specialist Cadre Officer (SCO) के तहत की जा रही है. भर्ती अभियान के जरिए कुल 35 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. इनमें अलग-अलग मैनेजमेंट ग्रेड के पद शामिल हैं. इच्छुक और पात्र उम्मीदवार SBI की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 19 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है.
SBI की इस भर्ती में ट्रेड फाइनेंस से जुड़े पदों के लिए कुल 35 रिक्तियां हैं. उपलब्ध विवरण के अनुसार इनमें SMGS के 14 पद और MMGS के 21 पद शामिल हैं. आरक्षण नियमों के अनुसार अलग-अलग श्रेणियों के लिए पद निर्धारित किए गए हैं. उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले अपनी श्रेणी और संबंधित पद की पात्रता जरूर जांचनी चाहिए.
SMGS पदों के लिए 14 रिक्तियों में SC के लिए 2, ST के लिए 1, OBC के लिए 3, EWS के लिए 1 और अनारक्षित वर्ग के लिए 7 पद शामिल हैं. वहीं MMGS के 21 पदों में SC के लिए 3, ST के लिए 1, OBC के लिए 5, EWS के लिए 2 और अनारक्षित वर्ग के लिए 10 पद निर्धारित हैं. आरक्षण से जुड़े नियम SBI की भर्ती प्रक्रिया के अनुसार लागू होंगे.
SMGS पद के लिए उम्मीदवार की उम्र 31 जुलाई 2026 को 21 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए. वहीं MMGS पद के लिए आयु सीमा 25 से 32 वर्ष निर्धारित है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी. उम्मीदवारों को आवेदन से पहले अपनी जन्मतिथि और संबंधित आयु मानदंड जरूर जांचना चाहिए.
दोनों पदों के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक डिग्री होनी चाहिए. इसके साथ ही उम्मीदवार के पास Indian Institute of Banking and Finance (IIBF) से Trade Finance (Operations) में सर्टिफिकेट होना चाहिए. यह सर्टिफिकेट निर्धारित कटऑफ तारीख तक प्राप्त किया हुआ होना चाहिए.
SMGS पद के लिए उम्मीदवार के पास किसी बैंक में ट्रेड फाइनेंस प्रोसेसिंग और ऑपरेशंस का कम से कम एक वर्ष का पोस्ट-क्वालिफिकेशन अनुभव होना चाहिए. MMGS पद के लिए इसी क्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव मांगा गया है. इसलिए केवल शैक्षणिक योग्यता पूरी करने वाले उम्मीदवारों को आवेदन से पहले अनुभव संबंधी शर्त भी ध्यान से जांचनी चाहिए. भर्ती विवरण के अनुसार SMGS पद के लिए वेतनमान ₹48,480 से ₹85,920 और MMGS पद के लिए निर्धारित संबंधित वेतनमान के अनुसार वेतन दिया जाएगा. चयनित अधिकारियों को बैंक के नियमों के अनुसार DA, HRA, CCA, परफॉर्मेंस से जुड़े लाभ, मेडिकल सुविधा और अन्य भत्ते भी मिल सकते हैं. प्रोबेशन की अवधि छह महीने होगी.
उम्मीदवारों का चयन मुख्य रूप से शॉर्टलिस्टिंग और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा. न्यूनतम योग्यता और अनुभव पूरा करने वाले सभी उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाना जरूरी नहीं है. SBI की शॉर्टलिस्टिंग कमेटी बैंक की आवश्यकता और उम्मीदवारों की प्रोफाइल के आधार पर अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करेगी.
फाइनल मेरिट लिस्ट इंटरव्यू में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी. यानी उम्मीदवारों के लिए इंटरव्यू प्रदर्शन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. यदि दो उम्मीदवारों के अंक समान रहते हैं, तो उपलब्ध भर्ती नियमों के अनुसार अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को मेरिट में ऊपर रखा जा सकता है.
SBI Trade Finance Officer Recruitment 2026 के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 19 सितंबर 2026 है. बैंक ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे अंतिम समय की तकनीकी समस्या या अन्य परेशानी से बचने के लिए समय रहते ऑनलाइन आवेदन पूरा करें. आवेदन करने से पहले उम्मीदवार आधिकारिक भर्ती नोटिफिकेशन में अपनी पात्रता, अनुभव, दस्तावेज और अन्य शर्तों को अच्छी तरह जांच लें.
SBI की यह भर्ती बैंकिंग सेक्टर में ट्रेड फाइनेंस से जुड़े अनुभवी प्रोफेशनल्स के लिए महत्वपूर्ण अवसर है. उम्मीदवारों को आवेदन करते समय व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और प्रमाणपत्रों का विवरण सावधानी से भरना चाहिए. किसी भी गलती से बचने के लिए आवेदन जमा करने से पहले पूरी जानकारी दोबारा जांचना जरूरी है. आधिकारिक नोटिफिकेशन में दिए गए नियमों को अंतिम और मान्य माना जाना चाहिए.