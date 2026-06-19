SC OBC Scholarship New Rules 2026: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने अनुसूचित जाति (SC) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के छात्रों के लिए स्कॉलरशिप प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. अब एससी और ओबीसी वर्गों के छात्रों को स्कॉलरशिप योजनाओं का फायदा लेने के लिए डोमिसाइल (निवास) प्रमाण पत्र जमा करने की जरूरत नहीं होगी. सरकार का कहना है कि इस कदम से छात्रों पर दस्तावेजों का बोझ कम होगा और आवेदन प्रक्रिया पहले से ज्यादा सरल बनेगी.
मंत्रालय के अनुसार प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम्स के तहत हर साल करीब 1.2 करोड़ SC और OBC छात्रों को आर्थिक सहायता दी जाती है. अब तक इन योजनाओं के लिए आवेदन करते समय डोमिसाइल सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य था, लेकिन नए फैसले के बाद यह शर्त हटा दी गई है.
सरकार का मानना है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट की अनिवार्यता खत्म होने से छात्रों को कम दस्तावेज जमा करने होंगे. इससे आवेदन करने में लगने वाला समय और खर्च दोनों कम होंगे. साथ ही पात्र छात्रों को स्कॉलरशिप का फायदा आसानी से मिल सकेगा.
स्कॉलरशिपसे जुड़ी सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने UMANG प्लेटफॉर्म पर 'स्कॉलरशिप फॉर एजुकेशनल ट्रांसफॉर्मेशन एंड अपलिफ्टमेंट' (SETU) नाम से एक नई सुविधा भी शुरू की है. इसके जरिए छात्र एक ही जगह से आवेदन, स्टेटस ट्रैकिंग और अन्य जरूरी सेवाओं का फायगा उठा सकेंगे.
SETU प्लेटफॉर्म के माध्यम से छात्रों के अलावा संस्थानों के नोडल अधिकारी, जिला स्तर के अधिकारी और राज्य सरकार के अधिकारी भी आवेदन की जांच और सत्यापन की प्रक्रिया को आसानी से पूरा कर सकेंगे. इससे पूरी प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और काम पहले के मुकाबले अधिक तेजी से हो सकेगा. सरकार का मानना है कि इन सुधारों से SC और OBC वर्ग के छात्रों के लिए स्कॉलरशिप योजनाओं तक पहुंच आसान होगी और उन्हें बिना अतिरिक्त दस्तावेजों के अधिक सुविधाजनक तरीके से फायदा मिल सकेगा.