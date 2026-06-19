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SC और OBC छात्रों के लिए खुशखबरी, आसान हुई स्कॉलरशिप की राह; सरकार ने हटाई डोमिसाइल सर्टिफिकेट की शर्त

SC OBC Scholarship New Rules 2026: एसी और ओबीसी छात्रों के लिए सरकार ने स्कॉलरशिप आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाते हुए डोमिसाइल सर्टिफिकेट की अनिवार्यता खत्म कर दी है. ऐसे में उम्मीदवारों के लिए आवेदन और वेरिफिकेशन प्रक्रिया अधिक आसान और पारदर्शी हो सकेगी.

Written BySimran Singh
Published: Jun 19, 2026, 03:19 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 03:19 PM IST
SC और OBC छात्रों के लिए खुशखबरी, आसान हुई स्कॉलरशिप की राह; सरकार ने हटाई डोमिसाइल सर्टिफिकेट की शर्त
Image Credit: SC OBC scholarship domicile certificate

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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