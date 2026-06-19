SETU प्लेटफॉर्म के माध्यम से छात्रों के अलावा संस्थानों के नोडल अधिकारी, जिला स्तर के अधिकारी और राज्य सरकार के अधिकारी भी आवेदन की जांच और सत्यापन की प्रक्रिया को आसानी से पूरा कर सकेंगे. इससे पूरी प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और काम पहले के मुकाबले अधिक तेजी से हो सकेगा. सरकार का मानना है कि इन सुधारों से SC और OBC वर्ग के छात्रों के लिए स्कॉलरशिप योजनाओं तक पहुंच आसान होगी और उन्हें बिना अतिरिक्त दस्तावेजों के अधिक सुविधाजनक तरीके से फायदा मिल सकेगा.