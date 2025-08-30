Study Abroad: बिना 1 रुपये दिए भारतीय छात्र इस देश में कर सकते हैं मुफ्त पढ़ाई! जानें कौन सी डिग्री, कोर्स, और क्या है स्कॉलरशिप के लिए आवेदन का तरीका
Study Abroad: बिना 1 रुपये दिए भारतीय छात्र इस देश में कर सकते हैं मुफ्त पढ़ाई! जानें कौन सी डिग्री, कोर्स, और क्या है स्कॉलरशिप के लिए आवेदन का तरीका

Scholarships Abroad for Indian Students: विदेश में पढ़ाई करने का विचार है तो आप एक ऐसी जगह है जहां फ्री में पढ़ाई कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि कौन-कौन से कोर्स शामिल होते हैं और किस तरह से विदेश में भारतीय छात्रों को मुफ्त पढ़ाई का मौका मिलता है?

Written By  Simran Singh|Last Updated: Aug 30, 2025, 12:00 PM IST
Study Abroad: बिना 1 रुपये दिए भारतीय छात्र इस देश में कर सकते हैं मुफ्त पढ़ाई! जानें कौन सी डिग्री, कोर्स, और क्या है स्कॉलरशिप के लिए आवेदन का तरीका

Scholarships in Japan for Indian Students: एक देश उस वक्त चर्चाओं का विशेष बन गया जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे. जी हां, हम टोक्यो की बात कर रहे हैं जहां 29 अगस्त और 30 अगस्त तक 15 वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं. भारत-जापान अपने पुराने रिश्ते के लिए जाने जाते हैं और जरूरत के समय एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं. ये वो देश है जहां भारतीय छात्र मुफ्त में पढ़ाई कर सकते हैं. जी हां, हजारों भारतीय छात्र हायर एजुकेशन के लिए जापान जा सकते हैं और टॉप यूनिवर्सिटी में मुफ्त पढ़ सकते हैं, लेकिन कैसे? आइए जानते हैं.

जापान में कैसे भारतीय छात्र कर सकते हैं मुफ्त में पढ़ाई?

जापान की ओर से एक खास तरह की स्कॉलरशिप दी जाती है जिसके जरिए ट्यूशन फीस मुफ्त होती है. इतना ही नहीं, छात्रों को रहने-खाने के खर्च के लिए स्टाइपेंड भी दिया जाता है जिससे कहीं न कहीं पढ़ाई के लिए उनका एक रुपया नहीं लग रहा है. जापान सरकार का उद्देश्य अपने देश में विदेशी टैलेंट को लाने का है और इस वजह से वो स्कॉलरशिप देते हैं.

क्या है जापान की स्टूडेंट स्कॉलरशिप का नाम?

जापान सरकार की ओर से MEXT नामक स्कॉलरशिप को प्रदान किया जाता है. इसके जरिए भारतीय छात्रों को जापान में मुफ्त पढ़ाई की सुविधा मिलती है. विदेश जाकर पढ़ाई करने की इच्छा रखने वाले छात्रों के लिए ये स्कॉलरशिप एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है.

जापान में किस कोर्स के लिए मुफ्त पढ़ाई उपलब्ध?

जापान सरकार की ओर से भारतीय छात्रों को बैचलर्स से लेकर मास्टर्स डिग्री करने तक के लिए  MEXT स्कॉलरशिप मिल सकती है. टेक्नोलॉजी और वोकेशनल कोर्स सीखने वाले छात्र और युवाओं के लिए भी MEXT स्कॉलरशिप उपलब्ध है. 

MEXT स्कॉलरशिप के लिए कौन से भारतीय छात्र एलिजिबल?

  • आवेदक के देश का संबंध जापान के साथ अच्छा होना चाहिए.
  • बैचलर्स करने वाले आवेदक का 12वीं पास होना जरूरी और मास्टर्स के लिए यूजी डिग्री जरूरी है.
  • कॉलेज में एडमिशन के लिए 17 से 25 साल की आयु सीमा है.
  • रिसर्च स्टूडेंट्स की उम्र 35 साल से कम होनी जरूरी है.
  • जापान में पढ़ाई करने के लिए जापान का स्टडी वीजा लेना जरूरी है.
  • आवेदक के लिए जरूर है कि उसे जापानी और अंग्रेजी भाषा आती हो.

MEXT स्कॉलरशिप के लिए कैसे करें अप्लाई?

जापान सरकार की MEXT स्कॉलरशिप के लिए दूतावास से स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना होगा. इसके लिए जापान दूतावास की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर MEXT स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करें. एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद मांगे जा रहे एजुकेशनल सर्टिफिकेट को जमा करें. इसके अलावा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन और हेल्थ सर्टिफिकेट भी वेबसाइट पर अपलोड करना होगा. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा हो जाने के बाद पहले परीक्षा देनी होगी और इसके बाद आपका इंटरव्यू भी होगा. पास होने वाले छात्र के नाम MEXT भेजा जाएगा जिसके बाद चयन प्रोसेस पूरा होगा.

