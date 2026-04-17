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School Admission: APAAR ID के बिना नहीं होगा एडमिशन? NCERT ने बताई असली सच्चाई

School Admission Apaar ID: स्कूल में दाखिला के लिए क्या अपार आईडी जरूरी है? अपार आईडी कैसे मिलती है और किस तरह से अपार आईडी को बना सकते हैं. इसे लेकर एनसीईआरटी का क्या कहना है? आइए जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Apr 17, 2026, 09:42 AM IST
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Myth vs Fact School Admission Apaar ID
Myth vs Fact School Admission Apaar ID

Myth vs Fact: School Admission Apaar ID: स्कूल में एडमिशन होने शुरू हो गए हैं और ऐसे में मुख्य दस्तावेजों की जब बात आती है तो माता-पिता की पूरी कोशिश रहती है कि वो अपनी तरफ से सारे दस्तावेज तैयार रखें जिससे बाद में बच्चे के एडमिशन के दौरान किसी तरह की कोई दिक्कत न आए. केंद्रीय विद्यालय (KV) में एडमिशन की प्रक्रिया के दौरान ही कई लोगों के बीच एक कन्फ्यूजन है कि APAAR ID क्या है और इसका इस्तेमाल एडमिशन के समय कितना जरूरी है?

नवोदय विद्यालय (JNV), केंद्रीय विद्यालय (KV) समेत केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) समेत अन्य स्कूल में APAAR ID की मांग होती है और इसका यूज किया जाता है मगर क्या एडमिशन के दौरान बच्चे के पास APAAR ID होनी चाहिए? इससे संबंधित मिथ और फैक्ट्स के बारे में NCERT ने बताया है. आइए एडमिशन को लेकर अपार आईडी का इस्तेमाल कितना जरूरी है या नहीं? जान लेते हैं.

क्या स्कूल में एडमिशन के लिए जरूरी है अपार आईडी?

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने अपने आधिकारिक एक्स (ट्विटर) अकाउंट पर एक पोस्ट के माध्यम से अपार आईडी का स्कूल एडमिशन के दौरान यूज बताया है. एनसीईआरटी ने पोस्ट कर लिखा- ‘क्या आपको स्कूल में प्रवेश के लिए APAR ID की आवश्यकता है? नहीं, सच नहीं है.’

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पोस्ट में आगे लिखा ‘APAAR आईडी के बिना भी बच्चे का प्रवेश हो सकता है. यह अनिवार्य नहीं है. APAAR स्कूलों को छात्रों के शैक्षणिक रिकॉर्ड को एक ही स्थान पर सुरक्षित रूप से संग्रहित करने और उन तक पहुँचने में सहायता करके उनकी सुविधा को आसान बनाता है. इसलिए APAAR बेहतर रिकॉर्ड रखने और शिक्षा में निरंतरता बनाए रखने में सहायक होने के साथ-साथ किसी भी बच्चे के स्कूल में दाखिला लेने के अधिकार में बाधा नहीं डालता है.’ 

आखिर में लिखा कि ‘प्रत्येक बच्चे को सरल, सहज और तनाव मुक्त शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है.’ इस तरह से एनसीईआरटी सभी अभिभावकों के बीच अपार आईडी का स्कूल एडमिशन के दौरान इस्तेमाल को लेकर कन्फ्यूजन दूर की है.

कैसे बना सकते हैं APAAR ID?

अपार आईडी को खुद से Digilocker के माध्यम से बना सकते हैं. चाहें तो स्कूल के जरिए भी अपार आईडी कार्ड प्राप्त कर सकते हैं. अगर डिजिलॉकर से अपार आईडी बनानी है तो उसके लिए आधिकारिक वेबसाइट digilocker.gov.in पर जाएं या फोन में ऐप ओपन करें. अपने आधार लिंक नंबर से अकाउंट बना लें. लॉगिन के बाद Search Doucuments में जाएं और यहां APAAR टाइप करने के बाद मांगी जा रही डिटेल्स को दर्ज करना होगा. आधार नंबर और फोन नंबर को एंटर करें, OTP से वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा कर लें. इसके बाद APAAR ID कार्ड बन जाएगा जिसे Issued Documents में जाकर देख सकते हैं.

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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