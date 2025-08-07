School Assembly News Headlines (August 7): आपके लिए ये रहीं दिन की टॉप नेशनल, इंटरनेशनल और स्पोर्ट्स की खबरें

School Assembly News Headlines: आज अगस्त 2025 का पहला गुरुवार है, और इस महीने की शुरुआत से अब तक कई बड़ी खबरें आई हैं. हमने आपके लिए भारत, दुनिया और खेल जगत की टॉप खबरें एक जगह पर इकट्ठा की हैं. अब आपकी मॉर्निंग स्कूल असेंबली प्रजेंटेशन की तैयारी हो गई है. साथ ही हमने कुछ 'आज का विचार' भी जोड़े हैं, जो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं.

राष्ट्रीय खबरें (National News)

बोर्ड परीक्षा में बैठने के लिए CBSE ने अटेंडेंस का नियम सख्त किया, अब कम से कम 75% हाजिरी जरूरी.

रुपया संभला, डॉलर के मुकाबले 87.72 पर बंद हुआ, 16 पैसे की बढ़त.

पिछले 11 सालों में भारत ने पारदर्शी और संवेदनशील सरकार देखी है: पीएम मोदी.

10 अगस्त को पीएम मोदी वैष्णो देवी कटरा-अमृतसर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे.

दुनिया की खबरें (World News)

पीएम मोदी इस महीने चीन जा सकते हैं.

अमेरिका के पूर्व व्यापार अधिकारी बोले – 25% अतिरिक्त टैक्स से भारत की ज्यादातर चीजें अमेरिका में नहीं बिक पाएंगी.

जॉर्जिया (US) के एक आर्मी बेस में गोलीबारी की खबर के बाद लॉकडाउन.

ट्रंप ने रूस से तेल खरीद पर भारत को घेरा, टैरिफ 50% तक बढ़ाया.

भारत और रूस में समझौता, इंडस्ट्री और टेक्निक में सहयोग बढ़ेगा.

विदेश मंत्री जयशंकर ने नेपाल के युवा नेताओं से मुलाकात की, भारत-नेपाल संबंधों पर बात.

खेल समाचार (Sports News)

ISL को लेकर असमंजस के चलते चेन्नईयिन FC ने कामकाज रोका.

AFC U20 महिला एशियन कप क्वालिफायर के पहले मुकाबले में इंडोनेशिया ने भारत को रोका.

51वीं जूनियर वॉटरपोलो चैंपियनशिप 2025 में मेजबान कर्नाटक सबसे आगे.

वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम घोषित की.

अनुराग ठाकुर एक बार फिर BFI चुनाव के लिए अयोग्य घोषित.

CBSE 10वीं कंपार्टमेंट एग्जाम में जो पास नहीं हुए उनके पास अब क्या है ऑप्शन?

आज के विचार (Thought of the Day)

अनुशासन वह पुल है जो लक्ष्य और सफलता को जोड़ता है.

आपका नजरिया ही आपकी दिशा तय करता है.

हाजिरी सिर्फ एक नियम नहीं, बल्कि आपके भविष्य के प्रति जिम्मेदारी है.

CBSE 10वीं 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए अलर्ट! बदला बोर्ड एग्जाम का नियम, क्या है नया रूल?