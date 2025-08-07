School Assembly News Headlines (August 7): आपके लिए ये रहीं दिन की टॉप नेशनल, इंटरनेशनल और स्पोर्ट्स की खबरें
Advertisement
trendingNow12870216
Hindi Newsशिक्षा

School Assembly News Headlines (August 7): आपके लिए ये रहीं दिन की टॉप नेशनल, इंटरनेशनल और स्पोर्ट्स की खबरें

School Assembly Headlines: आज की प्रमुख खबरों से यह साफ है कि देश और दुनिया में हर दिन कुछ नया हो रहा है. कहीं नियम सख्त हो रहे हैं, तो कहीं नई योजनाएं शुरू हो रही हैं. हमें न केवल पढ़ाई में, बल्कि आस-पास की घटनाओं में भी जागरूक रहना चाहिए.

Written By  chetan sharma|Last Updated: Aug 07, 2025, 06:29 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

School Assembly News Headlines (August 7): आपके लिए ये रहीं दिन की टॉप नेशनल, इंटरनेशनल और स्पोर्ट्स की खबरें

School Assembly News Headlines: आज अगस्त 2025 का पहला गुरुवार है, और इस महीने की शुरुआत से अब तक कई बड़ी खबरें आई हैं. हमने आपके लिए भारत, दुनिया और खेल जगत की टॉप खबरें एक जगह पर इकट्ठा की हैं. अब आपकी मॉर्निंग स्कूल असेंबली प्रजेंटेशन की तैयारी हो गई है. साथ ही हमने कुछ 'आज का विचार' भी जोड़े हैं, जो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं.

राष्ट्रीय खबरें (National News)

  • बोर्ड परीक्षा में बैठने के लिए CBSE ने अटेंडेंस का नियम सख्त किया, अब कम से कम 75% हाजिरी जरूरी.

  • रुपया संभला, डॉलर के मुकाबले 87.72 पर बंद हुआ, 16 पैसे की बढ़त.

  • पिछले 11 सालों में भारत ने पारदर्शी और संवेदनशील सरकार देखी है: पीएम मोदी.

  • 10 अगस्त को पीएम मोदी वैष्णो देवी कटरा-अमृतसर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे.

दुनिया की खबरें (World News)

  • पीएम मोदी इस महीने चीन जा सकते हैं.

  • अमेरिका के पूर्व व्यापार अधिकारी बोले – 25% अतिरिक्त टैक्स से भारत की ज्यादातर चीजें अमेरिका में नहीं बिक पाएंगी.

  • जॉर्जिया (US) के एक आर्मी बेस में गोलीबारी की खबर के बाद लॉकडाउन.

  • ट्रंप ने रूस से तेल खरीद पर भारत को घेरा, टैरिफ 50% तक बढ़ाया.

  • भारत और रूस में समझौता, इंडस्ट्री और टेक्निक में सहयोग बढ़ेगा.

  • विदेश मंत्री जयशंकर ने नेपाल के युवा नेताओं से मुलाकात की, भारत-नेपाल संबंधों पर बात.

खेल समाचार (Sports News)

  • ISL को लेकर असमंजस के चलते चेन्नईयिन FC ने कामकाज रोका.

  • AFC U20 महिला एशियन कप क्वालिफायर के पहले मुकाबले में इंडोनेशिया ने भारत को रोका.

  • 51वीं जूनियर वॉटरपोलो चैंपियनशिप 2025 में मेजबान कर्नाटक सबसे आगे.

  • वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम घोषित की.

  • अनुराग ठाकुर एक बार फिर BFI चुनाव के लिए अयोग्य घोषित.

CBSE 10वीं कंपार्टमेंट एग्जाम में जो पास नहीं हुए उनके पास अब क्या है ऑप्शन?

आज के विचार (Thought of the Day)

  • अनुशासन वह पुल है जो लक्ष्य और सफलता को जोड़ता है.

  • आपका नजरिया ही आपकी दिशा तय करता है.

  • हाजिरी सिर्फ एक नियम नहीं, बल्कि आपके भविष्य के प्रति जिम्मेदारी है.

CBSE 10वीं 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए अलर्ट! बदला बोर्ड एग्जाम का नियम, क्या है नया रूल? 

About the Author
author img
चेतन शर्मा

चेतन शर्मा 2013 से मीडिया इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं. हिंदुस्तान अखबार से करियर की शुरुआत करते हुए दैनिक भास्कर, NBT में भी काम किया. साल 2016 में डिजिटल मीडिया में कदम रखा और जनसत्ता डॉट कॉम से ...और पढ़ें

TAGS

school assembly

Trending news

बादल दिख रहे फिर बारिश कहां हुई गायब? मौसम विभाग ने बताई वजह, इस दिन से होगी बरसात
weather update
बादल दिख रहे फिर बारिश कहां हुई गायब? मौसम विभाग ने बताई वजह, इस दिन से होगी बरसात
बादल फटने की वजह से नहीं आई धराली में तबाही! ये हैं वे वजहें, जिन्होंने की बर्बादी
DNA
बादल फटने की वजह से नहीं आई धराली में तबाही! ये हैं वे वजहें, जिन्होंने की बर्बादी
ZEE NEWS ने लगाई अवॉर्डों की हैट्रिक, बेस्ट कवरेज के लिए मिले 3 प्रतिष्ठित पुरस्कार
BCS Ratna Award
ZEE NEWS ने लगाई अवॉर्डों की हैट्रिक, बेस्ट कवरेज के लिए मिले 3 प्रतिष्ठित पुरस्कार
'ट्रंप टैरिफ' से अटक गई US को 1 करोड़ अंडों की सप्लाई, अब क्या खाएंगे अमेरिकी
India US News in Hindi
'ट्रंप टैरिफ' से अटक गई US को 1 करोड़ अंडों की सप्लाई, अब क्या खाएंगे अमेरिकी
बाढ़ की साजिश का आरोप बेबुनियाद, केंद्र ने ममता के दावों को किया खारिज
Mamata Banerjee
बाढ़ की साजिश का आरोप बेबुनियाद, केंद्र ने ममता के दावों को किया खारिज
34 नहीं 103 सेकंड की तबाही, ताश के पत्तों की तरह बह गए घर, भागने का भी मौका नहीं था
DNA
34 नहीं 103 सेकंड की तबाही, ताश के पत्तों की तरह बह गए घर, भागने का भी मौका नहीं था
'टैरिफ वॉर' से भुलावे में हैं ट्रंप! भारत चाहे तो निकाल सकता है डॉलर का कचूमर
US India News in Hindi
'टैरिफ वॉर' से भुलावे में हैं ट्रंप! भारत चाहे तो निकाल सकता है डॉलर का कचूमर
MP हैं तो क्या करें, कानून सबके लिए बराबर...1 दिन का डेढ़ लाख खर्च, क्या बोला कोर्ट?
Delhi High Court
MP हैं तो क्या करें, कानून सबके लिए बराबर...1 दिन का डेढ़ लाख खर्च, क्या बोला कोर्ट?
ट्रंप ने चला 50% टैरिफ वाला चाबुक,नहीं झुका भारत; दिया ऐसा जवाब US ने सोचा नहीं होगा
Trump tariff
ट्रंप ने चला 50% टैरिफ वाला चाबुक,नहीं झुका भारत; दिया ऐसा जवाब US ने सोचा नहीं होगा
'TMC पैसा देकर सत्ता में है, CBI भी कुछ नहीं कर रही', RG कर पीड़िता के पिता का दर्द
RG Kar
'TMC पैसा देकर सत्ता में है, CBI भी कुछ नहीं कर रही', RG कर पीड़िता के पिता का दर्द
;