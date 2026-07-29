/School Assembly News Headlines 30 July: देश-दुनिया से लेकर खेल और शिक्षा तक, आज की 10 सबसे बड़ी खबरें जो हर छात्र को जाननी चाहिए

हर दिन की शुरुआत अगर देश-दुनिया की अहम खबरों से हो तो छात्रों की सामान्य जानकारी (General Knowledge) भी मजबूत होती है. 30 जुलाई की स्कूल असेंबली के लिए राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, खेल, शिक्षा और करियर जगत की प्रमुख खबरें यहां दी गई हैं. इन सुर्खियों के जरिए छात्र दिन की सबसे बड़ी घटनाओं से अपडेट रह सकते हैं.
लोकसभा ने पेपर लीक पर लगाम लगाने के लिए संशोधित कानून को मंजूरी दे दी है, जिसमें दोषियों के लिए पहले से अधिक कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से जुड़े कोल ब्लॉक आवंटन मामले को बंद कर दिया. इसके अलावा राहुल गांधी के 'फायरिंग के आदेश' वाले आरोप पर सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि ऐसा आदेश केवल मजिस्ट्रेट या एसडीएम ही दे सकते हैं. शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने भी कहा कि नया कानून पेपर लीक के पूरे नेटवर्क को खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम है. इस बीच बिहार के एक युवक ने दावा किया कि रूस में होने के बावजूद उसे नीट प्रदर्शन मामले में आरोपी बना दिया गया.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की ओर से अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाए जाने के बाद कड़ी सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी है. वहीं, अमेरिका में पेश एक नए बिल के तहत भारतीय H-1B वीजा धारकों के लिए ग्रीन कार्ड हासिल करना आसान हो सकता है. अमेरिकी सीनेट ने रूस पर नए प्रतिबंधों वाले बिल को भी आगे बढ़ाया है, जिसमें भारत और चीन पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने का प्रस्ताव शामिल है. उधर, काला सागर क्षेत्र में हमलों के बीच 13 भारतीय नाविकों के जहाज पर फंसे होने की खबर भी सामने आई है. बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि वह अपने देश लौटेंगी, हालांकि उन्हें अपनी जान का खतरा भी है.
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय मुक्केबाज नरेंद्र ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत के लिए कम से कम 21वां पदक पक्का कर दिया. युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को जिम्बाब्वे टी-20 सीरीज के बाद बड़ी नेतृत्व जिम्मेदारी मिली है. वहीं, आईपीएल की सबसे मूल्यवान टीमों की नई सूची में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पहले स्थान पर पहुंच गई है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स चौथे नंबर पर है. धावक अनिमेष कुजूर ने भी 200 मीटर स्पर्धा के सेमीफाइनल में जगह बनाकर भारत की उम्मीदें बढ़ा दी हैं.
दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफंस कॉलेज ने कैंपस के कुछ प्रमुख क्षेत्रों में शॉर्ट्स पहनने पर रोक लगा दी है. बिहार में TRE-4 के तहत 32,388 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी. वहीं, UPSSSC एक्साइज कांस्टेबल भर्ती का परिणाम जारी करते हुए 32,891 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है. मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने नीट एडमिशन से पहले नए नियमों की घोषणा की है और जल्द काउंसलिंग शुरू होने की जानकारी दी है. इसके अलावा शिक्षा मंत्रालय ने प्रधानमंत्री रिसर्च चेयर योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 अगस्त कर दी है.
स्कूल असेंबली में इन प्रमुख समाचारों को साझा करने से छात्रों की करंट अफेयर्स पर पकड़ मजबूत होती है. प्रतियोगी परीक्षाओं, इंटरव्यू और सामान्य ज्ञान से जुड़े सवालों में भी ऐसी खबरें बेहद उपयोगी साबित होती हैं. इसलिए रोजाना राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, खेल और शिक्षा जगत की महत्वपूर्ण सुर्खियों पर नजर रखना हर छात्र के लिए फायदेमंद है.