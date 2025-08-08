School Assembly News Headlines Today (August 8): देश, दुनिया से लेकर स्पोर्ट्स तक की ये रहीं न्यूज ऑफ द डे

School Assembly News Headlines Today August 8: भारत में राजनीतिक विवादों और दुखद घटनाओं से लेकर दुनिया भर की कूटनीतिक हलचलों और खेल जगत की बड़ी खबरों तक, आज खबरों में हलचल मची हुई है. भारत में NCERT को एक इतिहास की किताब को लेकर आलोचना झेलनी पड़ रही है, वहीं कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर हमले के बाद सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है. दुनिया में आयरलैंड में नस्लभेदी हमले, और पाकिस्तान व स्पेन के सैन्य फैसलों से तनाव बढ़ रहा है. उधर, खेल प्रेमी बैलन डी'ऑर की नामांकन लिस्ट, क्रिकेट खिलाड़ियों की वापसी, और भारत में ग्लोबल चेस लीग की वापसी को लेकर उत्साहित हैं.

भारत की खबरें

कपिल शर्मा का कैफे (कनाडा) पर फिर से गोलीबारी.

NCERT ने कक्षा 8 के इतिहास के नक्शे को लेकर उठे विवाद पर समिति बनाई.

राहुल गांधी ने कहा - BJP और चुनाव आयोग की मिलीभगत का "पक्का सबूत" है.

पुतिन जल्द भारत आएंगे, तारीख लगभग तय - NSA अजीत डोभाल.

जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में CRPF का वाहन खाई में गिरा, 3 जवान शहीद, कई घायल.

दुनिया की खबरें

पाकिस्तान सेना प्रमुख आसिम मुनिर दो महीने में दूसरी बार अमेरिका जा सकते हैं.

स्पेन ने F-35 लड़ाकू विमान खरीदने की योजना अनिश्चित समय के लिए टाली.

आयरलैंड में 6 साल की बच्ची को "गंदी भारतीय" कहकर मारा और बाल खींचे - नस्लभेदी हमला.

यूनाइटेड एयरलाइंस ने तकनीकी खराबी के चलते उड़ानें रोकीं.

एप्पल ने 600 अरब डॉलर निवेश की योजना बनाई, व्हाइट हाउस ने 100% चिप टैरिफ की चेतावनी दी.

स्पोर्ट्स की खबरें

रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी इंग्लैंड दौरे के बाद टल सकती है - BCCI का बड़ा फैसला.

संजू सैमसन ने राजस्थान रॉयल्स छोड़ने का औपचारिक अनुरोध किया, CSK की नजर.

बैलन डी’ऑर के लिए 30 खिलाड़ियों की लिस्ट जारी.

दिल्ली में फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करने वाले पहलवान निलंबित.

ग्लोबल चेस लीग इस साल भारत में होगी, पिछले दो सीजन विदेश में हुए थे.

रोचक बातें

8 अगस्त – इंटरनेशनल कैट डे: 2002 में शुरू हुआ, पालतू और आवारा बिल्लियों की देखभाल के लिए समर्पित दिन.

8 अगस्त 1942 – भारत छोड़ो आंदोलन: महात्मा गांधी ने "करो या मरो" का नारा दिया, अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की तेज लड़ाई की शुरुआत.

आज के विचार

"जानना काफी नहीं है, हमें उसे लागू भी करना चाहिए. चाहना काफी नहीं है, हमें करना भी चाहिए." - गोएथे

"शिक्षा केवल तथ्यों का ज्ञान नहीं, बल्कि सोचने की क्षमता की ट्रेनिंग है." – आइंस्टाइन

"ऐसे जियो जैसे कल मरना हो, ऐसे सीखो जैसे हमेशा जीना हो." – महात्मा गांधी

"आप किसी को कुछ सिखा नहीं सकते, बस उसकी मदद कर सकते हैं कि वह खुद इसे खोजे." – गैलीलियो

