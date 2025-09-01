School Closed: भारी बारिश का अलर्ट! इन राज्यों में आज बंद रहेंगे स्कूल, पंजाब में 3 सितंबर तक छुट्टी

Jammu and Kashmir School Closed: देश के कई राज्यों में बाढ़ और बारिश के कारण हालात काफी खराब हो गए हैं. जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में मौसम विभाग ने आज यानी 1 सितंबर को भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है. इसी के साथ राज्य सरकार ने मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल को आज बंद करने का फैसला किया है.

हिमाचल प्रदेश स्कूल बंद

हिमाचल प्रदेश में बारिश और बाढ़ से मची तबाही अभी थमी ही नहीं थी कि मौसम विभाग ने सोमवार को राज्य में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया. विभाग ने राज्य के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है. ऐसे में सोलन, कांगड़ा सहित कई जिलों में आज सभी शैक्षणिक संस्थान बंद करने के आदेश दिए गए हैं.

आज प्रदेश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश हुई, जबकि कुछ क्षेत्रों से बादल फटने की घटनाएँ भी सामने आई हैं। नदी-नाले उफान पर रहे और कुछ स्थानों से नुक़सान की दु:खद ख़बरें भी मिली हैं। मौसम विभाग ने कल भी भारी बारिश की संभावना जताई है। Add Zee News as a Preferred Source प्रदेश सरकार और प्रशासन स्थिति पर लगातार नज़र… — Sukhvinder Singh Sukhu (SukhuSukhvinder) August 31, 2025

पंजाब स्कूल बंद

पंजाब में भी हर तरफ तबाही का मंजर देखने को मिल रही है. फाज्लिका के 20 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हो गए है. ऐसे में सरकार ने राज्य में जारी बाढ़ की स्थिति के कारण सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को 3 सितंबर तक बंद रखने की घोषणा की है. इससे पहले भी 31 अगस्त तक स्कूलों में छुट्टी थी, जिसे अब बढ़ाकर 3 तारीख तक कर दिया गया है.

जम्मू-कश्मीर स्कूल बंद

इसके साथ ही भारी बारिश के कारण सोमवार को जम्मू में भी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे. लगातार हो रही बारिश, लैंडस्लाइड और बाढ़ की आशंका के चलते इलाके में अलर्ट जारी किया गया है. मौसम को देखते हुए, जम्मू और कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (JKBOSE) ने कक्षा 10 और कक्षा 11 पार्ट 1 के लिए छमाई परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है. पहले ये परीक्षाएं 27 अगस्त, 2025 को आयोजित होने वाली थीं.

उत्तराखंड स्कूल बंद

उत्तराखंड में भी नदियां उफान पर हैं. हर तरफ बाढ़ से लोगों के हाल बेहाल हो गए हैं. वहीं, मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है. इसको देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है और देहरादून, नैनीताल और अल्मोड़ा समेत कई जिलों में सोमवार को स्कूलों को बंद रखने के आदेश जारी किया है.