School Closed: भारी बारिश का अलर्ट! इन राज्यों में आज बंद रहेंगे स्कूल, पंजाब में 3 सितंबर तक छुट्टी
शिक्षा

School Closed: भारी बारिश का अलर्ट! इन राज्यों में आज बंद रहेंगे स्कूल, पंजाब में 3 सितंबर तक छुट्टी

School Closed Today: देश में कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ को लेकर हालात बेहद खराब हैं. ऐसे में कुछ राज्यों में आज भी स्कूलों को बंद करने की घोषणा की गई है. 

 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Sep 01, 2025, 06:46 AM IST
Jammu and Kashmir School Closed: देश के कई राज्यों में बाढ़ और बारिश के कारण हालात काफी खराब हो गए हैं. जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में मौसम विभाग ने आज यानी 1 सितंबर को भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है. इसी के साथ राज्य सरकार ने मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल को आज बंद करने का फैसला किया है.   

हिमाचल प्रदेश स्कूल बंद
हिमाचल प्रदेश में बारिश और बाढ़ से मची तबाही अभी थमी ही नहीं थी कि मौसम विभाग ने सोमवार को राज्य में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया. विभाग ने राज्य के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है. ऐसे में सोलन, कांगड़ा सहित कई जिलों में आज सभी शैक्षणिक संस्थान बंद करने के आदेश दिए गए हैं. 

 

fallbackपंजाब स्कूल बंद
पंजाब में भी हर तरफ तबाही का मंजर देखने को मिल रही है. फाज्लिका के 20 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हो गए है.  ऐसे में सरकार ने राज्य में जारी बाढ़ की स्थिति के कारण सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को 3 सितंबर तक बंद रखने की घोषणा की है. इससे पहले भी 31 अगस्त तक स्कूलों में छुट्टी थी, जिसे अब बढ़ाकर 3 तारीख तक कर दिया गया है.

जम्मू-कश्मीर स्कूल बंद
इसके साथ ही भारी बारिश के कारण सोमवार को जम्मू में भी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे.  लगातार हो रही बारिश, लैंडस्लाइड और बाढ़ की आशंका के चलते इलाके में अलर्ट जारी किया गया है. मौसम को देखते हुए, जम्मू और कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (JKBOSE) ने कक्षा 10 और कक्षा 11 पार्ट 1 के लिए छमाई परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है. पहले ये परीक्षाएं 27 अगस्त, 2025 को आयोजित होने वाली थीं.  

HPBOSE 10th-12th Compartment Result 2025 Out: हिमाचल बोर्ड ने 10वीं-12वीं कंपार्टमेंट रिजल्ट किया जारी, hpbose.org पर करें चेक

उत्तराखंड स्कूल बंद
उत्तराखंड में भी नदियां उफान पर हैं. हर तरफ बाढ़ से लोगों के हाल बेहाल हो गए हैं. वहीं, मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है. इसको देखते हुए  प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है और देहरादून, नैनीताल और अल्मोड़ा समेत कई जिलों में सोमवार को स्कूलों को बंद रखने के आदेश जारी किया है.

