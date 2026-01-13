Advertisement
trendingNow13072744
Hindi Newsशिक्षाकोचिंग की टाइमिंग से लेकर सिलेबस, एंट्रेंस एग्जाम तक... 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट की हाई लेवल कमेटी

कोचिंग की टाइमिंग से लेकर सिलेबस, एंट्रेंस एग्जाम तक... 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट की हाई लेवल कमेटी

Indian Education System Changes: हाल ही में शिक्षा विभाग की हाई लेवल कमेटी ने एक बैठक की जिसमें उन्होंने एजुकेशन सिस्टम में बड़े बदलावों पर बातचीत की. साथ ही कोचिंग की टाइमिंग, सिलेबस, एंट्रेंस एग्जाम आदि को लेकर सुझाव दिए. आइए जानते हैं कि 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट की हाई लेवल कमेटी में क्या-क्या चर्चाएं हुई.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Jan 13, 2026, 11:21 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कोचिंग की टाइमिंग से लेकर सिलेबस, एंट्रेंस एग्जाम तक... 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट की हाई लेवल कमेटी

Indian Education System Changes: पहले के समय में सिर्फ स्कूली शिक्षा और सेल्फ स्टडी से छात्र पढ़ाई कर लिया करते थे लेकिन समय के साथ लगातार इसमें कमी देखी जा रही है. स्कूली शिक्षा का महत्व कम हो रहा है और बच्चों के बीच पढ़ाई करने का एकमात्र जरिया कोचिंग बनता जा रहा है. कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर बच्चों की निर्भरता को देखा जा रहा है. ऐसे में केंद्र सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई जिसका मकसद स्कूली शिक्षा को मजबूत करने के अलावा छात्रों की कोचिंग पर बढ़ रही निर्भरता को कम करना है.

बिगड़ रहा है शिक्षा संतुलन

कमेटी ने एक रिपोर्ट के माध्यम से जानकारी दी कि छात्रों के बीच पढ़ाई के लिए कोचिंग का महत्व बढ़ गया है. स्कूल की पढ़ाई से ज्यादा बच्चों का ध्यान कोचिंग की ओर बढ़ चुका है जिससे शिक्षा का संतुलन बिगड़ रहा है. सिर्फ इतना ही नहीं, बच्चों के मानसिक स्थिति भी इसके खराब हो रही है और उन पर अधिक दबाव भी पड़ रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

कोचिंग टाइमिंग को लेकर सिफारिश

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक हाई लेवल कमेटी ने कोचिंग के कारण बच्चों पर मानसिक दबाव के बढ़ने का कारण बताया है. साथ ही सिफारिश लगाई कि बच्चों की ओर से कोचिंग सेंटर में बिताया जाने वाला समय सीमित होना चाहिए. हर दिन 2 से 3 घंटे से अधिक कोचिंग का समय नहीं होना चाहिए. ऐसे में छात्रों को स्कूल का काम और सेल्फ स्टडी के लिए समय मिलेगा. साथ ही मानसिक विकास के लिए भी छात्र पर्याप्त समय हासिल कर सकेंगे.

सिलेबस में बड़े बदलाव की संभावना

कमेटी की ओर स्कूल के सिलेबस में बदलाव को लेकर बात की गई है. सुझाव के मुताबिक 9वीं और 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए ऐसा सिलेबस तैयार करने के लिए कहा गया है जो उनके लिए बोर्ड परीक्षा समेत अन्य एंट्रेस एग्जाम की तैयारी के लिए काम के साबित हो सके. कमेटी के मुताबिक छात्रों का सिलेबस कुछ इस तरह से तैयार किया जाए कि वो जेईई या नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 9वीं से 12वीं कक्षा की पढ़ाई के द्वारा ही तैयार कर सके.

कब से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें शुरू?

अक्सर 9वीं के बाद ही छात्र ये तय कर लेते हैं कि उन्हें किस क्षेत्र में करियर बनाना है और इसके लिए वो 10वीं में उस हिसाब के अंक हासिल कर मनपसंदीदा स्ट्रीम चुनते हैं. ऐसे में 11वीं कक्षा से ही उन्हें ये भी पता होता है कि आगे चलकर किस एंट्रेंस एग्जाम को देने वाले हैं या किस प्रतियोगी परीक्षा को चुनेंगे. कमेटी की ओर से इसे सोचते हुए सुझाव दिया गया है कि छात्रों को बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी 11वीं कक्षा से ही शुरू कर लेनी चाहिए. ऐसे में छात्रों को सही समय मिल सकता है.

बोर्ड परीक्षाओं पर ज्यादा ध्यान दें

इसके अलावा कमेटी ने बोर्ड परीक्षाओं को महत्व देने की भी बात कही है. एंट्रेंस एग्जाम या किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए भी बोर्ड परीक्षा के दौरान आए अंकों का खास महत्व होता है. आपका भविष्य इसी पर निर्भर भी होता है. इसलिए बोर्ड परीक्षा को ज्यादा महत्व देना चाहिए.

ये भी पढ़ें- JEE परीक्षा में नहीं मिल पाई सफलता, तो इन 5 परीक्षाओं से भी खुलते हैं इंजीनियर बनने के रास्ते

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

 School Education

Trending news

पालक-पनीर गरम करने पर US में बवाल, कैसे 2 भारतीय छात्रों ने जीत लिया 1 करोड़ 80 लाख
Palak Paneer
पालक-पनीर गरम करने पर US में बवाल, कैसे 2 भारतीय छात्रों ने जीत लिया 1 करोड़ 80 लाख
'रक्षा खरीद राष्ट्रीय हित पर आधारित...' जर्मन चांसलर के बयान पर भारत ने साफ किया रुख
India-Germany relations
'रक्षा खरीद राष्ट्रीय हित पर आधारित...' जर्मन चांसलर के बयान पर भारत ने साफ किया रुख
बंगाल में लौटा निपाह वायरस! जान लें कितना है खतरनाक, 75% तक बना रहता मौत का खतरा
Nipah Virus Returns
बंगाल में लौटा निपाह वायरस! जान लें कितना है खतरनाक, 75% तक बना रहता मौत का खतरा
नेक्स्ट जेनरेशन रिफॉर्म्स अब बन गया है रिफॉर्म एक्सप्रेस: PM मोदी
PM Modi
नेक्स्ट जेनरेशन रिफॉर्म्स अब बन गया है रिफॉर्म एक्सप्रेस: PM मोदी
जर्मनी ने भारतीयों के लिए खोले दरवाजे, बिना ट्रांजिट वीजा होगी यात्रा
Germany Visa Free Transit
जर्मनी ने भारतीयों के लिए खोले दरवाजे, बिना ट्रांजिट वीजा होगी यात्रा
'रंग-रूप चेहरा ऐसा है, डॉक्‍टर बनोगी? बेंगलुरु की डेंटल स्टूडेंट ने कर लिया सुसाइड
Suicide
'रंग-रूप चेहरा ऐसा है, डॉक्‍टर बनोगी? बेंगलुरु की डेंटल स्टूडेंट ने कर लिया सुसाइड
'BMC में मराठी ही सत्ता में रहेगा...' चुनावों से पहले फडणवीस का विपक्ष पर पलटवार
BMC elections
'BMC में मराठी ही सत्ता में रहेगा...' चुनावों से पहले फडणवीस का विपक्ष पर पलटवार
ठाकरे के गढ़ में तमिलनाडु का तड़का क्यों लगा? भाजपा के दांव से BMC चुनाव में खलबली
bmc news
ठाकरे के गढ़ में तमिलनाडु का तड़का क्यों लगा? भाजपा के दांव से BMC चुनाव में खलबली
'क्या भगवान राम ने ले ली भाजपा की सदस्यता?' निजामाबाद का नाम बदलने पर सियासी संग्राम
Telangana
'क्या भगवान राम ने ले ली भाजपा की सदस्यता?' निजामाबाद का नाम बदलने पर सियासी संग्राम
एक गलती पर बैंक खाते से सीधे पैसा काट लिया जाएगा, कांग्रेस सरकार लेने जा रही फैसला
Telangana NEWS
एक गलती पर बैंक खाते से सीधे पैसा काट लिया जाएगा, कांग्रेस सरकार लेने जा रही फैसला