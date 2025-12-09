Advertisement
School Holiday: कल इन राज्यों के स्कूल में नहीं लगेगी क्लास! आपके स्टेट में बच्चों की छुट्टी है या नहीं, यहां चेक करें लिस्ट

School Holiday Tomorrow: देश के ज्यादातर राज्यों में अब कड़ाके की ठंड पड़ रही है. तापमान लगातार गिर रहा है, तो आइए जानते हैं कि कल, 10 दिसंबर 2025 को किन राज्यों के स्कूल बंद रहेंगे.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Dec 09, 2025, 08:26 PM IST
School Holiday 10 December 2025: साल के आखिरी महीने का दूसरा सप्ताह शुरू हो गया है. इसी के साथ ठंड का कहर भी बढ़ने लगा है. वहीं, देश के कई राज्यों में मौसम की स्थिति खराब बनी हुई है. बढ़ती सर्दी के साथ कुछ राज्यों में चक्रवात दित्वा के कारण बारिश की स्थिति पिछले कुछ दिनों से बनी हुई है. वहीं, कुछ स्टेट में स्थानीय त्योहार, चुनाव और वायु प्रदूषण की वजह से कल स्कूल बंद रह सकते हैं या क्लास ऑनलाइन या हाइब्रिड मोड में चलने की संभावना है. ऐसे में अगर आप भी एक स्कूली छात्र है या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, तो यह खबर आपके काम की है. आइए हम आपको इस लेख में स्टेट वाइज बताते हैं कि कल, बुधवार, 10 दिसंबर, 2025 को किन राज्यों के स्कूल में क्लास नहीं लगेगी. 

तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश
चक्रवात दित्वा के कारण तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में बीते कुछ दिनों से मौसम की स्थिति लगातार खराब बनी हुई है. वहीं, चक्रवात दित्वा के बचे हुए प्रभाव के कारण अभी भी इन राज्यों के कुछ जिलों में तेज हवा के साथ रूक-रूक कर बारिश हो रही है. ऐसे में कल इन स्टेट के कुछ जिले के स्कूल जलभराव की स्थिति और सुरक्षा के मद्देनजर बंद रह सकते हैं. ऐसे में स्कूल जाने वाले छात्रों को सलाह दी जाती है कि वो कल स्कूल जाने के पहले मौसम का जायजा लेने के साथ स्कूल खुले होने की पुष्टि कर लें.

जम्मू और कश्मीर
जम्मू-कश्मीर के अलग-अलग पहाड़ी इलाकों में समय से पहले हुई बर्फबारी, घने कोहरे और भीषण शीतलहर के कारण 8 से 14 दिसंबर, 2025 तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं.

दिल्ली-NCR, उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान
दिल्ली-NCR, उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान में कल स्कूल बंद को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन वायु प्रदूषण, घने कोहरे, तापमान में गिरावट के कारण स्कूलों के समय में बदलाव किया जा सकता है. वहीं, एयर पॉल्यूशन के कारण कल दिल्ली-NCR के कुछ स्कूल ऑनलाइन या हाइब्रिड मोड में भी चल सकते हैं. ऐसे में छात्रों को सलाह दी जाती है कि वो कल स्कूल जाने से पहले उसके टाइमिंग और क्लास मोड की जांच कर लें.

केरल
केरल के ज्यादातर स्कूल कल खुले रहेंगे, लेकिन 11 दिसंबर को चुनाव के कारण स्कूल में छुट्टियां घोषित कर दी गई थी. वहीं, केरल के कुछ पहाड़ी जिलों में कल मौसम विभाग की ओर से बारिश को लेकर एडवाइजारी जारी किया गया है. इसलिए स्टूडेंट्स कल स्कूल जाने से पहले उसके खुले होने की जांच कर लें. 

महाराष्ट्र 
महाराष्ट्र के कुछ हिस्से में शिक्षकों के द्वारा की जा रही हड़ताल के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है. ऐसे में कल 10 दिसंबर को कई स्कूल बंद रहने या कुछ ही क्लास चलने की संभावना है. वहीं, महाराष्ट्र के प्रमुख शहरों के स्कूल कल सामान्य रूप से संचालित होंगे. 

