School Holiday: स्टूडेंट्स ध्यान दें, कल इन राज्यों में नहीं खुलेंगे स्कूल, स्टेट वाइड देखें लिस्ट

School Holiday 11 December 2025: साल के अंतिम महीने का दूसरा सप्ताह समाप्त होने को है. इसी के साथ अधिकांश राज्यों में कड़ाके की सर्दी भी पड़ने लगी है. बढ़ती शीतलहर के कारण देश के कुछ राज्यों में बच्चों के स्कूल बंद कर दिए गए हैं. वहीं, कुछ स्टेट में खराब मौसम की स्थिति के कारण आईएमडी अलर्ट जारी किया गया है. ऐसे में स्कूल जाने वाले छात्र समेत जिन बच्चों के पैरेंट्स के मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या कल, गुरुवार, 11 दिसंबर, 2025 को बच्चों के स्कूल खुले रहेंगे या नहीं? उनके लिए यह लेख काम की है. आइए हम आपको राज्यवार बताते हैं कि कल किन राज्यों के स्कूल बंद रहेंगे और किन राज्यों के स्कूल सामान्य रूप से संचालित होंगे.

केरल

केरल में कल स्थानीय निकाय चुनावों के कारण सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे.

तेलंगाना

तेलंगाना में पंचायत चुनाव के पहले चरण की वोटिंग कल 11 दिसंबर, 2025 को होनी है. ऐसे में राज्य के कई सरकारी और प्राइवेट स्कूल मतदान केंद्रों के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे हैं और शिक्षक भी चुनाव ड्यूटी पर हैं. इसलिए कल कुछ क्षेत्रों के स्कूल बंद रह सकते हैं. हालांकि, अभी तक सरकार की ओर से स्कूल छुट्टी को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. इसलिए स्टूडेंट्स कल स्कूल जाने से पहले उसके खुले होने की पुष्टि करें.

तमिलनाडु, पुडुचेरी और तटीय आंध्र प्रदेश

तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश के कुछ पहाड़ी और तटीय क्षेत्रों में चक्रवात दितवाह के बचे हुए प्रभावों के कारण अभी भी बारिश और तेज हवाएं चल रही हैं. वहीं, आईएमडी की ओर से कल कुछ क्षेत्रों को लेकर मौसम संबंधित चेतावनी भी जारी किया गया है. ऐसे में जो छात्र कल स्कूल जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, वे पहले स्कूल के खुली होने की पुष्टि कर लें. इसी के साथ बारिश की संभावना और सड़कों पर जलभराव की स्थिति का जायजा लेते हुए स्कूल जाएं.

जम्मू और कश्मीर

जम्मू और कश्मीर में समय से पहले शीतलहर, बर्फबारी, घने कोहरे और भीषण ठंड के कारण कल स्कूल बंद रहेंगे. सरकार ने बच्चों के सुरक्षा के मद्देनजर जम्मू और कश्मीर के स्कूलों को 08 से 14 दिसंबर, 2025 तक बंद करने का ऐलान किया है.

दिल्ली

दिल्ली के स्कूलों में सर्दी की छुट्टियां महीने के अंतिम सप्ताह में शुरू होने की उम्मीद है. वहीं, वायु प्रदूषण के कारण कल कुछ क्षेत्रों के स्कूल टाइमिंग या मोड में बदलाव हो सकती है. हालांकि, दिल्ली-एनसीआर के अधिकांश स्कूल कल सामान्य रूप से चलेंगे.

