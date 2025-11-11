Advertisement
School Holiday 11 November: आज स्कूल बंद रहेंगे या खुले? यहां देखें स्कूलों की छुट्टी लिस्ट

School Holiday 11 November 2025: आज यानी 11 नवंबर, मंगलवार को भारत में कहां स्कूलों की छुट्टी रहेगी और कहां-कहां स्कूल खुले रहेंगे, आइए स्कूल की छुट्टी लिस्ट देखते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Nov 11, 2025, 06:26 AM IST
School Holiday 11 November: देश के कुछ राज्यों में वायु प्रदूषण के कारण घर से बाहर निकलना लोगों के लिए आसान नहीं है. दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद जैसे शहरों में वायु प्रदूषण बढ़ रहा है. दिन प्रतिदिन वायु की गुणवत्ता खराब हो रही है. कुछ ऐसे इलाके जहां 400 के पार एक्यूआई है वहां पर स्कूलों की छुट्टी रहेगी. क्या दिल्ली में स्कूल बंद रहेंगे? बिहार में स्कूलों की छुट्टी है या नहीं? बारिश और खराब मौसम के कारण कहां स्कूल बंद रहेंगे? आइए जानते हैं 11 नवंबर, मंगलवार को कहां स्कूल बंद रहेंगे और कहां नहीं?

11 नवंबर को स्कूल बंद रहेंगे या नहीं?

11 नवंबर, मंगलवार को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है. दिल्ली में प्रदूषण के वजह से स्कूलों में आउटडोर एक्टिविटीज जैसे- स्कूल असेंबली और प्लेग्राउंड सेशन बंद किए गए हैं. हालांकि, अभी तक कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं है कि स्कूल बंद रहेंगे या फिर नहीं. इसलिए दिल्ली में सभी स्कूल खुले रहेंगे.

उत्तर प्रदेश की बात करें तो 11 नवंबर को यूपी के सभी शहर और जिलों में स्कूल खुले रहेंगे. प्राइवेट और सरकारी स्कूलों की छुट्टी नहीं रहेगी. नोएडा के भी सभी स्कूल खुले रहेंगे. अन्य जगह जो दिल्ली एनसीआर में हैं वहां भी स्कूलों की छुट्टी नहीं है. जबकि, कुछ अन्य राज्य हैं यहां स्कूलों की छुट्टी 11 नवंबर 2025 को है.

11 नवंबर को यहां बंद रहेंगे स्कूल

11 नवंबर को बिहार में स्कूलों की छुट्टी रहेगी. यहां के 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग होगी. ऐसे में इन जिलों के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल बंद रहेंगे.

तेलंगाना में भी सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल बंद रहेंगे. स्कूलों के अलावा कॉलेज और दफ्तरों की भी छुट्टी रहेगी. यहां जुबली हिल्स विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के कारण सरकारी छुट्टी का ऐलान किया गया है जिस वजह से सभी स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे.

जम्मू कश्मीर में भी स्कूलों की छुट्टी 11 नवंबर, मंगलवार को रहेगी. दरअसल, यहां विधानसभा क्षेत्र 27 बडगाम और 77 नगरोटा के उपचुनावों के वजह से जिले के सभी स्कूल और कॉलेज को बंद किया गया है. अधिक जानकारी और पुष्टि के लिए स्कूल प्रशासन से संपर्क कर सकते हैं.

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

