School Holiday: स्टूडेंट्स के लिए जरूरी अपडेट! कल स्कूल खुलेंगे या नहीं? यहां दूर करें अपना कंफ्यूजन

School Holiday 12 December 2025: देश के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब कड़ाके की सर्दी पड़ने लगी है. शीतलहर के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है. ऐसे में स्कूली छात्रों समेत उनके पेरेंट्स के मन में सवाल रहता है कि क्या कल बच्चों के स्कूल खुले रहेंगे या बंद? अगर आपके भी मन में भी यह कंफ्यूजन है, तो आइए हम आपको इस लेख में बताते हैं कि कल, शुक्रवार, 12 दिसंबर, 2025 के दिन किन राज्यों के स्कूल बंद रहेंगे और कहां के स्कूल सामान्य रूप से संचालित होंगे.

केरल

केरल में फिलहाल निकाय चुनाव चल रहे हैं, जिस कारण आज, 11 दिसंबर 2025 को सरकार द्वारा सभी स्कूल बंद रखने की घोषणा की गई थी. वहीं, कल की बात करें तो कल को लेकर छुट्टी की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन चुनाव के कारण कई सरकारी और प्राइवेट स्कूल पोलिंग बूथ में बदले हुए हैं और शिक्षक भी चुनाव ड्यूटी में हैं. ऐसे में कल भी कुछ स्कूलों के बंद रहने की संभावना है. इसलिए स्टूडेंट्स कल स्कूल जाने से पहले उसके खुले होने की पुष्टि कर लें.

वहीं, सरकार ने कल की छुट्टी की बजाय एक नया आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार राज्य में स्कूलों को क्रिसमस की छुट्टियों के लिए 24 दिसंबर, 2025 से 5 जनवरी, 2026 तक बंद रखा जाएगा, जो पहले 19 दिसंबर, 2025 से 29 दिसंबर, 2025 तक निर्धारित था.

तेलंगाना

तेलंगाना में अभी पंचायत चुनाव चल रहे हैं, जिस कारण आज, 11 दिसंबर 2025 को सरकार द्वारा स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई. वहीं, कल स्कूल की छुट्टी को लेकर घोषणा नहीं की गई है. हालांकि, फिर भी छात्र कल स्कूल जाने से पहले उसके खुले होने की जांच कर लें, क्योंकि कई स्कूल चुनाव के कारण मतदान केंद्र में बदले हुए हैं. वहीं, तेलंगाना में अगले चरण के चुनाव के लिए 14 दिसंबर से 17 दिसंबर, 2025 तक स्कूलों में छुट्टियों की घोषणा कर दी गई है.

जम्मू-कश्मीर

जम्मू और कश्मीर में समय से पहले बर्फबारी, बढ़ी कड़ाके की ठंड, शीतलहर, घने कोहरे के कारण सरकार ने बच्चों के स्कूल सुरक्षा के मद्देनजर 8 से 14 दिसंबर, 2025 तक बंद करने का ऐलान किया है.



दिल्ली-एनसीआर

दिल्ली-एनसीआर में कल स्कूल के छुट्टी को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई है. इसलिए अधिकांश स्कूल सामान्य रूप से संचालित होंगे. हालांकि, कोहरे, बढ़ी ठंड और वायु प्रदूषण के कारण स्कूल में टाइमिंग में बदलाव हो सकते हैं. इसलिए छात्रों को सलाह ही जाती है, वे कल स्कूल जाने से पहले क्लास टाइमिंग और मोड की जांच कर लें.

