School Holiday 14 November 2025: आज बाल दिवस पर कहां बंद रहेंगे स्कूल? देखें स्कूलों की छुट्टी लिस्ट

School Holiday 14 November 2025: आज बाल दिवस है और इस दिन भारत में कहां-कहां स्कूलों की छुट्टी रहेगी और कहां नहीं? आइए स्कूलों की छुट्टी लिस्ट देखते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Nov 14, 2025, 06:15 AM IST
School Holiday 14 November 2025: आज बाल दिवस पर कहां बंद रहेंगे स्कूल? देखें स्कूलों की छुट्टी लिस्ट

School Holiday 14 November 2025: आज यानी 14 नवंबर, शुक्रवार को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है. इस अवसर पर देश भर में बाल दिवस मनाया जाता है. हर साल उन्हें याद कर स्कूलों में पीएम नेहरू की जयंती को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है. इस बार 14 नवंबर को बाल दिवस के अलावा भारत के कुछ राज्यों मतगणना प्रक्रिया है. ऐसे में सवाल है कि क्या 14 नवंबर को स्कूल बंद रहेंगे? भारत में कहां-कहां बाल दिवस के दिन छुट्टी रहेगी? आइए इसके बारे में जान लेते हैं.

14 नवंबर को छुट्टी रहेगी या नहीं?

भारत में हर साल 14 नवंबर का दिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो बच्चों के अधिकारों, शिक्षा और कल्याण को लेकर जागरूकता बढ़ाता है. बच्चों के लिए कई शैक्षिक और प्रेरक कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जाने जाते हैं. हालांकि, सवाल छुट्टी का है तो 14 नवंबर को कुछ जगहों पर स्कूल बंद रहेंगे, लेकिन बाल दिवस के तौर पर छुट्टी नहीं रहेगी.

बाल दिवस पर स्कूल बंद रहेंगे या नहीं?

बाल दिवस के मौके पर स्कूलों की छुट्टी नहीं रहेगी. इस दिन स्कूलों में कार्यक्रम आयोजित किया जाता है. एग्जाम का दौर चल रहा है तो कुछ स्कूलों में बच्चों के पेपर या टेस्ट भी हैं लेकिन ब्रेक के बाद बाल दिवस का कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा.

कहां-कहां स्कूलों की रहेगी छुट्टी?

हाल ही में शिक्षा निदेशालय ने वायु गुणवत्ता में भारी गिरावट के कारण ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत चरण III यानी GRAP-3 को लागू किया है. इसके प्रतिबंधों के अनुसार स्कूलों में कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए हाइब्रिड मोड में कक्षाएं संचालित कर दी हैं. ऐसे में ऑनलाइन क्लास ली जा सकती है और अभिभावक चाहें तो बच्चों को स्कूल भी भेज सकते हैं.

तेलंगाना में 61-जुबली हिल्स विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव चल रहे हैं और स्कूलों की छुट्टी रहेगी. हैदराबाद जिला कलेक्टर और मजिस्ट्रेट हरिचंदन दासारी ने मतगणना केंद्र के रूप में कार्य करने वाले स्कूलों में छुट्टी रख दी है.

बिहार में भी स्कूलों की छुट्टी रहेगी. भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने बिहार में विधानसभा चुनावों के मतगणना के कारण राज्य में छुट्टी का ऐलान किया है. ऐसे में स्कूल और कॉलेज भी बंद रहेंगे.

